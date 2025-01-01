Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarClases de comercioCDealInfoMagic OrderTimeTimeMscDealTypeTypeDescriptionEntryEntryDescriptionMagicPositionIdVolumePriceCommisionSwapProfitSymbolCommentInfoIntegerInfoDoubleInfoStringTicketSelectByIndex Magic Obtiene el identificador del Asesor Experto que ejecuta la señal. long Magic() const Valor devuelto ID del Asesor Experto que ejecuta la señal. Nota La transacción tiene que seleccionarse con los métodos Ticket (por ticket) o SelectByIndex (por índice). EntryDescription PositionId