DXContextGetSize

Ottiene la grandezza del frame di un contesto grafico creato in DXContextCreate().

bool DXContextGetSize(

int context,

uint& width,

uint& height

);

Parametri

context

[in] Handle per un contesto grafico creato in DXContextCreate().

width

[out] Larghezza della cornice in pixel.

height

[out] Altezza della cornice in pixel.

Valore di Ritorno

In caso di esecuzione corretta, restituisce true, altrimenti - false. Per ricevere un codice errore, dovrebbe essere chiamata la funzione GetLastError() .