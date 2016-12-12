Sistema comercial 'Turtle Soup' y su modificación 'Turtle Soup Plus One'

Introducción

Los autores del libro «Street Smarts: High Probability Short-Term Trading Strategies», Linda Raschke y Laurence Connors, son dos traders de éxito con un total de 34 años de experiencia en el mundo de trading. Su rica experiencia incluye la negociación en las bolsas de valores, trabajo en los bancos y fondos de cobertura (hedge fund), en las empresas de corretaje y asesoramiento. Según su opinión, para un trading establemente rentable es suficiente disponer sólo de una Estrategia Comercial. No obstante, su libro contiene casi dos docenas de versiones de Estrategias Comerciales divididas en cuatro grupos. Cada grupo se refiere a una determinada fase de los ciclos de mercado y explora uno de los patrones estables del comportamiento del precio.

Las estrategias descritas en este libro recibieron bastante amplia acogida, pero es importante comprender que sus autores las ideaban basándose en el comportamiento del mercado de hace 15-20 años. Por esa razón, el presente artículo tiene dos objetivos: es decir, vamos a empezar con la implementación en el lenguaje MQL5 de la primera de las Estrategias Comerciales descritas por Linda Raschke y Laurence Connors, y luego intentaremos evaluar su eficacia usando el Probador de Estrategias MT5. Además, vamos a utilizar los datos históricos de los últimos años que están disponibles a través del servidor demo de MetaQuotes.

Al escribir el código, voy a orientarme a los usuarios de MQL5 que ya tienen conocimientos básicos del lenguaje, es decir, a los principiantes ligeramente avanzados. Por tanto, aquí no habrá explicaciones sobre el trabajo de las funciones estándar, argumentaciones de la elección de los tipos de variables y todo aquello con lo que es necesario practicar antes de empezar a programar los Asesores Expertos. Por otro lado, tampoco voy a orientarme a los desarrolladores experimentados de los robots, ya que por regla general ya poseen las librerías de sus propias soluciones y no van a rechazarlas durante la implementación de una nueva Estrategia Comercial.

Para la mayoría de los programadores interesados en este artículo, dominar la programación orientada a objetos (POO) es un desafío constante. Por eso, intentaré hacer que el proceso de la creación de este Asesor Experto (EA) sea útil para conseguir el propósito mencionado. Para que la transición del enfoque procesal al enfoque orientado a objetos sea más fácil, no vamos a usar lo más complicado en POO, las clases. En vez de eso, vamos a usar su equivalente más simple, las estructuras. Las estructuras combinan los datos relacionados lógicamente de diferentes tipos y las funciones para trabajar con ellos, por eso poseen casi todas las características propias de las clases, inclusive la herencia. Pero su uso no requiere el conocimiento de las reglas para formatear el código de las clases, basta con complementar la programación procesal a la que ya está acostumbrado con el mínimo de detalles.

Sistema comercial 'Turtle Soup' y su modificación 'Turtle Soup Plus One'





La estrategia comercial llamada «Sopa de tortuga» (Turtle Soup) abre un conjunto de las estrategias de la serie con el nombre lacónico "Tests". Para que sea más claro a basé de qué característica fue compuesta esta serie, habría que nombrarla «Prueba con el precio de los límites del intervalo o niveles de soporte/resistencia». Turtle Soup se basa en la suposición de que el precio no podrá romper el intervalo de 20 días sin rebotar de los límites de este intervalo. Nuestra tarea consiste en intentar sacar beneficio del retroceso temporal desde el límite o de la ruptura falsa. La posición de trading siempre será dirigida hacia adentro del intervalo, y eso nos da la razón para incluir la Estrategia Comercial en la categoría de las «estrategias de rebote». Por cierto, la semejanza del nombre "Turtle Soup" con la famosa estrategia "Turtles" no es casual, ya que las dos monitorean el comportamiento del precio en los límites del intervalo de 20 días. Según los autores del libro, durante un tiempo trataban de usar un par de estrategias de ruptura, incluyendo "Turtles", no obstante este tipo de trading no era eficaz debido a la abundancia de rupturas falsas y retrocesos profundos. Sin embargo, gracias a eso, los patrones revelados ayudaron a crear un conjunto de reglas para sacar beneficio del movimiento del precio en la dirección contraria a la ruptura. El conjunto completo de las reglas de la Estrategia Comercial "Turtle Soup" para entrar en la operación de compra puede ser formulado de la siguiente manera: Asegúrese de que han pasado no menos de 3 días de trading desde el mínimo anterior de 20 días. Espere a que el precio del instrumento caiga por de bajo del mínimo de 20 días. Coloque una orden pendiente de compra a 5-10 puntos por encima del mínimo recientemente roto. Inmediatamente después de la activación de la orden pendiente, coloque su StopLoss a 1 punto por debajo del mínimo de este día. Utilice el Trailiing Stop cuando la posición se haga rentable. Si la posición se ha cerrado por el Stop en el primer o el segundo día, se permite volver a entrar en el nivel inicial.

Las reglas para la entrada en la operación de venta son semejantes, y como se puede entender, hay que aplicarlas para el límite superior del intervalo, o sea para el máximo de precios de 20 días.

En la librería de los códigos fuente hay un indicador que, según determinadas configuraciones, muestra los límites del canal en cada barra del historial. Se puede utilizarlo para la visualización durante el trading manual.

En la descripción de la Estrategia Comercial no hay respuesta directa a la pregunta cuánto tiempo se debe mantener la orden pendiente, por eso vamos a seguir la lógica simple. A saber, durante la prueba de los límites del intervalo, el precio creará un extremo nuevo, lo que al día siguiente hará imposible cumplir la primera de las condiciones descritas anteriormente. Y como este día no hay señal, tenemos que cancelar la orden pendiente del día anterior.

La modificación de esta Estrategia, llamada «Turtle Soup Plus One», tiene sólo dos diferencias:

En vez de colocar una orden pendiente inmediatamente después de la ruptura del intervalo de 20 días, es necesario esperar la confirmación de la señal: el cierre de la barra de este día fuera de los límites del intervalo. Nos valdrá perfectamente si el día se cierre justo en el límite del canal horizontal examinado. Para determinar el nivel del StopLoss inicial, se utiliza el extremo correspondiente de dos días (máximo o mínimo).

Definición de los parámetros del canal





Para verificar la conformidad de las condiciones, tenemos que saber el precio máximo y mínimo del intervalo. Y para su cálculo, a su vez, hay que determinar los límites de tiempo. Estas cuatro variables determinan el canal para cada momento dado de tiempo, por eso es lógico combinarlas en una estructura común. Añadimos dos variables más involucradas en la Estrategia Comercial: número de días (barras) transcurridos desde que el precio alcance el máximo y el mínimo del intervalo:

struct CHANNEL { double d_High; double d_Low; datetime t_From; datetime t_To; int i_Highest_Offset; int i_Lowest_Offset; };

Todas estas variables serán actualizadas debidamente por la función f_Set. Para eso hay que especificarle a partir de qué barra tiene que construirse el canal virtual (i_Newest_Bar_Shift) y con qué profundidad vamos a ver el historial (i_Bars_Limit):

void f_Set( int i_Bars_Limit, int i_Newest_Bar_Shift = 1 ) { double da_Price_Array[]; int i_Price_Bars = CopyHigh ( _Symbol , PERIOD_CURRENT , i_Newest_Bar_Shift, i_Bars_Limit, da_Price_Array); int i_Bar = ArrayMaximum (da_Price_Array); d_High = da_Price_Array[i_Bar]; i_Highest_Offset = i_Price_Bars - i_Bar; i_Price_Bars = CopyLow ( _Symbol , PERIOD_CURRENT , i_Newest_Bar_Shift, i_Bars_Limit, da_Price_Array); i_Bar = ArrayMinimum (da_Price_Array); d_Low = da_Price_Array[i_Bar]; i_Lowest_Offset = i_Price_Bars - i_Bar; datetime ta_Time_Array[]; i_Price_Bars = CopyTime ( _Symbol , PERIOD_CURRENT , i_Newest_Bar_Shift, i_Bars_Limit, ta_Time_Array); t_From = ta_Time_Array[ 0 ]; t_To = ta_Time_Array[i_Price_Bars - 1 ]; }

Esta función contiene sólo 13 cadenas de caracteres, pero si Usted ha leído atentamente la guía sobre las funciones MQL para la extracción de datos desde las series temporales (CopyHigh, CopyLow, CopyTime, etc.), entonces sabe que no todo es tan fácil con ellas. En algunas ocasiones, las funciones devuelven el número de valores diferente del que Usted ha establecido, porque los datos solicitados pueden no estar listos todavía durante el primer acceso a la serie temporal necesaria. Sin embargo, al procesar correctamente los resultados, el copiado de datos desde la serie temporal funciona tal como Usted ha planteado.



Por eso nosotros vamos a cumplir por lo menos los criterios mínimos de la programación de calidad e incluiremos los manejadores de errores más simples en el código. Para que sea más fácil comprenderlos, vamos a imprimir la información sobre los errores en el registro. El registro también es muy útil para la depuración, porque le permite tener la información detallada sobre la razón por la cual el robot ha tomado una determinada decisión. Por eso, vamos a introducir una nueva variable del tipo de enumeración que va a determinar cuántos detalles debe contener nuestro registro:

enum ENUM_LOG_LEVEL { LOG_LEVEL_NONE, LOG_LEVEL_ERR, LOG_LEVEL_INFO, LOG_LEVEL_DEBUG };

El nivel deseado va a ser seleccionado por el usuario, los operadores de visualización de la información en el log les colocaremos en muchas funciones. Por consiguiente, la lista y la variable personalizada Log_Level no deben ubicarse en el bloque de señal, sino en el inicio del programa principal.

Pues, volveremos a la función f_Set -obtendrá el siguiente aspecto con todas las verificaciones (las líneas adicionadas están resaltadas):

void f_Set( int i_Bars_Limit, int i_Newest_Bar_Shift = 1 ) { double da_Price_Array[]; int i_Price_Bars = CopyHigh ( _Symbol , PERIOD_CURRENT , i_Newest_Bar_Shift, i_Bars_Limit, da_Price_Array); if (i_Price_Bars == WRONG_VALUE ) { if (Log_Level > LOG_LEVEL_NONE) PrintFormat ( "%s: CopyHigh: error #%u" , __FUNCSIG__ , _LastError ); return ; } if (i_Price_Bars < i_Bars_Limit) { if (Log_Level > LOG_LEVEL_NONE) PrintFormat ( "%s: CopyHigh: copiado %u barras de %u" , __FUNCSIG__ , i_Price_Bars, i_Bars_Limit); return ; } int i_Bar = ArrayMaximum (da_Price_Array); if (i_Bar == WRONG_VALUE ) { if (Log_Level > LOG_LEVEL_NONE) PrintFormat ( "%s: ArrayMaximum: error #%u" , __FUNCSIG__ , _LastError ); return ; } d_High = da_Price_Array[i_Bar]; i_Highest_Offset = i_Price_Bars - i_Bar; i_Price_Bars = CopyLow ( _Symbol , PERIOD_CURRENT , i_Newest_Bar_Shift, i_Bars_Limit, da_Price_Array); if (i_Price_Bars == WRONG_VALUE ) { if (Log_Level > LOG_LEVEL_NONE) PrintFormat ( "%s: CopyLow: error #%u" , __FUNCSIG__ , _LastError ); return ; } if (i_Price_Bars < i_Bars_Limit) { if (Log_Level > LOG_LEVEL_NONE) PrintFormat ( "%s: CopyLow: copiado %u barras de %u" , __FUNCSIG__ , i_Price_Bars, i_Bars_Limit); return ; } i_Bar = ArrayMinimum (da_Price_Array); if (i_Bar == WRONG_VALUE ) { if (Log_Level > LOG_LEVEL_NONE) PrintFormat ( "%s: ArrayMinimum: error #%u" , __FUNCSIG__ , _LastError ); return ; } d_Low = da_Price_Array[i_Bar]; i_Lowest_Offset = i_Price_Bars - i_Bar; datetime ta_Time_Array[]; i_Price_Bars = CopyTime ( _Symbol , PERIOD_CURRENT , i_Newest_Bar_Shift, i_Bars_Limit, ta_Time_Array); if (i_Price_Bars < 1 ) t_From = t_To = 0 ; else { t_From = ta_Time_Array[ 0 ]; t_To = ta_Time_Array[i_Price_Bars - 1 ]; } } Al detectar el error, actuamos de manera más simple: interrumpimos la ejecución a la expectativa de que, en el siguiente tick, el terminal cargue la cantidad suficiente de datos históricos para el funcionamiento correcto de la función del copiado. Y para que las demás funciones personalizadas no utilicen el canal hasta la finalización completa del procedimiento, añadimos a la estructura la bandera correspondiente b_Ready (true = datos preparados, false = proceso no finalizado). Al mismo tiempo, aññadimos la bandera del cambio de parámetros del canal (b_Updated). Para un desempeño óptimo, es útil de saber si los parámetros involucrados en la Estrategia Comercial no han sido alterados. Para eso habrá que introducir una variable más: se trata de la signatura del canal (s_Signature), siendo una especie del molde de parámetros. La función f_Set también se colocará en la signatura, y la estructura CHANNEL tomará el aspecto final: struct CHANNEL { double d_High; double d_Low; datetime t_From; datetime t_To; int i_Highest_Offset; int i_Lowest_Offset; bool b_Ready; bool b_Updated; string s_Signature; CHANNEL() { d_High = d_Low = 0 ; t_From = t_To = 0 ; b_Ready = b_Updated = false ; s_Signature = "-" ; i_Highest_Offset = i_Lowest_Offset = WRONG_VALUE ; } void f_Set( int i_Bars_Limit, int i_Newest_Bar_Shift = 1 ) { b_Ready = false; double da_Price_Array[]; int i_Price_Bars = CopyHigh ( _Symbol , PERIOD_CURRENT , i_Newest_Bar_Shift, i_Bars_Limit, da_Price_Array); if (i_Price_Bars == WRONG_VALUE ) { if (Log_Level > LOG_LEVEL_NONE) PrintFormat ( "%s: CopyHigh: error #%u" , __FUNCSIG__ , _LastError ); return ; } if (i_Price_Bars < i_Bars_Limit) { if (Log_Level > LOG_LEVEL_NONE) PrintFormat ( "%s: CopyHigh: copiado %u barras de %u" , __FUNCSIG__ , i_Price_Bars, i_Bars_Limit); return ; } int i_Bar = ArrayMaximum (da_Price_Array); if (i_Bar == WRONG_VALUE ) { if (Log_Level > LOG_LEVEL_NONE) PrintFormat ( "%s: ArrayMaximum: error #%u" , __FUNCSIG__ , _LastError ); return ; } d_High = da_Price_Array[i_Bar]; i_Highest_Offset = i_Price_Bars - i_Bar; i_Price_Bars = CopyLow ( _Symbol , PERIOD_CURRENT , i_Newest_Bar_Shift, i_Bars_Limit, da_Price_Array); if (i_Price_Bars == WRONG_VALUE ) { if (Log_Level > LOG_LEVEL_NONE) PrintFormat ( "%s: CopyLow: error #%u" , __FUNCSIG__ , _LastError ); return ; } if (i_Price_Bars < i_Bars_Limit) { if (Log_Level > LOG_LEVEL_NONE) PrintFormat ( "%s: CopyLow: copiado %u barras de %u" , __FUNCSIG__ , i_Price_Bars, i_Bars_Limit); return ; } i_Bar = ArrayMinimum (da_Price_Array); if (i_Bar == WRONG_VALUE ) { if (Log_Level > LOG_LEVEL_NONE) PrintFormat ( "%s: ArrayMinimum: error #%u" , __FUNCSIG__ , _LastError ); return ; } d_Low = da_Price_Array[i_Bar]; i_Lowest_Offset = i_Price_Bars - i_Bar; datetime ta_Time_Array[]; i_Price_Bars = CopyTime ( _Symbol , PERIOD_CURRENT , i_Newest_Bar_Shift, i_Bars_Limit, ta_Time_Array); if (i_Price_Bars < 1 ) t_From = t_To = 0 ; else { t_From = ta_Time_Array[ 0 ]; t_To = ta_Time_Array[i_Price_Bars - 1 ]; } string s_New_Signature = StringFormat ( "%.5f%.5f%u%u" , d_Low, d_High, t_From, t_To); if (s_Signature != s_New_Signature) { b_Updated = true ; if (Log_Level > LOG_LEVEL_ERR) PrintFormat ( "%s: canal actualizado: %s .. %s / %s .. %s, мин: %u máx: %u " , __FUNCTION__ , DoubleToString (d_Low, _Digits ), DoubleToString (d_High, _Digits ), TimeToString (t_From, TIME_DATE | TIME_MINUTES ), TimeToString (t_To, TIME_DATE | TIME_MINUTES ), i_Lowest_Offset, i_Highest_Offset); s_Signature = s_New_Signature; } b_Ready = true; // la actualización de datos se ha terminado con éxito } }; En seguida declaramos globalmente un objeto-canal de este tipo (para que esté disponible desde diferentes funciones definidas por el usuario):

CHANNEL go_Channel;



Función de la generación de señales





La señal de compra de este sistema se determina según dos condiciones obligatorias:

1. Desde el mínimo anterior de 20 días han pasado no menos de 3 días de trading.

2a. El precio del instrumento ha caído por de bajo del mínimo de 20 días (Turtle Soup)

2b. La barra del día se ha cerrado no por encima del mínimo de 20 días (Turtle Soup Plus One)









Todas las demás reglas de la Estrategia arriba mencionadas están relacionadas con los parámetros de la orden comercial y con el seguimiento de la posición, no vamos a incluirlas en el bloque de señal.

En el módulo, vamos a programar la detección de las señales según las reglas de ambas modificaciones de la Estrategia (Turtle Soup y Turtle Soup Plus One), mientras que en los ajustes del Asesor Experto, vamos a añadir la posibilidad de la selección de la versión necesaria de las reglas. La variable personalizada correspondiente la vamos a llamar Strategy_Type. Por ahora, la lista de estrategias va a tener solamente dos opciones, de modo que sería más fácil limitarse con la selección true/false (la variable tipo bool). Pero nos dejaremos la posibilidad (al finalizar este ciclo de artículos) de reunir todas las estrategias del libro convertidas en el código en el mismo Asesor Experto, por eso usaremos la lista numerada, aunque sea cortita.

enum ENUM_STRATEGY { TS_TURTLE_SOUP, TS_TURTLE_SOUP_PLUS_1 }; input ENUM_STRATEGY Strategy_Type = TS_TURTLE_SOUP;

A la función de la detección de la señal del programa principal hay que pasarle el tipo de la estrategia, es decir hay que hacerle saber si es necesario esperar el cierre de la barra (día)- la variable b_Wait_For_Bar_Close tipo bool. La segunda variable necesaria es la duración de la pausa después del extremo anterior i_Extremum_Bars. La función debe devolver el estatus de la señal que dice si hay condiciones para la compra/venta o hay que esperar. La lista numerada correspondiente también será colocada en el archivo principal de Asesor Experto:

enum ENUM_ENTRY_SIGNAL { ENTRY_BUY, ENTRY_SELL, ENTRY_NONE, ENTRY_UNKNOWN };

Otra estructura que será usada por el módulo de señal y por las funciones del programa principal es el objeto global go_Tick que contiene la información sobre el tick más reciente. Se trata de la estructura estándar tipo MqlTick que será declarada en el archivo principal, más tarde programaremos su actualización en el cuerpo del programa principal (en la función OnTick).

MqlTick go_Tick;

Ahora por fin podemos pasar a la función más importante del módulo

ENUM_ENTRY_SIGNAL fe_Get_Entry_Signal( bool b_Wait_For_Bar_Close = false , int i_Extremum_Bars = 3 ) {}

Vamos a empezar con la comprobación de las condiciones para la señal de venta: si han pasado días suficientes (barras) desde el máximo anterior (la primera condición), y si ha roto el precio el límite superior del intervalo (la segunda condición):

if (go_Channel.i_Highest_Offset > i_Extremum_Bars) if (go_Channel.d_High < d_Actual_Price) return (ENTRY_SELL);

La comprobación de las condiciones para la señal de compra se realiza de la misma manera:

if (go_Channel.i_Lowest_Offset > i_Extremum_Bars) if (go_Channel.d_Low > d_Actual_Price) { return (ENTRY_BUY);

Aquí se utiliza la variable d_Actual_Price que contiene el precio actual para esa versión de la Estrategia Comercial. Para Turtle Soup es el último precio conocido bid, para Turtle Soup Plus One es el precio del cierre del día (barra) anterior:

double d_Actual_Price = go_Tick.bid; if (b_Wait_For_Bar_Close) { double da_Price_Array[ 1 ]; CopyClose ( _Symbol , PERIOD_CURRENT , 1 , 1 , da_Price_Array)); d_Actual_Price = da_Price_Array[ 0 ]; }

La función que incluye el mínimo exigido es así:

ENUM_ENTRY_SIGNAL fe_Get_Entry_Signal( bool b_Wait_For_Bar_Close = false , int i_Extremum_Bars = 3 ) { double d_Actual_Price = go_Tick.bid; if (b_Wait_For_Bar_Close) { double da_Price_Array[ 1 ]; CopyClose ( _Symbol , PERIOD_CURRENT , 1 , 1 , da_Price_Array)); d_Actual_Price = da_Price_Array[ 0 ]; } if (go_Channel.i_Highest_Offset > i_Extremum_Bars) if (go_Channel.d_High < d_Actual_Price) { return (ENTRY_SELL); } if (go_Channel.i_Lowest_Offset > i_Extremum_Bars) if (go_Channel.d_Low > d_Actual_Price) { return (ENTRY_BUY); } return (ENTRY_NONE); }

Ahora vamos a recordar que el objeto-canal puede no estar preparado para la lectura de datos desde él (la bandera go_Channel.b_Ready = false). Pues, hay que añadir la comprobación de esta bandera. En esta función, también usamos una de las funciones estándar para copiar los datos desde la serie temporal (CopyClose), por eso nos ocuparemos del procesamiento de un posible error. Tampoco hay que olvidar del registro de datos importantes en log para facilitar la depuración:

ENUM_ENTRY_SIGNAL fe_Get_Entry_Signal( bool b_Wait_For_Bar_Close = false , int i_Extremum_Bars = 3 ) { if (!go_Channel.b_Ready) { if (Log_Level == LOG_LEVEL_DEBUG) PrintFormat ( "%s: parámetros del canal no están preparados" , __FUNCTION__ ); return (ENTRY_UNKNOWN); } double d_Actual_Price = go_Tick.bid; if (b_Wait_For_Bar_Close) { double da_Price_Array[ 1 ]; if ( WRONG_VALUE == CopyClose ( _Symbol , PERIOD_CURRENT , 1 , 1 , da_Price_Array)) { if (Log_Level > LOG_LEVEL_NONE) PrintFormat ( "%s: CopyClose: error #%u" , __FUNCSIG__ , _LastError ); return (ENTRY_NONE); } d_Actual_Price = da_Price_Array[ 0 ]; } if (go_Channel.i_Highest_Offset > i_Extremum_Bars) if (go_Channel.d_High < d_Actual_Price) { if (Log_Level == LOG_LEVEL_DEBUG) PrintFormat ( "%s: el precio (%s) ha roto el límite superior (%s)" , __FUNCTION__ , DoubleToString (d_Actual_Price, _Digits ), DoubleToString (go_Channel.d_High, _Digits )); return (ENTRY_SELL); } if (go_Channel.i_Lowest_Offset > i_Extremum_Bars) if (go_Channel.d_Low > d_Actual_Price) { if (Log_Level == LOG_LEVEL_DEBUG) PrintFormat ( "%s: el precio (%s) ha roto el límite inferior (%s)" , __FUNCTION__ , DoubleToString (d_Actual_Price, _Digits ), DoubleToString (go_Channel.d_Low, _Digits )); return (ENTRY_BUY); } return (ENTRY_NONE); }

Esta función será llamada en cada tick, y son centenares de miles de veces al día. Sin embargo, si la primera condición (no menos de tres días desde el último extremo) no se ha cumplido, todo este trabajo es inútil después de la primera comprobación. Las normas de buen estilo de programación exigen reducir el consumo de recursos al mínimo, por eso vamos a enseñar a la función hibernarse hasta la siguiente barra (día), es decir hasta la actualización de los parámetros del canal:

ENUM_ENTRY_SIGNAL fe_Get_Entry_Signal( bool b_Wait_For_Bar_Close = false , int i_Extremum_Bars = 3 ) { static datetime st_Pause_End = 0 ; if (st_Pause_End > go_Tick.time) return (ENTRY_NONE); st_Pause_End = 0 ; if (go_Channel.b_In_Process) { if (Log_Level == LOG_LEVEL_DEBUG) PrintFormat ( "%s: parámetros del canal no están preparados" , __FUNCTION__ ); return (ENTRY_UNKNOWN); } if (go_Channel.i_Lowest_Offset < i_Extremum_Bars && go_Channel.i_Highest_Offset < i_Extremum_Bars) { if (Log_Level == LOG_LEVEL_DEBUG) PrintFormat ( "%s: 1-a condición no ha sido cumplida" , __FUNCTION__ ); st_Pause_End = go_Tick.time + PeriodSeconds () - go_Tick.time % PeriodSeconds (); return (ENTRY_NONE); } double d_Actual_Price = go_Tick.bid; if (b_Wait_For_Bar_Close) { double da_Price_Array[ 1 ]; if ( WRONG_VALUE == CopyClose ( _Symbol , PERIOD_CURRENT , 1 , 1 , da_Price_Array)) { if (Log_Level > LOG_LEVEL_NONE) PrintFormat ( "%s: CopyClose: error #%u" , __FUNCSIG__ , _LastError ); return (ENTRY_NONE); } d_Actual_Price = da_Price_Array[ 0 ]; } if (go_Channel.i_Highest_Offset > i_Extremum_Bars) if (go_Channel.d_High < d_Actual_Price) { if (Log_Level == LOG_LEVEL_DEBUG) PrintFormat ( "%s: el precio (%s) ha roto el límite superior (%s)" , __FUNCTION__ , DoubleToString (d_Actual_Price, _Digits ), DoubleToString (go_Channel.d_High, _Digits )); return (ENTRY_SELL); } if (go_Channel.i_Lowest_Offset > i_Extremum_Bars) if (go_Channel.d_Low > d_Actual_Price) { if (Log_Level == LOG_LEVEL_DEBUG) PrintFormat ( "%s: el precio (%s) ha roto el límite inferior (%s)" , __FUNCTION__ , DoubleToString (d_Actual_Price, _Digits ), DoubleToString (go_Channel.d_Low, _Digits )); return (ENTRY_BUY); } if (b_Wait_For_Bar_Close) st_Pause_End = go_Tick.time + PeriodSeconds () - go_Tick.time % PeriodSeconds (); return (ENTRY_NONE); }

Este es el código definitivo de la función. El archivo del módulo de la señal lo llamaremos Signal_Turtle_Soup.mqh, colocaremos el código referente al canal y a las señales dentro de él, y al principio del archivo añadiremos los campos de edición de los ajustes personalizados de la estrategia:

enum ENUM_STRATEGY { TS_TURTLE_SOUP, TS_TURTLE_SOUP_PLIS_1 }; input ENUM_STRATEGY Turtle_Soup_Type = TS_TURTLE_SOUP; input uint Turtle_Soup_Period_Length = 20 ; input uint Turtle_Soup_Extremum_Offset = 3 ; input double Turtle_Soup_Entry_Offset = 10 ; input double Turtle_Soup_Exit_Offset = 1 ;

Hay que guardar este archivo en la carpeta de datos del terminal: para las librerías de señal es MQL5\Include\Expert\Signal.

Asesor Experto básico para probar la Estrategia Comercial





Colocaremos los campos de los ajustes personalizados más cerca del inicio del código, y antes de ellos, las listas del tipo enumerado enum que se utilizan en los ajustes. Los campos de los ajustes estarán divididos en dos grupos: "Ajustes de la estrategia" y "Apertura y gestión de posiciones". Los ajustes del primer grupo serán incluidos desde el archivo de la librería de señal durante la compilación. Por ahora hemos creado un archivo de este tipo, pero en los siguientes artículos serán formalizadas y programadas otras estrategias del libro y aparecerá la posibilidad de reemplazar (o añadir) los módulos de señal, junto con los ajustes necesarios para ellos.

Aquí mismo, en el inicio del código, incluimos el el archivo de la librería estándar MQL5 para realizar las operaciones comerciales:

enum ENUM_LOG_LEVEL { LOG_LEVEL_NONE, LOG_LEVEL_ERR, LOG_LEVEL_INFO, LOG_LEVEL_DEBUG }; enum ENUM_ENTRY_SIGNAL { ENTRY_BUY, ENTRY_SELL, ENTRY_NONE, ENTRY_UNKNOWN }; #include <Trade\Trade.mqh> input string _ = "** Ajustes de la estrategia:" ; #include <Expert\Signal\Signal_Turtle_Soup.mqh> input string __ = "** Apertura y gestión de posiciones:" ; input double Trade_Volume = 0.1 ; input uint Trail_Trigger = 100 ; input uint Trail_Step = 5 ; input uint Trail_Distance = 50 ; input ENUM_LOG_LEVEL Log_Level = LOG_LEVEL_INFO;

Los autores no mencionan ningún esquema especial del control de riesgos o gestión del capital para esta estrategia, por eso vamos a usar el tamaño fijo del lote para todas las operaciones.

Los ajustes del trailing se insertan en puntos. Con la aparición de las cotizaciones de cinco dígitos, también ha aparecido una cierta confusión con estas unidades de medida, por eso merece la pena aclarar una cosa: un punto corresponde al cambio mínimo del precio del símbolo. Eso quiere decir que en caso de las cotizaciones de cinco dígitos tras la coma, un punto es igual a 0,00001, y para las cotizaciones de cuatro dígitos es igual a 0,0001. No hay que confundir los puntos con los pips, ya que estos últimos ignoran la precisión real de las cotizaciones pasándoles siempre en las de cuatro dígitos. Es decir, si el cambio mínimo del precio del símbolo (punto) es igual a 0,00001, entonces un pip es igual a 10 puntos, y si el punto es de 0,0001, los precios del pip y del punto coinciden.

La función del trailing stop utiliza estos ajustes en cada tick. Y el recálculo de los puntos introducidos por el usuario en los precios reales del instrumento aunque no consume los recursos significativos del procesador, pero se realizan centenares de miles de veces al día. Lo correcto sería recalcular una vez los valores introducidos por el usuario al inicializar el EA, y guardarlos en las variables globales para el uso posterior. Lo mismo se puede hacer también con las variables que van a usarse durante la normalización del tamaño del lote. Es que las limitaciones del servidor en cuanto el tamaño mínimo y máximo, así como el paso del cambio permanecen constantes en todos los momentos del trabajo del robot, por eso no hay necesidad de leerlos cada vez de nuevo. La declaración de las variables globales y la función de inicialización será la siguiente:

int gi_Try_To_Trade = 4 , gi_Connect_Wait = 2000 ; double gd_Stop_Level, gd_Lot_Step, gd_Lot_Min, gd_Lot_Max, gd_Entry_Offset, gd_Exit_Offset, gd_Trail_Trigger, gd_Trail_Step, gd_Trail_Distance ; MqlTick go_Tick; int OnInit () { double d_One_Point_Rate = pow ( 10 , _Digits ); gd_Entry_Offset = Turtle_Soup_Entry_Offset / d_One_Point_Rate; gd_Exit_Offset = Turtle_Soup_Exit_Offset / d_One_Point_Rate; gd_Trail_Trigger = Trail_Trigger / d_One_Point_Rate; gd_Trail_Step = Trail_Step / d_One_Point_Rate; gd_Trail_Distance = Trail_Distance / d_One_Point_Rate; gd_Stop_Level = SymbolInfoInteger ( _Symbol , SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL ) / d_One_Point_Rate; gd_Lot_Min = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_VOLUME_MIN ); gd_Lot_Max = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_VOLUME_MAX ); gd_Lot_Step = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_VOLUME_STEP ); return ( INIT_SUCCEEDED ); }

Cabe señalar que la librería estándar MQL5 incluye el módulo del trailing del tipo que necesitamos, (TrailingFixedPips.mqh), y podríamos incluirlo en el código tal como lo hemos hecho con la clase para la optimización de las operaciones comerciales. Pero no corresponde de todo a las particularidades de este EA en cuestión, por eso nosotros mismos escribiremos el trailing y lo insertaremos en el cuerpo del robot en forma de una separada función de usuario:

bool fb_Trailing_Stop( double d_Trail_Trigger, double d_Trail_Step, double d_Trail_Distance ) { if (! PositionSelect ( _Symbol )) return ( false ); double d_New_SL = PositionGetDouble ( POSITION_PRICE_CURRENT ); if ( PositionGetInteger ( POSITION_TYPE ) == POSITION_TYPE_BUY ) { if (d_New_SL - PositionGetDouble ( POSITION_PRICE_OPEN ) < d_Trail_Trigger) return ( false ); if (d_New_SL - PositionGetDouble ( POSITION_SL ) < d_Trail_Distance + d_Trail_Step) return ( false ); d_New_SL -= d_Trail_Distance; } else if ( PositionGetInteger ( POSITION_TYPE ) == POSITION_TYPE_SELL ) { if ( PositionGetDouble ( POSITION_PRICE_OPEN ) - d_New_SL < d_Trail_Trigger) return ( false ); if ( PositionGetDouble ( POSITION_SL ) > 0.0 ) if ( PositionGetDouble ( POSITION_SL ) - d_New_SL < d_Trail_Distance + d_Trail_Step) return ( false ); d_New_SL += d_Trail_Distance; } else return ( false ); if (!fb_Is_Acceptable_Distance(d_New_SL, PositionGetDouble ( POSITION_PRICE_CURRENT ))) return ( false ); CTrade Trade; Trade.LogLevel(LOG_LEVEL_ERRORS); Trade.PositionModify( _Symbol , d_New_SL, PositionGetDouble ( POSITION_TP )); return ( true ); } bool fb_Is_Acceptable_Distance( double d_Level_To_Check, double d_Current_Price) { return ( fabs (d_Current_Price - d_Level_To_Check) > fmax (gd_Stop_Level, go_Tick.ask - go_Tick.bid) ); }

Aquí la comprobación de la admisibilidad de colocación de SL en el nivel calculado se ha pasado en una función separada fb_Is_Acceptable_Distance, para poder usarla durante la validación del nivel de colocación de una orden pendiente y durante la colocación de StopLoss para una posición abierta.

Ahora pasamos al área principal de trabajo en el código del EA, ella es llamada por la función-manejador del evento de la llegada del nuevo tick OnTick. De acuerdo con las reglas de la estrategia, si hay una posición abierta, no hace falta buscar señales nuevas, por eso comenzaremos con la comprobación correspondiente. Si la posición existe, el robot tendrá dos opciones: calcular y establecer el StopLoss inicial para posición nueva, o bien activar la función del trailing que determinará si es necesario mover el StopLoss, y realizará la operación correspondiente. Con la llamada a la función de trailing todo está claro. Pero para el cálculo del nivel StopLoss vamos a usar el margen desde el extremo gd_Exit_Offset que ha sido introducido por el usuario y convertido de los puntos en el precio del símbolo. El extremo del precio se determina usando la función MQL5 CopyHigh o CopyLow. Habrá que comprobar la validez de los niveles calculados de esta manera usando la función fb_Is_Acceptable_Distance y el valor actual del precio en la estructura go_Tick. Vamos a separar estos cálculos y comprobaciones para las órdenes BuyStop y SellStop:

if ( PositionSelect ( _Symbol )) { if ( PositionGetDouble ( POSITION_SL ) == 0 .) { double d_SL = WRONG_VALUE , da_Price_Array[] ; if ( PositionGetInteger ( POSITION_TYPE ) == POSITION_TYPE_BUY ) { if ( WRONG_VALUE == CopyLow ( _Symbol , PERIOD_CURRENT , 0 , 1 + (Turtle_Soup_Type == TS_TURTLE_SOUP_PLIS_1), da_Price_Array)) { if (Log_Level > LOG_LEVEL_NONE) PrintFormat ( "%s: CopyLow: error #%u" , __FUNCTION__ , _LastError ); return ; } d_SL = da_Price_Array[ ArrayMinimum (da_Price_Array)] - gd_Exit_Offset; if (!fb_Is_Acceptable_Distance(d_SL, go_Tick.bid)) { if (Log_Level > LOG_LEVEL_NONE) PrintFormat ( "El nivel de cálculo SL %s ha sido reemplazado por el mínimo admisible %s" , DoubleToString (d_SL, _Digits ), DoubleToString (go_Tick.bid + fmax (gd_Stop_Level, go_Tick.ask - go_Tick.bid), _Digits )); d_SL = go_Tick.bid - fmax (gd_Stop_Level, go_Tick.ask - go_Tick.bid); } } else { if ( WRONG_VALUE == CopyHigh ( _Symbol , PERIOD_CURRENT , 0 , 1 + (Turtle_Soup_Type == TS_TURTLE_SOUP_PLIS_1), da_Price_Array)) { if (Log_Level > LOG_LEVEL_NONE) PrintFormat ( "%s: CopyHigh: error #%u" , __FUNCTION__ , _LastError ); return ; } d_SL = da_Price_Array[ ArrayMaximum (da_Price_Array)] + gd_Exit_Offset; if (!fb_Is_Acceptable_Distance(d_SL, go_Tick.ask)) { if (Log_Level > LOG_LEVEL_NONE) PrintFormat ( " El nivel de cálculo SL %s ha sido reemplazado por el mínimo admisible %s" , DoubleToString (d_SL, _Digits ), DoubleToString (go_Tick.ask - fmax (gd_Stop_Level, go_Tick.ask - go_Tick.bid), _Digits )); d_SL = go_Tick.ask + fmax (gd_Stop_Level, go_Tick.ask - go_Tick.bid); } } CTrade Trade; Trade.LogLevel(LOG_LEVEL_ERRORS); Trade.PositionModify( _Symbol , d_SL, PositionGetDouble ( POSITION_TP )); return ; } fb_Trailing_Stop(gd_Trail_Trigger, gd_Trail_Step, gd_Trail_Distance); return ; }

A parte de los nuevos parámetros leídos del tick, también hay que actualizar los parámetros del canal, que se utilizan para detectar la señal. Llamar a la función correspondiente f_Set de la estructura go_Channel tiene sentido sólo después del cierre de la próxima barra, el resto de tiempo estos parámetros son inalterables. El robot tiene una tarea más que también está vinculada con el inicio del día nuevo (barra), es la eliminación de la orden pendiente de ayer. Vamos a programas estas dos acciones:

int i_Order_Ticket = WRONG_VALUE , i_Try = gi_Try_To_Trade, i_Pending_Type = - 10 ; static int si_Last_Tick_Bar_Num = 0 ; if (si_Last_Tick_Bar_Num < int ( floor (go_Tick.time / PeriodSeconds ()))) { si_Last_Tick_Bar_Num = int ( floor (go_Tick.time / PeriodSeconds ())); i_Pending_Type = fi_Get_Pending_Type(i_Order_Ticket); if (i_Pending_Type == ORDER_TYPE_SELL_STOP || i_Pending_Type == ORDER_TYPE_BUY_STOP ) { if (Log_Level > LOG_LEVEL_ERR) Print ( "Eliminación de la orden pendiente de ayer" ); CTrade o_Trade; o_Trade.LogLevel(LOG_LEVEL_ERRORS); while (i_Try-- > 0 ) { if (o_Trade. OrderDelete (i_Order_Ticket)) { i_Try = - 10 ; break ; } Sleep (gi_Connect_Wait); } if (i_Try == WRONG_VALUE ) { if (Log_Level > LOG_LEVEL_NONE) Print ( "Fallo al eliminar la orden pendiente" ); return ; } } go_Channel.f_Set(Turtle_Soup_Period_Length, 1 + (Turtle_Soup_Type == TS_TURTLE_SOUP_PLIS_1)); }

La función fi_Get_Pending_Type utilizada aquí devuelve el tipo de la orden pendiente, y siguiendo la referencia recibida para la variable i_Order_Ticket coloca el número del ticket en ella. Este tipo de la orden será necesario más tarde para la verificación de la dirección actual de la señal en este tick, mientras que el ticket se utiliza en caso de la necesidad de eliminar la orden. Si no hay orden pendiente, ambos valores serán iguales a WRONG_VALUE. El listado de esta función está a continuación:

int fi_Get_Pending_Type( int & i_Order_Ticket ) { int i_Order = OrdersTotal (), i_Order_Type = WRONG_VALUE ; i_Order_Ticket = WRONG_VALUE ; if (i_Order < 1 ) return (i_Order_Ticket); while (i_Order-- > 0 ) { i_Order_Ticket = int ( OrderGetTicket (i_Order)); if (i_Order_Ticket > 0 ) if ( StringCompare ( OrderGetString ( ORDER_SYMBOL ), _Symbol , false ) == 0 ) { i_Order_Type = int ( OrderGetInteger ( ORDER_TYPE )); if (i_Order_Type == ORDER_TYPE_BUY_LIMIT || i_Order_Type == ORDER_TYPE_BUY_STOP || i_Order_Type == ORDER_TYPE_SELL_LIMIT || i_Order_Type == ORDER_TYPE_SELL_STOP ) break ; } i_Order_Ticket = WRONG_VALUE ; } return (i_Order_Type); }

Ahora tenemos todo listo para determinar el estatus de la señal. Si las condiciones de la Estrategia Comercial no han sido cumplidas (la señal recibirá el estatus ENTRY_NONE o ENTRY_UNKNOWN), se puede finalizar el trabajo del programa principal en este tick:

ENUM_ENTRY_SIGNAL e_Signal = fe_Get_Entry_Signal(Turtle_Soup_Type == TS_TURTLE_SOUP_PLIS_1, Turtle_Soup_Extremum_Offset); if (e_Signal > 1 ) return ;

Si hay señal, la comparamos con la dirección de la orden pendiente actual, si ésta ya está colocada:

if (i_Pending_Type == - 10 ) i_Pending_Type = fi_Get_Pending_Type(i_Order_Ticket); if ( (e_Signal == ENTRY_SELL && i_Pending_Type == ORDER_TYPE_SELL_STOP ) || (e_Signal == ENTRY_BUY && i_Pending_Type == ORDER_TYPE_BUY_STOP ) ) return ; if ( (e_Signal == ENTRY_SELL && i_Pending_Type == ORDER_TYPE_BUY_STOP ) || (e_Signal == ENTRY_BUY && i_Pending_Type == ORDER_TYPE_SELL_STOP ) ) { if (Log_Level > LOG_LEVEL_ERR) Print ( "La dirección de la orden pendiente no corresponde a la dirección de la señal" ); i_Try = gi_Try_To_Trade; while (i_Try-- > 0 ) { if (o_Trade. OrderDelete (i_Order_Ticket)) { i_Try = - 10 ; break ; } Sleep (gi_Connect_Wait); } if (i_Try == WRONG_VALUE ) { if (Log_Level > LOG_LEVEL_NONE) Print ( "Error de eliminación de la orden pendiente" ); return ; } }

Ahora, cuando no hay dudas sobre la necesidad de una orden pendiente nueva, calculamos sus parámetros. De acuerdo con las reglas de la estrategia, hay que colocar la orden con una margen adentro desde los límites del canal. StopLoss debe colocarse en el lado opuesto del límite, junto con el extremo del precio de hoy o de dos días (dependiendo de la versión de la estrategia elegida). Pero debemos calcular la posición de StopLoss sólo después de la activación de la orden pendiente (el código para esta operación está más arriba).









Leeremos los límites actuales del canal desde la estructura go_Channel, mientras que el margen para la entrada introducido por el usuario y recalculado en los precios del símbolo se encuentra en la variable gd_Entry_Offset. Habrá que comprobar la validez del nivel calculado usando la función fb_Is_Acceptable_Distance y el valor actual del precio en la estructura go_Tick. Vamos a separar estos cálculos y comprobaciones para las órdenes BuyStop y SellStop:

double d_Entry_Level = WRONG_VALUE ; if (e_Signal == ENTRY_BUY) { d_Entry_Level = go_Channel.d_Low + gd_Entry_Offset; if (!fb_Is_Acceptable_Distance(d_Entry_Level, go_Tick.ask)) { if (Log_Level > LOG_LEVEL_ERR) PrintFormat ( "No se puede colocar BuyStop en el nivel %s. Bid: %s Ask: %s StopLevel: %s" , DoubleToString (d_Entry_Level, _Digits ), DoubleToString (go_Tick.bid, _Digits ), DoubleToString (go_Tick.ask, _Digits ), DoubleToString (gd_Stop_Level, _Digits ) ); return ; } } else { d_Entry_Level = go_Channel.d_High - gd_Entry_Offset; if (!fb_Is_Acceptable_Distance(d_Entry_Level, go_Tick.bid)) { if (Log_Level > LOG_LEVEL_ERR) PrintFormat ( "No se puede colocar la orden SellStop en el nivel %s. Bid: %s Ask: %s StopLevel: %s" , DoubleToString (d_Entry_Level, _Digits ), DoubleToString (go_Tick.bid, _Digits ), DoubleToString (go_Tick.ask, _Digits ), DoubleToString (gd_Stop_Level, _Digits ) ); return ; } }

Si el nivel calculado de colocación de la orden pendiente ha superado la comprobación, se puede organizar el envío de la orden necesaria al servidor usando la clase de la librería estándar:

double d_Volume = fd_Normalize_Lot(Trade_Volume); i_Try = gi_Try_To_Trade; if (e_Signal == ENTRY_BUY) { while (i_Try-- > 0 ) { if (o_Trade.BuyStop( d_Volume, d_Entry_Level, _Symbol )) { Alert ( "¡La orden pendiente de compra ha sido colocada!" ); i_Try = - 10 ; break ; } Sleep (gi_Connect_Wait); } } else { while (i_Try-- > 0 ) { if (o_Trade.SellStop( d_Volume, d_Entry_Level, _Symbol )) { Alert ( "¡La orden pendiente de venta ha sido colocada!" ); i_Try = - 10 ; break ; } Sleep (gi_Connect_Wait); } } if (i_Try == WRONG_VALUE ) if (Log_Level > LOG_LEVEL_NONE) Print ( " Error de colocación de la orden pendiente" );

Pues bien, aquí terminamos la programación del Asesor Experto, y después de la compilación pasamos al análisis de su trabajo en el Probador de Estrategias.

Prueba de la estrategia a base de datos históricos





En su libro, Connors y Raschke ilustran las estrategias usando los gráficos de hace más de 20 años, por eso el objetivo principal de este testeo ha sido la comprobación de su eficacia usando los datos más recientes. Se utilizaban los parámetros originales y el timeframe diario, especificados por los autores. Hace 20 años las cotizaciones de cinco dígitos no se usaban mucho, y esta prueba se realizaba precisamente en la cotizaciones de cinco dígitos del servidor demo de MetaQuotes, por eso los márgenes originales de 1 y 10 puntos fueron transformados en 10 y 100. Los parámetros del trailing no se mencionan en la descripción de la estrategia en absoluto, por eso yo usaba los que parecieron más adecuados para el timeframe diario.

Gráfico de resultados de la prueba de la estrategia Turtle Soup para USDJPY en los últimos cinco años:









Gráfico de resultados de la prueba de la estrategia Turtle Soup One con los mismos parámetros en el mismo intervalo del historial del mismo símbolo:









Gráfico de resultados de la prueba en las cotizaciones del oro para los últimos cinco años: Estrategia Turtle Soup:









Turtle Soup Plus One:





Gráfico de resultados de la prueba en las cotizaciones del petroleo (crude oil) para los últimos cuatro años: Estrategia Turtle Soup:









Turtle Soup Plus One:









Los archivos adjuntos contienen los informes completos de todas las pruebas.

Yo propongo hacer las conclusiones a Ustedes, pero me veo obligado a dar una explicación necesaria. Connors y Raschke alertan contra el seguimiento puramente mecánico de las reglas de cualquiera de las estrategias descritas en su libro. Ellos consideran obligatorio el análisis de cómo precisamente el precio se aproxima a los límites del canal y cómo se comporta después de su testeo. Lamentablemente, no revelan más detalles sobre este asunto. Lo que se refiere a la optimización, desde luego se puede intentar adoptar los parámetros a otros timeframes, eligir los instrumentos y parámetros más convenientes para esta Estrategias Comercial.

Conclusión

Hemos formalizado y programado las reglas del primer par de estrategias comerciales (Turtle Soup y Turtle Soup Plus One) descritas en el libro «Street Smarts: High Probability Short-Term Trading Strategies». El Asesor Experto y la librería de señal contienen todas las reglas descritas por Connors y Raschke, pero ahí no hay algunos detalles importantes sobre el trading de los autores, que han sido apenas mencionados de paso. No es difícil de suponer que como mínimo hay que tomar en cuenta las brechas (gaps) y los límites de las sesiones comerciales. Además de eso, parece lógico intentar limitar la negociación con una entrada al día o con una entrada rentable, mantener la orden pendiente más del inicio del día siguiente. Pues, Usted puede hacerlo si quiere mejorar el Asesor Experto descrito en este artículo.