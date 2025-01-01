- Order
- Time
- TimeMsc
- DealType
- TypeDescription
- Entry
- EntryDescription
- Magic
- PositionId
- Volume
- Price
- Commision
- Swap
- Profit
- Symbol
- Comment
- InfoInteger
- InfoDouble
- InfoString
- Ticket
- SelectByIndex
CDealInfo
CDealInfo è una classe per un facile accesso alle proprietà dell'affare(deal).
Descrizione
La Classe CDealInfo fornisce l'accesso alle proprietà dell' affare.
Dichiarazione
|
class CDealInfo : public CObject
Titolo
|
#include <Trade\DealInfo.mqh>
|
Gerarchia di ereditarietà
CDealInfo
I metodi di classe per gruppi
|
L'accesso alla proprietà di tipo integer
|
|
Ottiene il numero dell'ordine per cui viene eseguito l'affare
|
Ottiene l'orario di esecuzione dell'affare
|
Riceve l'orario di esecuzione dell'affare in millisecondi dal 01.01.1970
|
Ottiene il tipo dell'affare
|
Ottiene il tipo d' affare, come una stringa
|
Ottiene la direzione dell'affare
|
Ottiene la direzione dell'affare, come stringa
|
Ottiene l'ID dell' expert, che ha eseguito l'affare
|
Ottiene l'ID della posizione, in cui è stato coinvolto l'affare
|
L'accesso alla proprietà di tipo double
|
|
Ottiene il volume dell' affare
|
Ottiene il prezzo dell'affare
|
Ottiene l'importo della commissione dell'affare
|
Ottiene la quantità di swap quando la posizione è chiusa
|
Ottiene il risultato finanziario dell'affare
|
L'accesso alla proprietà testuali
|
|
Ottiene il nome del simbolo dell'affare
|
Ottiene il commento dell'affare
|
L'accesso alle funzioni API MQL5
|
|
Ottiene il valore della proprietà di tipo integer specificata
|
Ottiene il valore della proprietà di tipo double specificata
|
Ottiene il valore della proprietà di tipo string specificata
|
Selezione
|
|
Ottiene il ticket/seleziona, l'affare
|
Seleziona l'affare per indice