DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarClases de comercioCHistoryOrderInfoSymbol 

Symbol

Obtiene el nombre del símbolo de la orden.

string  Symbol() const

Valor devuelto

Nombre del símbolo de la orden.

Nota

La orden se tiene que seleccionar con los métodos Ticket (por ticket) o SelectByIndex (por índice).