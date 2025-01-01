- MathAbs
MathClassify
Determina el tipo de un número real y retorna el resultado en forma de valor de la enumeración ENUM_FP_CLASS
|
ENUM_FP_CLASS MathClassify(
Parámetros
value
[in] Número real comprobado
Valor retornado
Valor de la enumeración ENUM_FP_CLASS
|
Identificador
|
Descripción
|
FP_SUBNORMAL
|
Número subnormal que se encuentra más próximo a cero que el número normalizado DBL_MIN menor representable (2.2250738585072014e-308)
|
FP_NORMAL
|
Número normalizado que se encuentra en el intervalo de 2.2250738585072014e-308 a 1.7976931348623158e+308
|
FP_ZERO
|
Cero positivo o negativo
|
FP_INFINITE
|
Un número que no puede representarse con el tipo correspondiente, infinito positivo o negativo
|
FP_NAN
|
No es un número
Ejemplo:
|
//+------------------------------------------------------------------+
Ver también