Manual de referencia de MQL5
Biblioteca estándar
Clases de comercio
CHistoryOrderInfo
PositionId

Obtiene el ID de la posición.

long PositionId() const

Valor devuelto

ID de la posición correspondiente a la orden.

Nota

La orden se tiene que seleccionar con los métodos Ticket (por ticket) o SelectByIndex (por índice).