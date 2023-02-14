Impuls Fibo
- Indicators
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- Version: 1.0
- Activations: 5
Impulse Fibo indicator is used to determine price levels after some price impulse occurs. How to use it you can see in screenshots and video. In the indicator setup you can fix two different setups for two different patterns. For drawing convenience also two different rectangles can be easy put on the screen to draw support/resistance levels.
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Inputs
- Draw pattern 1
- Line color - choose color from dropdown menu
- Line style - choose style from dropdown menu
- Line width - enter integer number 1,2,3...
- Draw pattern 2
- Line color - choose color from dropdown menu
- Line style - choose style from dropdown menu
- Line width - enter integer number 1,2,3...
So, good luck in trading:)