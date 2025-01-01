文档部分
MQL5参考使用DirectXDXContextGetSize 

DXContextGetSize

获取在DXContextCreate()中创建的图形环境的画帧大小。

bool  DXContextGetSize(
   int    context,      // 图形环境句柄   
   uint&  width,        // 像素宽度 
   uint&  height        // 像素高度 
   );

参数

context

[in]  在DXContextCreate()中创建的图形环境的句柄。

width

[out]  画帧宽度（以像素为单位）。

height

[out]  画帧高度（以像素为单位）。

返回值

如果执行成功，返回true，否则 - false。若要接收错误代码，应该调用GetLastError()函数。