CDealInfo

CDealInfo は約定のプロパティに簡単にアクセスするためのクラスです。

説明

CDealInfo クラスは約定のプロパティへの簡易化されたアクセスを提供します。

宣言

class CDealInfo : public CObject

タイトル

#include <Trade\DealInfo.mqh>

継承階層 CObject CDealInfo

グループ分けされたクラスメソッド

整数型プロパティへのアクセス Order 約定に使用された注文を取得します。 Time 約定の時刻を取得します。 TimeMsc 01.01.1970 から経過したミリ秒数で表された約定の時刻を受け取ります。 DealType 約定の種類を取得します。 TypeDescription 約定の種類を文字列として取得します。 Entry 約定の方向を取得します。 EntryDescription 約定の方向を文字列として取得します。 Magic 約定に使用されたエキスパートアドバイザーの識別子を取得します。 PositionId 約定が発生したポジションの識別子を取得します。 double 型プロパティへのアクセス Volume 約定ボリュームを取得します。 Price 約定価格を取得します。 Commision 約定の手数料を取得します。 Swap ポジション決済時のスワップを取得します。 Profit 約定の金銭的な結果を取得します。 テキストプロパティへのアクセス Symbol 約定の銘柄名を取得します。 Comment 約定のコメントを取得します。 MQL5 API 関数へのアクセス InfoInteger 指定された整数型プロパティの値を取得します。 InfoDouble 指定された double 型プロパティの値を取得します。 InfoString 指定された string 型プロパティの値を取得します。 Selection Ticket チケットを取得して約定を選択します。 SelectByIndex 約定をインデックスで選択します。