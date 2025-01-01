文档部分
CDealInfo 

CDealInfo

CDealInfo 类用于简便地访问成交单属性。

描述

CDealInfo 类可供访问成交单属性。

声明

   class CDealInfo : public CObject

标称库文件

   #include <Trade\DealInfo.mqh>

继承体系

  CObject

      CDealInfo

类方法分组

访问整数型属性

 

Order

获取已执行并成交的订单

Time

获取成交单时间

TimeMsc

获取 成交单执行时间, 数值是自1970 年 1 月 1 日以来的毫秒数。

DealType

获取成交单类型

TypeDescription

获取成交单类型的字符串描述

Entry

获取成交单方向

EntryDescription

获取成交单方向的字符串描述

Magic

获取执行成交单的智能交易 ID

PositionId

获取仓位对应 ID, 即参与的成交单

访问双精度型属性

 

Volume

获取成交单成交量

Price

获取成交单价格

Commision

获取成交单的佣金额度

Swap

获取仓位平仓时的掉期利率额度

Profit

获取成交单的财会结果

访问文本型属性

 

Symbol

获取成交单品种的名称

Comment

获取成交单注释

访问 MQL5 API 函数

 

InfoInteger

获取指定整数型属性的值

InfoDouble

获取指定双精度型属性的值

InfoString

获取指定字符串型属性的值

选择

 

Ticket

获取单号/选择成交单

SelectByIndex

以索引选择成交单

方法继承自类 CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare