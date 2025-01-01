MQL5 RiferimentoLavorare con DirectXDXContextGetSize
- DXContextCreate
- DXContextSetSize
- DXContextGetSize
- DXContextClearColors
- DXContextClearDepth
- DXContextGetColors
- DXContextGetDepth
- DXBufferCreate
- DXTextureCreate
- DXInputCreate
- DXInputSet
- DXShaderCreate
- DXShaderSetLayout
- DXShaderInputsSet
- DXShaderTexturesSet
- DXDraw
- DXDrawIndexed
- DXPrimiveTopologySet
- DXBufferSet
- DXShaderSet
- DXHandleType
- DXRelease
DXContextGetSize
Ottiene la grandezza del frame di un contesto grafico creato in DXContextCreate().
|
bool DXContextGetSize(
Parametri
context
[in] Handle per un contesto grafico creato in DXContextCreate().
width
[out] Larghezza della cornice in pixel.
height
[out] Altezza della cornice in pixel.
Valore di Ritorno
In caso di esecuzione corretta, restituisce true, altrimenti - false. Per ricevere un codice errore, dovrebbe essere chiamata la funzione GetLastError() .