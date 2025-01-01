DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarClases de comercioCDealInfoTypeDescription 

TypeDescription

Obtiene el tipo de transacción en formato string.

string  TypeDescription() const

Valor devuelto

Tipo de transacción en formato string.

Nota

La transacción tiene que seleccionarse con los métodos Ticket (por ticket) o SelectByIndex (por índice).