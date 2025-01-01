DocumentaciónSecciones
Obtiene el ID del Asesor Experto que coloca la orden.

long  Magic() const

Valor devuelto

ID del Asesor Experto que coloca la orden.

Nota

La orden se tiene que seleccionar con los métodos Ticket (por ticket) o SelectByIndex (por índice).