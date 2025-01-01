Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarClases de comercioCDealInfoSymbol OrderTimeTimeMscDealTypeTypeDescriptionEntryEntryDescriptionMagicPositionIdVolumePriceCommisionSwapProfitSymbolCommentInfoIntegerInfoDoubleInfoStringTicketSelectByIndex Symbol Obtiene el nombre del símbolo de la transacción. string Symbol() const Valor devuelto Nombre del símbolo de la transacción. Nota La transacción tiene que seleccionarse con los métodos Ticket (por ticket) o SelectByIndex (por índice). Profit Comment