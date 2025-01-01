DocumentaciónSecciones
Obtiene el precio Stop Loss de la orden.

double  StopLoss() const

Valor devuelto

Precio Stop Loss de la orden.

Nota

La orden se tiene que seleccionar con los métodos Ticket (por ticket) o SelectByIndex (por índice).