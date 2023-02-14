Impuls Fibo

Indicator SR levels true in small time frames is very useful for scalping while in bigger ones it is good for day or position trading. SR levels true can draw 4 support/resistance levels based on defined maximum rebouds from price level. Indicator scans defined number of bars in time axis and defined number of pips in price axis (both sides - up and down) and calculates how much times price was rejected from scanned price levels. At the price levels where maximum rebounds are counted, support