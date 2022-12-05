MyVesion
- Utilities
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- Version: 1.1
- Updated: 5 December 2022
- Activations: 5
MyVersion Helper-утилита создана для помощи трейдеру в занятое время
утилита работает по принципу работы советника!.
он открывает сделки и закрывает их по своему усмотрению когта трейдер не перед пк.
. работает на 19 валютных парах.
. в зависимости от баланса утилита сама решает на каких валютах торговать.
. если баланса достаточно штобы торговать на всех парах вы можете включать и отключать конкретные валютные пары
нажав в настройках на валютную пару и выбрав True/False
True-торговать
False-не торговать
. если вам нужно будет сделать что то в ручную просто остановите Autotrade.
. обратите внимание при ручной торговле задайте FullSettelment значение False во время ручной работы утилита не работает
на моем профиле вы также можете купить сигналы
есть и вареант подключения вашего счета к моему для “копировки” сделок.
. для этого нужно открыть счет в баке Swissquote вот ссылка
https://trade.swissquote.ch/signup/public/form/full/fx/com/individual?lang=ru&_ga=2.95918111.283443669.1670172660-349198188.1669991870#full/fx/com/individual/step1
. Прочитать инструкцию внимательно !!!!!!
. Ссылка на инструкцию
https://drive.google.com/file/d/1Imioq16eCFJsEK_V7YfqcE7fUmROCNw5/view?usp=share_link