Principios de funcionamiento y ventajas de las señales comerciales MetaTrader 4 y MetaTrader 5

Las señales comerciales MetaTrader 4 / MetaTrader 5 - son un servicio que permite a los traders copiar las operaciones comerciales de un suministrador de señales.

No todos los traders tienen tiempo para comerciar activamente, algunos carecen de confianza en sí mismos o no dominan los conocimientos necesarios para trabajar en el mercado. Las señales comerciales ponen el dinero de los traders a trabajar, evitando que se quede arrinconado en la cuenta.

En qué se diferencia nuestro sistema de otros

Nuestro objetivo ha sido crear un nuevo servicio masivo, que proteja a los suscriptores y les evite gastos innecesarios:

Una orientación total a la protección de los suscriptores. Procedimientos muy sencillos de venta de señales, suscripción y compra. La existencia del avanzado y certificado sistema de pago MQL5.community (PayPal, WebMoney, tarjetas). Total transperiencia de la historia comercial. Unos precios al alcance de todos, sólo existe un pago fijo por las suscripciones y es posible recuperar la suscripción mensual actual en caso de conflictos con el suministrador. No existe conflicto de intereses entre nuestra compañía y los demás participantes, nuestro interés constituye un 20% de comisión sobre la suscripción.

No es necesario firmar acuerdos por escrito o realizar cualquier tipo de interacción complicada entre el bróker y el suministrador de señales. No existe comisión sobre las operaciones, ni ampliación de spreads y, como consecuencia, los suministradores de señales no pueden intentar obtene comisiones a través de operaciones privadas. Tampoco se recopila información sobre los suscriptores, no existe acceso algunos a cuentas o saldos, dado que ni siquiera se pide contraseña. Los suministradores no tienen datos sobre los suscriptores, sólo conocen su cantidad.

Se trabaja con todos los brókers, incluidos los regulados.

Cada operación del servicio es segura, gracias a la presencia de una firma digital única para cada operación al pasar turno en la lista de ejecución, lo cual evita operaciones y modificaciones fraudulentas.



¿Cómo funciona esto?

Para poner en marcha el nuevo Servicio de señales comerciales MetaTrader 4 / MetaTrader 5 hemos construido una red nube a prueba de fallos, formada por multitud de servidores de señal por todo el mundo, situados cerca de los servidores de los brókers, para conseguir menos retrasos.

En la página MQL5.com se muestra un escaparate, accesible para todo el público, de señales comerciales MetaTrader 4 y MetaTrader 5, que se actualiza de manera automática en los terminales de cliente.











El trader sólo necesita dos cosas para poder suscribirse a una señal:

Una cuenta en MQL5.com. Además, no se trata del nombre y apellido de una persona real, basta con su nickname. Nadie le exige sus datos realas. Cuenta comercial. Además, no es necesario ni indicar su número, ni su contraseña.

Esto es todo lo que se pide para la suscripción a las señales de un suministrador. Elija la señal, pulse "Comenzar a copiar", y se le propondrá pasar a la plataforma comercial MetaTrader para formalizar la suscripción.







Para los suministradores de señales hay más exigencias, ellos deben superar un periodo de prueba. El hecho de que una persona vaya a crear señales para otros traders le supone una gran responsabilidad. De esta forma, para proteger los intereses de los suscriptores, los suministradores de señales deben dar ciertos datos personales: apellido y nombre, lugar de residencia, teléfono de contacto y una copia escaneada del pasaporte o de algún documento análogo.

Esta información se requiere por si surge algún tipo de desacuerdo entre el suscriptor y el suministrador de señales. Asímismo, grantizamos que esta información no estará al alcance de terceras personas.

Al publicar una nueva señal comercial, el suministrador debe indicar:

El nombre de la señal. El tipo de terminal comercial: MetaTrader 4 o MetaTrader 5.

El nombre del servidor comercial del bróker. El número de la cuenta que transferirá las señales. La contraseña de inversor. Esta contraseña permite ingresar en la cuenta del trader en el modo READ ONLY y echar un vistazo a las operaciones comerciales en curso, así como su historia. Esta contraseña es suficiente para realizar el «escaneo» de las operaciones comerciales en curso y su posterior difusión entre los suscriptores. Al mismo tiempo, esta clave no da la posibilidad de manejar la cuenta comercial y efectuar operaciones comerciales. Si se indica la clave maestra, entonces la señal no se conectaría. Coste de la suscripción.



Si la señal no es gratuita, entonces el autor debe superar un proceso de moderación y registrarse como vendedor, presentando información fidedigna sobre sí mismo.







Cuando todos los preparativos se han llevado a cabo, las señales son transferidas al suministrador y recibidas por los suscriptores:

Del lado del suministrador, el trader por sí mismo o su robot comercial lleva a cabo las operaciones comerciales en su terminal. Esta información es enviada al servidor comercial del bróker, donde se le proporcionan servicios al suministrador de señales. MetaTrader Signal Server, tras conectarse con el bróker del suministrador, con ayuda de la clave de inversor del suministrador, recibe todas las operaciones comerciales en el régimen de tiempo real. El terminal del suscriptor mantiene contacto permanente con el MetaTrader Signal Server necesario, recibiendo al instante todas las transacciones comerciales. El terminal del suscriptor ejecuta en su nombre la operación comercial en el servidor de su bróker.

Preste atención al hecho de que el suministrador y su suscriptor se ponen de acuerdo entre sí sin intervención ni conociento alguno del bróker. Además, ambos participantes del proceso pueden obtener servicios de brókers totalmente diferentes.

Atención: MetaQuotes Software Corp. no interviene de manera alguna en las relaciones entre el suscriptor y el suministrador de señales. Nuestra compañía sólo proporciona la infraestructura técnica necesaria para que sea posible la interacción entre todos los integrantes del proceso.

Sincronización inicial de las señales comerciales

El terminal de cliente intenta proteger al máximo al trader de errores obvios.

Supongamos que tenemos una cuenta con una suscripción a alguna señal. Si todas las señales comerciales están permitidas en el terminal, la cuenta comercial será sincronizada con la del suministrador durante la autorización. No se recomienda tener en la cuenta comercial posiciones u órdenes que no estén abiertas conforme a una señal, dado que esto aumentará la carga sobre la cuenta, en comparación con el proveedor. En caso de ser detectadas, se mostrará una advertencia.





Resulta extremadamente importante para el suscriptor sincronizar su cuenta con la del suministrador en las condiciones de mercado correctas. La sincronización automática sólo funcionará en el caso de que el beneficio flotante total de la fuente de la señal sea negativo o igual a cero. De esta forma, el suscriptor entra en el mercado con unos precios que no sean peores a aquellos con los que lo hizo la fuente. Este es un componente psicológico muy importante a la hora de valorar la calidad del copiado de una señal por parte del trader.



Si el beneficio en la cuenta del proveedor es positivo, entonces aparecerá una ventana que explicará la situación, proponiéndole esperar condiciones de mercado más favorables. Si así se quiere, es posible asumir el riesgo y sincronizar la cuenta directamente.





La información sobre el consentimiento del uso de las señales, así como de las operaciones de sincronización forzosa, se muestra en los registros del terminal. Además, cada operación efectuada a través del servicio de señales lleva el tipo de señal "signal" en el registro del terminal, lo que permite identificar claramente este tipo de operaciones. Todo esto se realiza para proteger a los suscriptores y a los suministradores de señales, además, les sirve de ayuda al aclarar situaciones conflictivas.

Echemos un vistazo a dos ejemplos de sincronización inicial:

El suministrador ha abierto una posición larga y espera obtener 100 puntos de beneficio, pero por ahora el precio ha descendido 20 puntos.







Esto significa que, según la idea del suministrador, el precio cambiará de curso en breve y obtendrá el beneficio planeado, a pesar de todo. En dicho caso, tendrá lugar una apertura de posición en el terminal del suscriptor y, si el precio de verdad cambia de dirección, obtendrá 120 puntos de beneficio, en lugar de 100. Si el suministrador decide cerrar la posición con pérdida, entonces la pérdida del suscriptor resultará menor. Como resultado, la calidad de ejecución de las señales será mejor al 100%, y el suscriptor estará feliz, ya que ha podido entrar en el mercado con precios mejores. La misma situación, pero tras la apertura el precio marchó hacia arriba 40 puntos y el suministrador obtuvo beneficio.







En este caso, la posición del suscriptor no se abrirá de manera automática, ya que puede obtener menos beneficio o incluso pérdidas. El suscriptor puede obtener 60 puntos de beneficios, mientras que el proveedor obtendría 100 puntos. El suscriptor podría tener pérdidas si el proveedor cierra antes en positivo con 30 puntos, ya que el suscriptor obtendría 10 puntos de pérdidas. En cualquier caso, el suscriptor saldría insatisfecho.



Por desgracia, no toda la gente tiene en cuenta la psicología del trader y no presta atención a la valoración del resultado, por ejemplo "he ganado menos, significa que la ejecución de las señales es mala" o "la ejecución es horrible, he tenido pérdidas, mientras que el suministrador ha obtenido beneficios a pesar de todo". Los argumentos racionales y las pruebas matemáticas no pueden vencer a la psicología. Por eso precisamente intentamos no dejar que los traders cometan errores en la etapa inicial de sincronización.

En caso de que se pierda la señal, de errores en el emplazamiento de una orden, o de que desconecte el terminal, etc, se llevará a cabo de nuevo la sincronización de la cuenta con la fuente de la señal. Además, se comprueba la correspondencia de todo el conjunto de órdenes del suministrador y del suscriptor. Las operaciones cerradas por el suministrador son cerradas igualmente para el suscriptor, y las nuevas operaciones del suministrador se abren también para el suscriptor a precios "no peores que los del suministrador".

Gestión de fondos o ¿cómo elegir el volumen de una operación?

Una de las cuestiones más importantes es la concerniente a la manera en que va a tomar parte el depósito del suscriptor en el comercio. Al resolver esta tarea nos hemos guiado por los mismos principios que durante el funcionamiento de todo el servicio: por la máxima protección de cada integrante del proceso. Como resultado, estamos en posición de proponer al suscriptor una solución bastante segura.

Tras integrar las señales en su terminal y suscribirse a una de ellas, el suscriptor se encuentra ante la disyuntiva de qué parte precisamente del depósito va a usar en el seguimiento de señales. Antes existía la posibilidad alternativa de establecer una proporción entre los volúmenes de las posiciones del suministrador y el suscriptor. Sin embargo, ese sistema no podía garantizar la seguridad del depósito del suscriptor. Por ejemplo, supongamos que el depósito del suministrador era de 30 000$, y el del suscriptor de 10 000$ y se elegió una proporción de 1:1. En la situación cuando el suministrador simplemente espera a la reducción de las pérdidas con una orden bastante grande en cuanto a su volumen, el suscriptor puede perder todo el dinero y cerrar por stop out. O una situación aún peor, cuando el saldo del suministrador cambia inesperadamente (recarga de fondos o retirada de los mismos de la cuenta) mientras que la proporción de volúmenes anteriormente establecida permanece intacta.

Para evitar esto, se ha elegido un sistema de asignación porcentual de la parte del depósito que se usará en el comercio a través de las señales. Este sistema es bastante complejo en el plano técnico, ya que tiene en cuenta las divisas de los depósitos, su conversión y el apalancamiento.

Veamos el funcionamiento del sistema de gestión con un ejemplo:

Suministrador: saldo 15 000 USD, apalancamiento 1:100 Suscriptor1: saldo 40 000 EUR, apalancamiento 1:200, tanto por ciento de uso del depósito 50%

Suscriptor2: saldo 5 000 EUR, apalancamiento 1:50, tanto por ciento de uso del depósito 35% Curso EURUSD = 1.2700



Cálculo de la proporción de los volúmenes de las operaciones del suministrador y el suscriptor:

Proporción de los saldos teniendo en cuenta el porcentaje de uso del depósito:

Suscriptor1: (40 000 * 0,5) / 15 000 = 1,3333 (133.33%)

Suscriptor2: (5 000 * 0,35) / 15 000 = 0,1166 (11.66%)

Después de considerar los apalancamientos:

Suscriptor1: el apalancamiento del Suscriptor1 (1:200) es mayor que el del suministrador (1:100), por eso la corrección de los apalancamientos no se efectúa

Suscriptor2: 0,1166 * (50 / 100) = 0,0583 (5.83%) Después de la corrección teniendo en cuenta el curso de las divisas de los depósitos en el momento del cálculo:

Suscriptor1: 1,3333 * 1,2700 = 1,6933 (169.33%)

Suscriptor2: 0,0583 * 1,2700 = 0,0741 (7.41%) Porcentaje total después de redondear (el redondeo se realiza según un algoritmo escalado):

Suscriptor1: 160% o un coeficiente 1.6

Suscriptor2: 7% o un coeficiente 0.07

De esta forma, en dichas condiciones, la operación del Suministrador con un volumen de 1 lote será copiada:



1.6 lotes

- en la cuenta del Suscriptor1 con un importe del 160% - y un volumen de

- en la cuenta del Suscriptor2 con un importe del 7% - y un volumen de 0.07 lotes

Tenga cuidado de no confundir el porcentaje de uso del depósito con la proporción del volumen de las operaciones. En el terminal comercial se establece precisamente el porcentaje de uso del depósito, del que se descuenta la proporción del volumen de las operaciones. Esta información se incluye necesariamente en el registro , y en nuestro ejemplo tendrá el aspecto siguiente:

Suscriptor1:



2012.11.12 13:33:23 Signal '1277190': percentage for volume conversion selected according to the ratio of balances and leverages, new value 160%

2012.11.12 13:27:55 Signal '1277190': signal provider has balance 15 000.00 USD, leverage 1:100; subscriber has balance 40 000.00 EUR, leverage 1:200 2012.11.12 13:27:54 Signal '1277190': money management: use 50% of deposit, equity limit: 0.00 EUR, deviation/slippage: 1.0 spreads

Suscriptor2:



2012.11.12 13:33:23 Signal '1277191': percentage for volume conversion selected according to the ratio of balances and leverages, new value 7%

2012.11.12 13:27:55 Signal '1277191': signal provider has balance 15 000.00 USD, leverage 1:50; subscriber has balance 5 000.00 EUR, leverage 1:50 2012.11.12 13:27:54 Signal '1277191': money management: use 35% of deposit, equity limit: 0.00 EUR, deviation/slippage: 1.0 spreads





Peculiaridades de las señales comerciales MetaTrader 4 / MetaTrader 5

El funcionamiento de las señales comerciales en nuestra plataforma tiene una serie de peculiaridades que deben conocer tanto los suscriptores como los suministradores de señales.

Una cuenta comercial de un servidor sólo puede ser gestionada por señales de un solo suministrador. Hemos prohíbido a propósito el uso de varias señales en una cuenta, para prevenir a los traders de pérdidas inesperadas.

Asímismo, no hayq eu perder de vista que la cuenta comercial puede estar suscrita a una señal, y la cuenta MQL5.com puede tener varias suscripciones para cuentas distintas. Es decir, que el trader puede tener varias cuentas con diferentes brókers y cada una gestionada por diferentes señales. Todas estas suscripciones pueden ser formalizadas y pagadas desde una sola cuenta MQL5.com.

En lo que respecta al pago de señales comerciales, todo es claro y transparente. El suscriptor paga una suma fija una vez al mes o a la semana, con lo que obtiene señales comerciales para el periodo correspondiente. No se cobra ninguna comisión de cada operación, no hay aumento del spread y no se cobra un porcentaje de los beneficios.

Para la compra de suscripciones se usa el sistema de pago MQL5.com, que permite recargar saldo a través de cualquier método que le convenga: PayPal, WebMoney o tarjeta. Al comprar una suscripción a una señal se produce una transferencia de fondos de la cuenta del suscriptor a la cuenta del suministrador (nuestra comisión es del 20%), allí, los fondos son bloqueados automáticamente durante el periodo de la suscripción. Sólo al final del periodo se desbloquearán y serán trasferidos al suministrador. Si se tiene alguna queja del suministrador, el dinero del periodo de suscripción actual será devuelto al suscriptor. Dese cuenta de que para formalizar una suscripción, ni el suministrador ni su cliente deberán contactar con el bróker.

Una de las peculiaridades más importantes es el hecho de que el suministrador y el suscriptor no deberán tener necesariamente una cuenta en el mismo servidor comercial. Cualquier retraso en la realización de operaciones comerciales entre la cuenta del suministrador y su réplica en la del suscriptor está minimizado. Esto resulta posible gracias a los nuevos Signal Server, que disponen de una arquitectura de nube y están ubicados por todo el mundo. Al mismo tiempo, se podrá proporcionar una mejor calidad de realización si el suministrador y el suscriptor trabajan en el mismo servidor.



Suscríbete a las señales comerciales o Conviértete en suministrador de señales comerciales

Le recomendamos también leer los siguientes artículos sobre señales: