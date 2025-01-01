TimeMsc

Recibe la hora de ejecución de la transacción en milisegundos, desde el 01-01-1970.

ulong TimeMsc() const

Valor devuelto

La hora de ejecución de la transacción en milisegundos desde el 01-01-1970.

Nota

La transacción se tiene que seleccionar previamente con los métodos Ticket (por ticket) o SelectByIndex (por índice).