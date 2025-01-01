Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarClases de comercioCHistoryOrderInfoTypeFillingDescription TimeSetupTimeSetupMscOrderTypeTypeDescriptionStateStateDescriptionTimeExpirationTimeDoneTimeDoneMscTypeFillingTypeFillingDescriptionTypeTimeTypeTimeDescriptionMagicPositionIdVolumeInitialVolumeCurrentPriceOpenStopLossTakeProfitPriceCurrentPriceStopLimitSymbolCommentInfoIntegerInfoDoubleInfoStringTicketSelectByIndex TypeFillingDescription Obtiene el tipo de ejecución de la orden en formato string. string TypeFillingDescription() const Valor devuelto Tipo de ejecución de la orden en formato string. Nota La orden se tiene que seleccionar con los métodos Ticket (por ticket) o SelectByIndex (por índice). TypeFilling TypeTime