Meta Scalping Pro

# Sistema di Trading a Consenso Multi-Timeframe ## Panoramica Il Sistema di Trading a Consenso Multi-Timeframe è uno strumento di trading sofisticato che combina analisi visiva con capacità di esecuzione automatizzata. Questo Expert Advisor monitora multiple coppie valutarie su 7 timeframe differenti, fornendo ai trader una visione completa del mercato ed eseguendo operazioni quando vengono identificati forti segnali di consenso. ## Caratteristiche Principali ### Board di Trading Visivo -