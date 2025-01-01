Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarClases de comercioCDealInfoSwap OrderTimeTimeMscDealTypeTypeDescriptionEntryEntryDescriptionMagicPositionIdVolumePriceCommisionSwapProfitSymbolCommentInfoIntegerInfoDoubleInfoStringTicketSelectByIndex Swap Obtiene el swap cuando se cierra la posición. double Swap() const Valor devuelto Cantidad de swap cuando se cierra la posición. Nota La transacción tiene que seleccionarse con los métodos Ticket (por ticket) o SelectByIndex (por índice). Commision Profit