DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarClases de comercioCDealInfoEntry 

Entry

Obtiene la dirección de la transacción.

ENUM_DEAL_ENTRY  Entry() const

Valor devuelto

Dirección de la transacción (valor de la enumeración ENUM_DEAL_ENTRY).

Nota

La transacción tiene que seleccionarse con los métodos Ticket (por ticket) o SelectByIndex (por índice).