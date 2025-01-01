DocumentaciónSecciones
Profit

Obtiene el resultado financiero de la transacción.

double  Profit() const

Valor devuelto

Resultado financiero de la transacción (en la divisa del depósito).

Nota

La transacción tiene que seleccionarse con los métodos Ticket (por ticket) o SelectByIndex (por índice).