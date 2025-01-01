Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarClases de comercioCDealInfoOrder OrderTimeTimeMscDealTypeTypeDescriptionEntryEntryDescriptionMagicPositionIdVolumePriceCommisionSwapProfitSymbolCommentInfoIntegerInfoDoubleInfoStringTicketSelectByIndex Order Obtiene la orden por la que se ejecuta la transacción. long Order() const Valor devuelto Orden por la que se ejecuta la transacción. Nota La transacción tiene que seleccionarse con los métodos Ticket (por ticket) o SelectByIndex (por índice). CDealInfo Time