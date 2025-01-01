CDealInfo

CDealInfo는 거래 속성에 쉽게 액세스하기 위한 클래스입니다.

설명

CDealInfo 클래스는 딜 속성에 대한 액세스를 제공합니다.

선언

class CDealInfo : public CObject

제목

#include <Trade\DealInfo.mqh>

상속 계층 CObject CDealInfo

그룹별 클래스 메서드

정수 유형 속성에 대한 액세스 Order 딜 실행 순서 가져오기 Time 딜 실행 시간 가져오기 TimeMsc 딜 실행 시간(밀리초) 수신: 1970년 1월 1일 이후 DealType 딜 유형 가져오기 TypeDescription 딜 유형을 문자열로 가져오기 Entry 딜 방향을 가져오기 EntryDescription 딜 방향을 문자열로 가져오기 Magic 거래를 실행한 엑스퍼트의 ID 가져오기 PositionId 딜과 관여된 포지션의 ID 가져오기 double 유형 속성에 액세스 Volume 딜 볼륨 가져오기 Price 딜 가격 가져오기 Commision 딜의 커미션 금액을 가져오기 Swap 포지션이 닫힐 때의 스왑 금액 가져오기 Profit 딜의 재무 결과 가져오기 텍스트 설정에 액세스 Symbol 딜 기호 이름 가져오기 Comment 딜 설명 가져오기 MQL5 API 기능에 액세스 InfoInteger 지정된 정수 유형 속성 값 가져오기 InfoDouble 지정된 double 유형 속성 값 가져오기 InfoString 지정된 문자열 유형 속성 값 가져오기 선택 Ticket 티켓 가져오기/딜 선택하기 SelectByIndex 인덱스별로 딜 선택하기