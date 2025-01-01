DXContextGetSize

Retourne la taille du cadre d'un contexte graphique créé avec DXContextCreate().

bool DXContextGetSize(

int context,

uint& width,

uint& height

);

Paramètres

context

[in] Handle du contexte graphique créé avec DXContextCreate().

width

[out] Largeur du cadre en pixels.

height

[out] Hauteur du cadre en pixels.

Valeur de Retour

Retourne true en cas d'exécution réussie avec succès, sinon false. Pour obtenir le code d'erreur, appelez la fonction GetLastError().