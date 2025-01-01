DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarClases de comercioCHistoryOrderInfoPositionId 

PositionId

Obtiene el ID de la posición.

long  PositionId() const

Valor devuelto

ID de la posición correspondiente a la orden.

Nota

La orden se tiene que seleccionar con los métodos Ticket (por ticket) o SelectByIndex (por índice).