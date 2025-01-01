Retourne l'heure d'exécution d'un deal en millisecondes depuis le 01/01/1970

Retourne le type du deal

Retourne le type du deal sous forme d'une chaîne de caractères

Retourne la direction du deal

Retourne la direction du deal sous forme d'une chaîne de caractères

Retourne l'identifiant de l'expert ayant exécuté le deal