Nuevo sistema de incentivación a la hora de atraer usuarios
Hola, Estoy viendo los productos que tengo en el market (mis productos), y queria (probar) el activar esta opcion, editando los ya publicados,
pero no puedo poner una tarifa de comision.
Esto sera solo para los productos nuevos que seran publicados o tambien para los existentes?
ya esta en marcha o es algo que aun no se libera "para usarlo"?
Este anuncio es de 2015....fue una encuesta y no llego a buen puerto, puesto que no se implemento.
Upsss, que idiota me siento.
la verdad, no se porque se muestra como un tema nuevo en mi perfil. es por eso que lo lei y crei que era algo vigente.
Gracias @Miguel Angel Vico Alba.
No te preocupes, no eres el primero ni el último que le pasa.
Saludos! ;)
Hace poco pusimos en marcha en el foro MQL5.com una encuesta para saber su opinión sobre un posible programa de afiliación. Como ya adivinábamos, la mayoría de los votantes optaron por «Sí, soy vendedor de señales y programas comerciales, y estoy listo para compartir con los afiliados mi margen de beneficio».
Ahora ya podemos descubrirle los detalles del programa afiliativo que hemos planeado. El nuevo sistema de incentivación deberá ayudar a los miembros de MQL5.community a la hora de dar salida a sus productos y señales. Este programa está dirigido tanto a los vendedores, como a los difusores. Gracias a este programa, los vendedores consiguen un mayor número de ventas de sus programas, los suministradores de señales pueden ampliar su base de suscriptores para las señales, y los difusores de los enlaces afiliativos obtienen un porcentaje de los vendedores y suministradores, ganado honradamente. ¡Todos salen ganando!
¿Has incluido un enlace o widget a un producto del Mercado que ha atraído a un comprador real? ¡Recibe tu recompensa! ¡Has compartido el enlace o widget de una señal de pago a la que se ha apuntado algún trader? ¡Recibe tu recompensa!
El vendedor y el suministrador de las señales determina cuánto recibe precisamente el difusor en caso de que el enlace o widget tengan un resultado positivo. La gratificación se atribuye en relación con el precio total del producto, el autor del programa/suministrador indica un porcentaje determinado, que se transfiere a la cuenta del difusor en el momento de la compra/suscripción. Por ejemplo, al vender un programa con un coste de100 créditos, para el que se ha indicado un 25% de gratificación, el difusor recibirá 25 créditos en su cuenta.
En la página de edición del producto en el Mercado o Señal se puede indicar la cantidad de la gratificación (en tanto por ciento del precio total del producto) que se transferirá al difusor de funcionar el enlace o widget.
Cualquier difusor potencial podrá ver la cantidad de la gratificación en el bloque en el que se obtiene el enlace o widget afiliativo en la página del producto.
En el apartado "Socio" de su perfil MQL5.com el difusor puede llevar la cuenta de los enlaces y el dinero obtenido, conforme se produzca su activación. Allí se va registrando tanto la cantidad de clientes atraídos, como la cantidad de ellos que han sido captados con éxito (es decir, que se hayan suscrito a una señal a través del enlace incluido por un socio, o que hayan comprado un producto en el Mercado a través del enlace). Además, se indica cuántos créditos se han ganado a través de cada enlace a tal o cual producto o señal.
Ahora es más sencillo interesar a los miembros de MQL5.community por la publicidad de sus productos y señales, y es que está claro que aquí huele a dinero. ¡Fiche para su equipo a quien esté dispuesto a difundir enlaces y widgets a sus programas y señales y progrese con la ayuda del programa afiliativo! ¡Usted conseguirá más compradores, y el difusor, más dinero!