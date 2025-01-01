DocumentazioneSezioni
CDealInfo è una classe per un facile accesso alle proprietà dell'affare(deal).

Descrizione

La Classe CDealInfo fornisce l'accesso alle proprietà dell' affare.

Dichiarazione

   class CDealInfo : public CObject

Titolo

   #include <Trade\DealInfo.mqh>

Gerarchia di ereditarietà

  CObject

      CDealInfo

I metodi di classe per gruppi

L'accesso alla proprietà di tipo integer

 

Order

Ottiene il numero dell'ordine per cui viene eseguito l'affare

Time

Ottiene l'orario di esecuzione dell'affare

TimeMsc

Riceve l'orario di esecuzione dell'affare in millisecondi dal 01.01.1970

DealType

Ottiene il tipo dell'affare

TypeDescription

Ottiene il tipo d' affare, come una stringa

Entry

Ottiene la direzione dell'affare

EntryDescription

Ottiene la direzione dell'affare, come stringa

Magic

Ottiene l'ID dell' expert, che ha eseguito l'affare

PositionId

Ottiene l'ID della posizione, in cui è stato coinvolto l'affare

L'accesso alla proprietà di tipo double

 

Volume

Ottiene il volume dell' affare

Price

Ottiene il prezzo dell'affare

Commision

Ottiene l'importo della commissione dell'affare

Swap

Ottiene la quantità di swap quando la posizione è chiusa

Profit

Ottiene il risultato finanziario dell'affare

L'accesso alla proprietà testuali

 

Symbol

Ottiene il nome del simbolo dell'affare

Comment

Ottiene il commento dell'affare

L'accesso alle funzioni API MQL5

 

InfoInteger

Ottiene il valore della proprietà di tipo integer specificata

InfoDouble

Ottiene il valore della proprietà di tipo double specificata

InfoString

Ottiene il valore della proprietà di tipo string specificata

Selezione

 

Ticket

Ottiene il ticket/seleziona, l'affare

SelectByIndex

Seleziona l'affare per indice

Metodi ereditati dalla classe CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare