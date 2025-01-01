CheckTrailingStopLong

Comprueba las condiciones de Trailing Stop de la posición larga.

virtual bool CheckTrailingStopLong(

CPositionInfo* position,

double& sl,

double& tp

)

Parámetros

position

[in] Puntero al objeto CPositionInfo.

sl

[in][out] Variable de tipo precio Stop Loss.

tp

[in][out] Variable del precio Take Profit.

Valor devuelto

true si las condiciones se satisfacen; en caso contrario, false.

Nota

Calcula el precio máximo permitido de Stop Loss, más cercano al precio actual, calculando el precio de Stop Loss con los valores del indicador SAR Parabólico de la barra anterior (completa).

Si la posición ya tiene precio de Stop Loss, se asume que su valor es el precio base; de lo contrario, se asume como precio base el precio de apertura de la posición.

Si el precio de Stop Loss calculado es superior al precio base, e inferior al precio máximo permitido de Stop Loss, se sugiere establecer el nuevo precio de Stop Loss.