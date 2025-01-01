ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス標準ライブラリトレードクラスCDealInfo 

CDealInfo

CDealInfo は約定のプロパティに簡単にアクセスするためのクラスです。

説明

CDealInfo クラスは約定のプロパティへの簡易化されたアクセスを提供します。

宣言

  class CDealInfo : public CObject

タイトル

  #include <Trade\DealInfo.mqh>

継承階層

  CObject

      CDealInfo

グループ分けされたクラスメソッド

整数型プロパティへのアクセス

 

Order

約定に使用された注文を取得します。

Time

約定の時刻を取得します。

TimeMsc

01.01.1970 から経過したミリ秒数で表された約定の時刻を受け取ります。

DealType

約定の種類を取得します。

TypeDescription

約定の種類を文字列として取得します。

Entry

約定の方向を取得します。

EntryDescription

約定の方向を文字列として取得します。

Magic

約定に使用されたエキスパートアドバイザーの識別子を取得します。

PositionId

約定が発生したポジションの識別子を取得します。

double 型プロパティへのアクセス

 

Volume

約定ボリュームを取得します。

Price

約定価格を取得します。

Commision

約定の手数料を取得します。

Swap

ポジション決済時のスワップを取得します。

Profit

約定の金銭的な結果を取得します。

テキストプロパティへのアクセス

 

Symbol

約定の銘柄名を取得します。

Comment

約定のコメントを取得します。

MQL5 API 関数へのアクセス

 

InfoInteger

指定された整数型プロパティの値を取得します。

InfoDouble

指定された double 型プロパティの値を取得します。

InfoString

指定された string 型プロパティの値を取得します。

Selection

 

Ticket

チケットを取得して約定を選択します。

SelectByIndex

約定をインデックスで選択します。

クラスから継承されたメソッド CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare