Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarClases de comercioCDealInfoTicket 

Ticket (Método Get)

Obtiene el ticket de la transacción.

ulong  Ticket() const 

Valor devuelto

Ticket de la transacción.

Ticket (Método Set)

Selecciona la posición, para poder trabajar con ella más adelante.

void  Ticket(
   ulong  ticket      // ticket
   )

Parámetros

ticket

[in]  Ticket de la transacción.