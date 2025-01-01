DocumentaciónSecciones
TypeFillingDescription

Obtiene el tipo de ejecución de la orden en formato string.

string  TypeFillingDescription() const

Valor devuelto

Tipo de ejecución de la orden en formato string.

Nota

La orden se tiene que seleccionar con los métodos Ticket (por ticket) o SelectByIndex (por índice).