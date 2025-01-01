Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarClases de comercioCHistoryOrderInfoTypeTimeDescription TimeSetupTimeSetupMscOrderTypeTypeDescriptionStateStateDescriptionTimeExpirationTimeDoneTimeDoneMscTypeFillingTypeFillingDescriptionTypeTimeTypeTimeDescriptionMagicPositionIdVolumeInitialVolumeCurrentPriceOpenStopLossTakeProfitPriceCurrentPriceStopLimitSymbolCommentInfoIntegerInfoDoubleInfoStringTicketSelectByIndex TypeTimeDescription Obtiene el tipo de orden por hora de expiración en formato string. string TypeTimeDescription() const Valor devuelto Tipo de orden por hora de expiración en formato string. Nota La orden se tiene que seleccionar con los métodos Ticket (por ticket) o SelectByIndex (por índice). TypeTime Magic