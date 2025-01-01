DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarClases de comercioCDealInfoOrder 

Order

Obtiene la orden por la que se ejecuta la transacción.

long  Order() const

Valor devuelto

Orden por la que se ejecuta la transacción.

Nota

La transacción tiene que seleccionarse con los métodos Ticket (por ticket) o SelectByIndex (por índice).