Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarClases de comercioCHistoryOrderInfoPriceStopLimit TimeSetupTimeSetupMscOrderTypeTypeDescriptionStateStateDescriptionTimeExpirationTimeDoneTimeDoneMscTypeFillingTypeFillingDescriptionTypeTimeTypeTimeDescriptionMagicPositionIdVolumeInitialVolumeCurrentPriceOpenStopLossTakeProfitPriceCurrentPriceStopLimitSymbolCommentInfoIntegerInfoDoubleInfoStringTicketSelectByIndex PriceStopLimi Obtiene el precio stop limit de la orden. double PriceStopLimit() const Valor devuelto Precio Stop Limit de la orden. Nota La orden se tiene que seleccionar con los métodos Ticket (por ticket) o SelectByIndex (por índice). PriceCurrent Symbol