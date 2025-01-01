Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarClases de comercioCDealInfoEntry OrderTimeTimeMscDealTypeTypeDescriptionEntryEntryDescriptionMagicPositionIdVolumePriceCommisionSwapProfitSymbolCommentInfoIntegerInfoDoubleInfoStringTicketSelectByIndex Entry Obtiene la dirección de la transacción. ENUM_DEAL_ENTRY Entry() const Valor devuelto Dirección de la transacción (valor de la enumeración ENUM_DEAL_ENTRY). Nota La transacción tiene que seleccionarse con los métodos Ticket (por ticket) o SelectByIndex (por índice). TypeDescription EntryDescription