Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarClases de comercioCDealInfoTypeDescription OrderTimeTimeMscDealTypeTypeDescriptionEntryEntryDescriptionMagicPositionIdVolumePriceCommisionSwapProfitSymbolCommentInfoIntegerInfoDoubleInfoStringTicketSelectByIndex TypeDescription Obtiene el tipo de transacción en formato string. string TypeDescription() const Valor devuelto Tipo de transacción en formato string. Nota La transacción tiene que seleccionarse con los métodos Ticket (por ticket) o SelectByIndex (por índice). DealType Entry