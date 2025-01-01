DocumentaciónSecciones
Obtiene la dirección de la transacción en formato cadena.

string  EntryDescription() const

Valor devuelto

Dirección de la transacción en formato cadena.

Nota

La transacción tiene que seleccionarse con los métodos Ticket (por ticket) o SelectByIndex (por índice).