Tres identificadores de la lista ENUM_CHART_POSITION son posibles valores del parámetro position para la función ChartNavigate().
ENUM_CHART_POSITION
Identificador
Descripción
CHART_BEGIN
Inicio del gráfico (precios más viejos)
CHART_CURRENT_POS
Posición actual
CHART_END
Fin del gráfico (precios más recientes)
Ejemplo:
long handle=ChartOpen("EURUSD",PERIOD_H12);