Référence MQL5Bibliothèque StandardClasses pour le TradingCDealInfo 

CDealInfo

La classe CDealInfo permet d'accéder aux propriétés du deal.

Description

La classe CDealInfo fournit l'accès aux propriétés du deal.

Déclaration

   class CDealInfo : public CObject

Titre

   #include <Trade\DealInfo.mqh>

Hiérarchie d'héritage

  CObject

      CDealInfo

Méthodes de classe par groupes

Accès aux propriétés de type integer

 

Order

Retourne l'ordre correspondant au deal exécuté

Time

Retourne l'heure d'exécution du deal

TimeMsc

Retourne l'heure d'exécution d'un deal en millisecondes depuis le 01/01/1970

DealType

Retourne le type du deal

TypeDescription

Retourne le type du deal sous forme d'une chaîne de caractères

Entry

Retourne la direction du deal

EntryDescription

Retourne la direction du deal sous forme d'une chaîne de caractères

Magic

Retourne l'identifiant de l'expert ayant exécuté le deal

PositionId

Retourne l'identifiant de la position dans laquelle le deal est impliqué

Accès aux propriétés de type double

 

Volume

Retourne le volume du deal

Price

Retourne le prix du deal

Commision

Retourne le montant de commission par deal

Swap

Retourne le montant du swap lorsque la position est clôturée

Profit

Retourne le résultat financier du deal

Accès aux propriétés de type texte

 

Symbol

Retourne le nom du symbole du deal

Comment

Retourne le commentaire du deal

Accès aux fonctions de l'API MQL5

 

InfoInteger

Retourne la valeur de la propriété spécifiée de type integer

InfoDouble

Retourne la valeur de la propriété spécifiée de type double

InfoString

Retourne la valeur de la propriété spécifiée de type string

Sélection

 

Ticket

Retourne le ticket/sélectionne le deal

SelectByIndex

Sélectionne le deal par son index

Méthodes héritées de la classe CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare