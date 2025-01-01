- Order
- Time
- TimeMsc
- DealType
- TypeDescription
- Entry
- EntryDescription
- Magic
- PositionId
- Volume
- Price
- Commision
- Swap
- Profit
- Symbol
- Comment
- InfoInteger
- InfoDouble
- InfoString
- Ticket
- SelectByIndex
CDealInfo
La classe CDealInfo permet d'accéder aux propriétés du deal.
Description
La classe CDealInfo fournit l'accès aux propriétés du deal.
Déclaration
|
class CDealInfo : public CObject
Titre
|
#include <Trade\DealInfo.mqh>
|
Hiérarchie d'héritage
CDealInfo
Méthodes de classe par groupes
|
Accès aux propriétés de type integer
|
|
Retourne l'ordre correspondant au deal exécuté
|
Retourne l'heure d'exécution du deal
|
Retourne l'heure d'exécution d'un deal en millisecondes depuis le 01/01/1970
|
Retourne le type du deal
|
Retourne le type du deal sous forme d'une chaîne de caractères
|
Retourne la direction du deal
|
Retourne la direction du deal sous forme d'une chaîne de caractères
|
Retourne l'identifiant de l'expert ayant exécuté le deal
|
Retourne l'identifiant de la position dans laquelle le deal est impliqué
|
Accès aux propriétés de type double
|
|
Retourne le volume du deal
|
Retourne le prix du deal
|
Retourne le montant de commission par deal
|
Retourne le montant du swap lorsque la position est clôturée
|
Retourne le résultat financier du deal
|
Accès aux propriétés de type texte
|
|
Retourne le nom du symbole du deal
|
Retourne le commentaire du deal
|
Accès aux fonctions de l'API MQL5
|
|
Retourne la valeur de la propriété spécifiée de type integer
|
Retourne la valeur de la propriété spécifiée de type double
|
Retourne la valeur de la propriété spécifiée de type string
|
Sélection
|
|
Retourne le ticket/sélectionne le deal
|
Sélectionne le deal par son index