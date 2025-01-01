DocumentaciónSecciones
PositionId

Obtiene el identificador de la posición correspondiente a la transacción.

long  PositionId() const

Valor devuelto

ID de la posición correspondiente a la transacción.

Nota

La transacción tiene que seleccionarse con los métodos Ticket (por ticket) o SelectByIndex (por índice).