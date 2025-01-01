- DXContextCreate
- DXContextSetSize
- DXContextGetSize
- DXContextClearColors
- DXContextClearDepth
- DXContextGetColors
- DXContextGetDepth
- DXBufferCreate
- DXTextureCreate
- DXInputCreate
- DXInputSet
- DXShaderCreate
- DXShaderSetLayout
- DXShaderInputsSet
- DXShaderTexturesSet
- DXDraw
- DXDrawIndexed
- DXPrimiveTopologySet
- DXBufferSet
- DXShaderSet
- DXHandleType
- DXRelease
DXContextGetSize
获取在DXContextCreate()中创建的图形环境的画帧大小。
|
bool DXContextGetSize(
参数
context
[in] 在DXContextCreate()中创建的图形环境的句柄。
width
[out] 画帧宽度（以像素为单位）。
height
[out] 画帧高度（以像素为单位）。
返回值
如果执行成功，返回true，否则 - false。若要接收错误代码，应该调用GetLastError()函数。