DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarClases de comercioCHistoryOrderInfoPriceStopLimit 

PriceStopLimi

Obtiene el precio stop limit de la orden.

double  PriceStopLimit() const

Valor devuelto

Precio Stop Limit de la orden.

Nota

La orden se tiene que seleccionar con los métodos Ticket (por ticket) o SelectByIndex (por índice).