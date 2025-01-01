DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarClases de comercioCDealInfoSwap 

Swap

Obtiene el swap cuando se cierra la posición.

double  Swap() const

Valor devuelto

Cantidad de swap cuando se cierra la posición.

Nota

La transacción tiene que seleccionarse con los métodos Ticket (por ticket) o SelectByIndex (por índice).