MQL5 リファレンス標準ライブラリトレードクラスCDealInfo
- Order
- Time
- TimeMsc
- DealType
- TypeDescription
- Entry
- EntryDescription
- Magic
- PositionId
- Volume
- Price
- Commision
- Swap
- Profit
- Symbol
- Comment
- InfoInteger
- InfoDouble
- InfoString
- Ticket
- SelectByIndex
CDealInfo
CDealInfo는 거래 속성에 쉽게 액세스하기 위한 클래스입니다.
설명
CDealInfo 클래스는 딜 속성에 대한 액세스를 제공합니다.
선언
|
class CDealInfo : public CObject
제목
|
#include <Trade\DealInfo.mqh>
|
상속 계층
CDealInfo
그룹별 클래스 메서드
|
정수 유형 속성에 대한 액세스
|
|
딜 실행 순서 가져오기
|
딜 실행 시간 가져오기
|
딜 실행 시간(밀리초) 수신: 1970년 1월 1일 이후
|
딜 유형 가져오기
|
딜 유형을 문자열로 가져오기
|
딜 방향을 가져오기
|
딜 방향을 문자열로 가져오기
|
거래를 실행한 엑스퍼트의 ID 가져오기
|
딜과 관여된 포지션의 ID 가져오기
|
double 유형 속성에 액세스
|
|
딜 볼륨 가져오기
|
딜 가격 가져오기
|
딜의 커미션 금액을 가져오기
|
포지션이 닫힐 때의 스왑 금액 가져오기
|
딜의 재무 결과 가져오기
|
텍스트 설정에 액세스
|
|
딜 기호 이름 가져오기
|
딜 설명 가져오기
|
MQL5 API 기능에 액세스
|
|
지정된 정수 유형 속성 값 가져오기
|
지정된 double 유형 속성 값 가져오기
|
지정된 문자열 유형 속성 값 가져오기
|
선택
|
|
티켓 가져오기/딜 선택하기
|
인덱스별로 딜 선택하기