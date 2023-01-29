Line tracing

Trace une ligne fléchée à la hauteur de votre choix, de la couleur de votre choix, sur la date d'aujourd'hui de 00h00 à 23h59 le même jour.





Choisissez à quelle hauteur (en points) vous souhaitez la tracer, la grosseur de la ligne ainsi que la couleur et voila, traçage automatique.





Paramètres

Choix Points

Mettre le chiffre en point de votre ligne

Couleur

Choisissez la couleur de la ligne

Style

Plusieurs styles disponibles, défaut est Solide

Grosseur Ligne

Grosseur de Très fine a Très large, défaut est Large





