Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarClases de comercioCDealInfoEntryDescription OrderTimeTimeMscDealTypeTypeDescriptionEntryEntryDescriptionMagicPositionIdVolumePriceCommisionSwapProfitSymbolCommentInfoIntegerInfoDoubleInfoStringTicketSelectByIndex EntryDescription Obtiene la dirección de la transacción en formato cadena. string EntryDescription() const Valor devuelto Dirección de la transacción en formato cadena. Nota La transacción tiene que seleccionarse con los métodos Ticket (por ticket) o SelectByIndex (por índice). Entry Magic