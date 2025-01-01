Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarClases de comercioCHistoryOrderInfoTypeTime TimeSetupTimeSetupMscOrderTypeTypeDescriptionStateStateDescriptionTimeExpirationTimeDoneTimeDoneMscTypeFillingTypeFillingDescriptionTypeTimeTypeTimeDescriptionMagicPositionIdVolumeInitialVolumeCurrentPriceOpenStopLossTakeProfitPriceCurrentPriceStopLimitSymbolCommentInfoIntegerInfoDoubleInfoStringTicketSelectByIndex TypeTime Obtiene el tipo de orden en la hora de expiración. ENUM_ORDER_TYPE_TIME TypeTime() const Valor devuelto Tipo de orden en la hora de expiración (valor de la enumeración ENUM_ORDER_TYPE_TIME). Nota La orden se tiene que seleccionar con los métodos Ticket (por ticket) o SelectByIndex (por índice). TypeFillingDescription TypeTimeDescription