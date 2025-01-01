MQL5 リファレンス標準ライブラリトレードクラスCDealInfo
- Order
- Time
- TimeMsc
- DealType
- TypeDescription
- Entry
- EntryDescription
- Magic
- PositionId
- Volume
- Price
- Commision
- Swap
- Profit
- Symbol
- Comment
- InfoInteger
- InfoDouble
- InfoString
- Ticket
- SelectByIndex
CDealInfo
CDealInfo は約定のプロパティに簡単にアクセスするためのクラスです。
説明
CDealInfo クラスは約定のプロパティへの簡易化されたアクセスを提供します。
宣言
|
class CDealInfo : public CObject
タイトル
|
#include <Trade\DealInfo.mqh>
|
継承階層
CDealInfo
グループ分けされたクラスメソッド
|
整数型プロパティへのアクセス
|
|
約定に使用された注文を取得します。
|
約定の時刻を取得します。
|
01.01.1970 から経過したミリ秒数で表された約定の時刻を受け取ります。
|
約定の種類を取得します。
|
約定の種類を文字列として取得します。
|
約定の方向を取得します。
|
約定の方向を文字列として取得します。
|
約定に使用されたエキスパートアドバイザーの識別子を取得します。
|
約定が発生したポジションの識別子を取得します。
|
double 型プロパティへのアクセス
|
|
約定ボリュームを取得します。
|
約定価格を取得します。
|
約定の手数料を取得します。
|
ポジション決済時のスワップを取得します。
|
約定の金銭的な結果を取得します。
|
テキストプロパティへのアクセス
|
|
約定の銘柄名を取得します。
|
約定のコメントを取得します。
|
MQL5 API 関数へのアクセス
|
|
指定された整数型プロパティの値を取得します。
|
指定された double 型プロパティの値を取得します。
|
指定された string 型プロパティの値を取得します。
|
Selection
|
|
チケットを取得して約定を選択します。
|
約定をインデックスで選択します。