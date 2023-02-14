Impuls Fibo

Impulse Fibo indicator is used to determine price levels after some price impulse occurs. How to use it you can see in screenshots and video. In the indicator setup you can fix two different setups for two different patterns. For drawing convenience also two different rectangles can be easy put on the screen to draw support/resistance levels.

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Inputs

  • Draw pattern 1
  1. Line color - choose color from dropdown menu
  2. Line style - choose style from dropdown menu
  3. Line width - enter integer number 1,2,3...
  • Draw pattern 2
  1. Line color - choose color from dropdown menu
  2. Line style - choose style from dropdown menu
  3. Line width - enter integer number 1,2,3...

So, good luck in trading:)





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      A new King in town - Indicator + Order management indications(tp1+tp2+tp3) + Optional Telegram Signal sender   INCLUDED (FREE) ( FULL TRADING  and SIGNAL SYSTEM ) Our best EA for Gold: Gold Slayer  This indicator includes an advanced Strategy, a trading system with customisable order management and a mean reversion system that combines envelope extensions, backed by multiple intelligent confirmation filters like RSI to catch high probability reversal entries with BUY and SELL signals . The indi
      Market Structure Order Block Dashboard MT5
      Prime Horizon
      5 (9)
      Indicators
      Market Structure Order Block Dashboard MT5 is an MT5 indicator designed for traders who want to read market structure and the main price reaction zones directly on the chart. It combines BOS, ChoCH, Order Blocks, Fair Value Gaps (FVG), Liquidity, Kill Zones, Volume Profile, and a compact dashboard for quick analysis. This indicator targets traders who use market structure, ICT and Smart Money concepts as a decision framework. It can help spot trend continuations, possible reversals, price imbala
      The Oracle Pro
      Ottaviano De Cicco
      5 (1)
      Indicators
      The Oracle Pro: Synthetic Multi-Timeframe Bias Engine for MT5 ️ Summer Launch Offer — Get The Oracle Pro for USD 199 (early buyers). Price rises with traction; final price USD 399. The Oracle Pro is a premium multi-timeframe bias engine for MetaTrader 5, built for demanding and professional traders. It answers one question with discipline: what is the directional bias on each timeframe right now, how strong is it, and how much do the timeframes agree? Everything is computed on closed bars only
      FX Power MT5 NG
      Daniel Stein
      5 (33)
      Indicators
      FX Power: Analyze Currency Strength for Smarter Trading Decisions Overview FX Power is your go-to tool for understanding the real strength of currencies and Gold in any market condition. By identifying strong currencies to buy and weak ones to sell, FX Power simplifies trading decisions and uncovers high-probability opportunities. Whether you’re looking to follow trends or anticipate reversals using extreme delta values, this tool adapts seamlessly to your trading style. Don’t just trade—trade
      Currency Strength Wizard MT5
      Oleg Rodin
      5 (1)
      Indicators
      Currency Strength Wizard   is a very powerful indicator that provides you with all-in-one solution for successful trading. The indicator calculates the power of this or that forex pair using the data of all currencies on multiple time frames. This data is represented in a form of easy to use currency index and currency power lines which you can use to see the power of this or that currency. All you need is attach the indicator to the chart you want to trade and the indicator will show you real s
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      Candle Pattern Alert mql4
      Egidijus Bikulcius
      5 (2)
      Indicators
      Candle Pattern Alert indicator alerts when the last price closed candle matches the set input parameters. You can choose to scan through all the symbols in Market Watch or enter your favorite symbols and also you can enter time frames you need to scan. --------- Main settings- ------- Select all symbols from Market Watch? - if Yes the program scans through all the symbols displayed in Market Watch, if No - only selected in next input symbols are scanned Enter symbols separated by commas - enter
      FREE
      SR levels true mql4
      Egidijus Bikulcius
      5 (1)
      Indicators
      Indicator SR levels true in small time frames is very useful for scalping while in bigger ones it is good for day or position trading. SR levels true can draw 4 support/resistance levels based on defined maximum rebouds from price level. Indicator scans  defined number of bars in time axis and defined number of pips in price axis (both sides - up and down) and calculates how much times price was rejected from scanned price levels. At the price levels where maximum rebounds are counted, support
      FREE
      FZR Fractal Zigzag Reversal
      Egidijus Bikulcius
      4 (4)
      Indicators
      FZR indicator determines fractal zigzag reversal pattern of all the time frames of the chosen symbol and shows the information in the Info label. Indicator draws the detected pattern in the chosen time frame and also you can select in the menu to draw the trend line according to FZR peaks. What it is FZR? See the first picture in the screenshots. As you can see for every peak of FZR the AO indicator must cross zero line. FZR indicator determines the trend direction. How to use FZR for trading?
      FREE
      Pivot levels
      Egidijus Bikulcius
      4.5 (2)
      Indicators
      Pivot levels is indicator showing 7 pivot levels. It is adjusted for major use, including: all standard time frames choice of periods to show three popular calculation formulas (typical, median, weighted) 9 level Camarilla pivot pivot day shift choice of properties for lines and labels choice of showing alerts when crossing pivot lines Parameters: ----------Main parameters----------- Timeframe - time frame for pivot levels Number of periods to show - displays pivot levels for number of periods
      FREE
      SFP pattern mql4
      Egidijus Bikulcius
      4.5 (4)
      Indicators
      A Swing Failure Pattern ( SFP ) is a trade setup in which big traders hunt stop-losses above a key swing high or below a key swing low for the purpose of generating the liquidity needed to push price in the opposite direction. When price 1) pierces above a key swing high but then 2) closes back below that swing high, we have a potential bearish SFP . Bearish SFPs offer opportunities for short trades. When price 1) dumps below a key swing low but then 2) closes back above that swing low, we have
      FZR Fractal Zigzag Reversal mql5
      Egidijus Bikulcius
      5 (1)
      Indicators
      FZR indicator determines fractal zigzag reversal pattern of all the time frames of the chosen symbol and shows the information in the Info label. Indicator draws the detected pattern in the chosen time frame and also you can select in the menu to draw the trend line according to FZR peaks. What it is FZR? See the first picture in the screenshots. As you can see for every peak of FZR the AO indicator must cross zero line. FZR indicator determines the trend direction. How to use FZR for trading?
      Pivot levels mql5
      Egidijus Bikulcius
      Indicators
      Pivot levels indicator shows 7(9 for Camarilla) pivot levels. It is adjusted for major use, including: all standard time frames choice of periods to show four popular calculation formulas (typical, median, weighted and Camarilla) pivot day shift choice of properties for lines and labels choice of showing alerts when crossing pivot lines Parameters: ----------Main parameters----------- Timeframe - time frame for pivot levels Number of periods to show - displays pivot levels for number of periods
      SR levels true
      Egidijus Bikulcius
      Indicators
      Indicator SR levels true in small time frames is very useful for scalping while in bigger ones it is good for day or position trading. SR levels true can draw 4 support/resistance levels based on defined maximum rebouds from price level. Indicator scans  defined number of bars in time axis and defined number of pips in price axis (both sides - up and down) and calculates how much times price was rejected from scanned price levels. At the price levels where maximum rebounds are counted, support
      Candle Pattern Alert
      Egidijus Bikulcius
      Indicators
      Candle Pattern Alert indicator alerts when the last price closed candle matches the set input parameters. You can choose to scan through all the symbols in Market Watch or enter your favorite symbols and also you can enter time frames you need to scan. ---------Main settings-------- Select all symbols from Market Watch? - if Yes the program scans through all the symbols displayed in Market Watch, if No - only selected in next input symbols are scanned Enter symbols separated by commas - enter sy
      SFP pattern mql5
      Egidijus Bikulcius
      Indicators
      A Swing Failure Pattern ( SFP ) is a trade setup in which big traders hunt stop-losses above a key swing high or below a key swing low for the purpose of generating the liquidity needed to push price in the opposite direction. When price 1) pierces above a key swing high but then 2) closes back below that swing high, we have a potential bearish SFP . Bearish SFPs offer opportunities for short trades. When price 1) dumps below a key swing low but then 2) closes back above that swing low, we have
      Constant TF Moving Average
      Egidijus Bikulcius
      Indicators
      Indicator Constant TF Moving Average basically is the same Moving Average indicator, but differently it always shows the price values of chosen time frame. Also, number of periods to show can be selected. Indicators purpose is to use it as support and resistance level in smaller time frames than selected in Input menu. How it looks like you can see in screenshots and video. ---------Main settings-------- Timeframe - choose time frame from dropdown menu Number of periods to show - enter the integ
      Pinbar Outside Pattern
      Egidijus Bikulcius
      Indicators
      Pinbar Outside Pattern indicator shows in a table symbol, time frame and direction of the last price candle if it matches outside pinbar input parameters. Outside pinbar means that the candle is extreme in the chosen time frame. By clicking ' Open chart ' button you can view drawn pattern. You can choose to scan through all the symbols in Market Watch or enter your favorite symbols, and also you can enter time frames you need to scan. ---------Main settings-------- Select all symbols from Market
      Dynamic Grid EA
      Egidijus Bikulcius
      Experts
      PS DynamicGrid is a MetaTrader 5 Expert Advisor designed to trade a dynamic grid strategy with trend filtering and equity-based risk management. The EA analyzes market direction using moving averages on two separate timeframes: the main signal timeframe and a higher trend timeframe. Buy trades are allowed only when the current price is above both moving averages, while sell trades are allowed only when the current price is below both moving averages. The first trade in a new grid cycle is open
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