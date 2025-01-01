Référence MQL5Utilisation de DirectXDXContextGetSize
DXContextGetSize
Retourne la taille du cadre d'un contexte graphique créé avec DXContextCreate().
bool DXContextGetSize(
Paramètres
context
[in] Handle du contexte graphique créé avec DXContextCreate().
width
[out] Largeur du cadre en pixels.
height
[out] Hauteur du cadre en pixels.
Valeur de Retour
Retourne true en cas d'exécution réussie avec succès, sinon false. Pour obtenir le code d'erreur, appelez la fonction GetLastError().