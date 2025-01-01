DocumentationSections
Référence MQL5Utilisation de DirectXDXContextGetSize 

DXContextGetSize

Retourne la taille du cadre d'un contexte graphique créé avec DXContextCreate().

bool  DXContextGetSize(
   int    context,      // handle du contexte graphique   
   uint&  width,        // largeur en pixels 
   uint&  height        // hauteur en pixels 
   );

Paramètres

context

[in]  Handle du contexte graphique créé avec DXContextCreate().

width

[out]  Largeur du cadre en pixels.

height

[out]  Hauteur du cadre en pixels.

Valeur de Retour

Retourne true en cas d'exécution réussie avec succès, sinon false. Pour obtenir le code d'erreur, appelez la fonction GetLastError().