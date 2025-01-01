- Order
- Time
- TimeMsc
- DealType
- TypeDescription
- Entry
- EntryDescription
- Magic
- PositionId
- Volume
- Price
- Commision
- Swap
- Profit
- Symbol
- Comment
- InfoInteger
- InfoDouble
- InfoString
- Ticket
- SelectByIndex
CDealInfo
CDealInfo 类用于简便地访问成交单属性。
描述
CDealInfo 类可供访问成交单属性。
声明
|
class CDealInfo : public CObject
标称库文件
|
#include <Trade\DealInfo.mqh>
|
继承体系
CDealInfo
类方法分组
|
访问整数型属性
|
|
获取已执行并成交的订单
|
获取成交单时间
|
获取 成交单执行时间, 数值是自1970 年 1 月 1 日以来的毫秒数。
|
获取成交单类型
|
获取成交单类型的字符串描述
|
获取成交单方向
|
获取成交单方向的字符串描述
|
获取执行成交单的智能交易 ID
|
获取仓位对应 ID, 即参与的成交单
|
访问双精度型属性
|
|
获取成交单成交量
|
获取成交单价格
|
获取成交单的佣金额度
|
获取仓位平仓时的掉期利率额度
|
获取成交单的财会结果
|
访问文本型属性
|
|
获取成交单品种的名称
|
获取成交单注释
|
访问 MQL5 API 函数
|
|
获取指定整数型属性的值
|
获取指定双精度型属性的值
|
获取指定字符串型属性的值
|
选择
|
|
获取单号/选择成交单
|
以索引选择成交单