Ticket (Método Get) Obtiene el ticket de la transacción. ulong Ticket() const Valor devuelto Ticket de la transacción. Ticket (Método Set) Selecciona la posición, para poder trabajar con ella más adelante. void Ticket( ulong ticket // ticket ) Parámetros ticket [in] Ticket de la transacción.