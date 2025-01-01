Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarClases de comercioCDealInfoPositionId OrderTimeTimeMscDealTypeTypeDescriptionEntryEntryDescriptionMagicPositionIdVolumePriceCommisionSwapProfitSymbolCommentInfoIntegerInfoDoubleInfoStringTicketSelectByIndex PositionId Obtiene el identificador de la posición correspondiente a la transacción. long PositionId() const Valor devuelto ID de la posición correspondiente a la transacción. Nota La transacción tiene que seleccionarse con los métodos Ticket (por ticket) o SelectByIndex (por índice). Magic Volume