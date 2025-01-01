문서화섹션
CDealInfo

CDealInfo는 거래 속성에 쉽게 액세스하기 위한 클래스입니다.

설명

CDealInfo 클래스는 딜 속성에 대한 액세스를 제공합니다.

선언

   class CDealInfo : public CObject

제목

   #include <Trade\DealInfo.mqh>

상속 계층

  CObject

      CDealInfo

그룹별 클래스 메서드

정수 유형 속성에 대한 액세스

 

Order

딜 실행 순서 가져오기

Time

딜 실행 시간 가져오기

TimeMsc

딜 실행 시간(밀리초) 수신: 1970년 1월 1일 이후

DealType

딜 유형 가져오기

TypeDescription

딜 유형을 문자열로 가져오기

Entry

딜 방향을 가져오기

EntryDescription

딜 방향을 문자열로 가져오기

Magic

거래를 실행한 엑스퍼트의 ID 가져오기

PositionId

딜과 관여된 포지션의 ID 가져오기

double 유형 속성에 액세스

 

Volume

딜 볼륨 가져오기

Price

딜 가격 가져오기

Commision

딜의 커미션 금액을 가져오기

Swap

포지션이 닫힐 때의 스왑 금액 가져오기

Profit

딜의 재무 결과 가져오기

텍스트 설정에 액세스

 

Symbol

딜 기호 이름 가져오기

Comment

딜 설명 가져오기

MQL5 API 기능에 액세스

 

InfoInteger

지정된 정수 유형 속성 값 가져오기

InfoDouble

지정된 double 유형 속성 값 가져오기

InfoString

지정된 문자열 유형 속성 값 가져오기

선택

 

Ticket

티켓 가져오기/딜 선택하기

SelectByIndex

인덱스별로 딜 선택하기

클래스 CObject에서 상속된 메서드

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare