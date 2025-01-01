DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarClases de comercioCDealInfoMagic 

Magic

Obtiene el identificador del Asesor Experto que ejecuta la señal.

long  Magic() const

Valor devuelto

ID del Asesor Experto que ejecuta la señal.

Nota

La transacción tiene que seleccionarse con los métodos Ticket (por ticket) o SelectByIndex (por índice).