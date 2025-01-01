DocumentaciónSecciones
Obtiene la hora de ejecución o cancelación.

datetime  TimeDone() const

Valor devuelto

Hora de ejecución o cancelación.

Nota

La orden se tiene que seleccionar con los métodos Ticket (por ticket) o SelectByIndex (por índice).