The Best Trend Signals

4.27
Этот индикатор является уникальным в своём роде, больше всего подходит для скальпинга на XAUUSD а также для торговли на более старших таймфреймах!

Уведомление сообщит самые важные точки входа, поэтому следует торговать по тренду. Идеален для скальпинга!
The Best Trend Signals - трендовый мультивалютный индикатор, может использоваться на любых финансовых инструментах валюта, криптовалюта, металлы, акции, индексы. Рекомендуемый тайм-фрейм M15, M30, H1, H4, D1. 


Как торговать с помощью индикатора  The Best Trend Signals ?

  1. Купите и установите индикатор в Ваш терминал.
  2. Начните торговать, получая от индикатора сигналы, сообщающие об идеальных моментах входа в сделку.
  3. Войдите в сделку согласно сигналам индикатора и установите стоп-лосс не менее 20-пунктов, чтобы ограничить возможный убыток.
  4. После начала движения цены старайтесь защитить свою сделку, переводя стоп на уровень без убытка.
  5. При таком подходе, если цена актива пошла «против нас», сделка закроется и мы ничего не потеряем.



Индикатор может определять вложенные зоны спроса/предложения!

Очень мощная функция! Индикатор выделит зоны, которые были протестированы, все сигналы можно фильтровать по вложенным зонам.

Параметры

Настройки зон спроса и предложения:

  • Line construction - включает отображение важных уровней
  • Alert - уведомление о новом тренде
  • Color Lines - цвет важных уровней

Самое лучшее время для торгов.
Время    пересечения двух сессий: 11-12 МСК (Азиатской и Европейской) и 16-20 МСК (Европейской и Американской).

По всем вопросам, связанным с приобретением, установкой и использованием индикатора — пишите мне в личные сообщения.




Reviews 16
sid07198
24
sid07198 2026.05.10 23:26 
 

Excellent indicator. I would like you to implement one setting to activate and deactivate push notification and another setting to distance the buy and sell arrows from the candles. Sometimes the sell arrow is over the red candle.

AZLAND85
34
AZLAND85 2024.03.16 17:50 
 

Great indicator for day trading! Thank you sir!

Alex Hernandez
70
Alex Hernandez 2023.10.19 02:49 
 

muchas gracias

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Igor Kotlyarov
Indicators
Индикатор   Super Trend TV , выдаёт точные сигналы для входа в сделки. Работает без перерисовки! Super Trend TV - трендовый мультивалютный индикатор, может использоваться на любых финансовых инструментах валюта, криптовалюта, металлы, акции, индексы. Индикатор не перерисовывается и не запаздывает. Рекомендуемый тайм-фрейм M15, M30, H1, H4, D1. Какие точки входа в сделку являются идеальными? Лучшая точка для входа в сделку – это начало или продолжение движения цена в определенную сторону. В так
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sid07198
24
sid07198 2026.05.10 23:26 
 

Excellent indicator. I would like you to implement one setting to activate and deactivate push notification and another setting to distance the buy and sell arrows from the candles. Sometimes the sell arrow is over the red candle.

AZLAND85
34
AZLAND85 2024.03.16 17:50 
 

Great indicator for day trading! Thank you sir!

Alex Hernandez
70
Alex Hernandez 2023.10.19 02:49 
 

muchas gracias

51323997
104
51323997 2023.09.08 05:27 
 

They are precise nd i love them with them i never go wrong

Igor Kotlyarov
8316
Reply from developer Igor Kotlyarov 2023.09.11 09:32
Thank you.
John Dorelus
352
John Dorelus 2023.07.09 07:37 
 

Is it possible to add the buffers for the buy and sell arrows in the colors section

pzhestkov
14
pzhestkov 2023.06.06 19:49 
 

Перерисовывается!!! Даёт один сигнал, если понимает что ошибся, снимает предыдущую метку сигнала и ставит новую

Igor Kotlyarov
8316
Reply from developer Igor Kotlyarov 2023.06.06 19:52
Спасибо за отзыв! Работайте на более старших таймфреймах М15 М30 H1
Mujeeb Abdul
2299
Mujeeb Abdul 2023.06.03 19:26 
 

very good indicator, thank you, is it possible to add push notification?

xxcoincoin
45
xxcoincoin 2023.05.21 20:46 
 

Had a repaint on BTCUSD 15M timeframe, it does repaint...

Azizjon Muydinov
531
Azizjon Muydinov 2023.04.22 18:52 
 

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Raymond Clemens
144
Raymond Clemens 2023.04.09 17:56 
 

Thank you. I see this Indicator as a very useful tool in my tool box. !!!!

fdc27051960
14
fdc27051960 2023.04.07 12:10 
 

all indicator mt4 and mt5 for free are bullshit not one is reliable stay away and use your own strategie

CrudeOil Best Strategy
487
CrudeOil Best Strategy 2023.04.01 13:54 
 

Respecting above all the work and time dedicated to creating tools that help us carry out more effective trading (And in this case for free) I have a question... Why do you waste time creating indicators that are worthless? This indicator repaints in a big way, as well as the arrows (some) disappear when changing TF, so I don't think it should be called... The Best Trend Signal. You have prodigious minds capable of creating great indicators, I am of the opinion that you yourselves do not value your time and your abilities.

Yuriskam
206
Yuriskam 2023.03.28 19:53 
 

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Igor Kotlyarov
8316
Reply from developer Igor Kotlyarov 2023.03.29 13:43
Можно добавить но в платной версии индикатора!
Christian Richards
26
Christian Richards 2023.02.27 21:59 
 

This indicator is unique in its kind, most suitable for scalping on XAUUSD as well as for trading on higher timeframes! The notification will tell you the most important entry points, so you should trade with the trend. Ideal for scalping! The Best Trend Signals is a multicurrency trend indicator that can be used on any financial instrument currency, cryptocurrency, metals, stocks, indices. The indicator does not redraw and does not lag. Recommended time frame M15, M30, H1, H4, D1. How to trade with The Best Trend Signals indicator? Buy and install the indicator in your terminal. Start trading, receiving signals from the indicator that inform you about the ideal moments to enter a trade. Enter a trade according to the indicator's signals and set a stop loss of at least 20 pips to limit your potential loss. Once the price starts moving, try to protect your trade by moving your stop to the breakeven level. With this approach, if the price of an asset goes “against us”, the deal will close and we will not lose anything. The indicator can define nested supply/demand zones! A very powerful feature! The indicator will highlight the zones that have been tested, all signals can be filtered by nested zones. Options Demand and supply zone settings: Line construction - turns on the display of important levels Alert - new trend notification Color Lines - color of important levels

500euro dollars
18
500euro dollars 2023.02.23 18:38 
 

User didn't leave any comment to the rating

Igor Kotlyarov
8316
Reply from developer Igor Kotlyarov 2023.02.27 23:01
Пользуйтесь, спасибо за отзыв!!!!
alfy87
1160
alfy87 2023.02.03 13:16 
 

DAmn ..what a gift --So many thanks Igor ... love these arrows. I filter the signals and it works amazingly---

Igor Kotlyarov
8316
Reply from developer Igor Kotlyarov 2023.02.27 23:01
Спасибо за честный отзыв!!!!
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