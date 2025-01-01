DocumentaciónSecciones
Obtiene el nombre del símbolo de la transacción.

string  Symbol() const

Valor devuelto

Nombre del símbolo de la transacción.

Nota

La transacción tiene que seleccionarse con los métodos Ticket (por ticket) o SelectByIndex (por índice).