MyVesion

MyVersion Helper-утилита создана для помощи трейдеру в занятое время

утилита работает по принципу работы советника!.

он открывает сделки и закрывает их по своему усмотрению когта трейдер не перед пк.

. работает на 19 валютных парах.

. в зависимости от баланса утилита сама решает на каких валютах торговать.

. если баланса достаточно штобы торговать на всех парах вы можете включать и отключать конкретные валютные пары

нажав в настройках на валютную пару и выбрав True/False

True-торговать

False-не торговать

. если вам нужно будет сделать что то в ручную просто остановите Autotrade.

. обратите внимание при ручной торговле задайте FullSettelment значение False   во время ручной работы утилита не работает 

     на моем профиле вы также можете купить сигналы

есть и вареант подключения вашего счета к моему для  копировки  сделок.

. для этого нужно открыть счет в баке Swissquote вот ссылка

https://trade.swissquote.ch/signup/public/form/full/fx/com/individual?lang=ru&_ga=2.95918111.283443669.1670172660-349198188.1669991870#full/fx/com/individual/step1

. Прочитать инструкцию внимательно !!!!!!

. Ссылка на инструкцию   

https://drive.google.com/file/d/1Imioq16eCFJsEK_V7YfqcE7fUmROCNw5/view?usp=share_link



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