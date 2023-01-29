Line tracing
- Utilities
-
- Version: 1.0
- Activations: 5
Trace une ligne fléchée à la hauteur de votre choix, de la couleur de votre choix, sur la date d'aujourd'hui de 00h00 à 23h59 le même jour.
Choisissez à quelle hauteur (en points) vous souhaitez la tracer, la grosseur de la ligne ainsi que la couleur et voila, traçage automatique.
|Paramètres
|Choix
|Points
|Mettre le chiffre en point de votre ligne
|Couleur
|Choisissez la couleur de la ligne
|Style
|Plusieurs styles disponibles, défaut est Solide
|Grosseur Ligne
|Grosseur de Très fine a Très large, défaut est Large