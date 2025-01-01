Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarClases de comercioCDealInfoProfit OrderTimeTimeMscDealTypeTypeDescriptionEntryEntryDescriptionMagicPositionIdVolumePriceCommisionSwapProfitSymbolCommentInfoIntegerInfoDoubleInfoStringTicketSelectByIndex Profit Obtiene el resultado financiero de la transacción. double Profit() const Valor devuelto Resultado financiero de la transacción (en la divisa del depósito). Nota La transacción tiene que seleccionarse con los métodos Ticket (por ticket) o SelectByIndex (por índice). Swap Symbol