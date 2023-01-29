Line tracing

Trace une ligne fléchée à la hauteur de votre choix, de la couleur de votre choix, sur la date d'aujourd'hui de 00h00 à 23h59 le même jour.


Choisissez à quelle hauteur (en points) vous souhaitez la tracer, la grosseur de la ligne ainsi que la couleur et voila, traçage automatique.


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