Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarClases de comercioCHistoryOrderInfoTimeSetup TimeSetupTimeSetupMscOrderTypeTypeDescriptionStateStateDescriptionTimeExpirationTimeDoneTimeDoneMscTypeFillingTypeFillingDescriptionTypeTimeTypeTimeDescriptionMagicPositionIdVolumeInitialVolumeCurrentPriceOpenStopLossTakeProfitPriceCurrentPriceStopLimitSymbolCommentInfoIntegerInfoDoubleInfoStringTicketSelectByIndex TimeSetup Obtiene la hora de colocación de la orden. datetime TimeSetup() const Valor devuelto Hora de colocación de la orden. Nota La orden se tiene que seleccionar con los métodos Ticket (por ticket) o SelectByIndex (por índice). CHistoryOrderInfo TimeSetupMsc