Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarClases de comercioCHistoryOrderInfoSymbol TimeSetupTimeSetupMscOrderTypeTypeDescriptionStateStateDescriptionTimeExpirationTimeDoneTimeDoneMscTypeFillingTypeFillingDescriptionTypeTimeTypeTimeDescriptionMagicPositionIdVolumeInitialVolumeCurrentPriceOpenStopLossTakeProfitPriceCurrentPriceStopLimitSymbolCommentInfoIntegerInfoDoubleInfoStringTicketSelectByIndex Symbol Obtiene el nombre del símbolo de la orden. string Symbol() const Valor devuelto Nombre del símbolo de la orden. Nota La orden se tiene que seleccionar con los métodos Ticket (por ticket) o SelectByIndex (por índice). PriceStopLimit Comment