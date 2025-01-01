DocumentaciónSecciones
Obtiene la hora de colocación de la orden.

datetime  TimeSetup() const

Valor devuelto

Hora de colocación de la orden.

Nota

La orden se tiene que seleccionar con los métodos Ticket (por ticket) o SelectByIndex (por índice).