Уведомление сообщит самые важные точки входа, поэтому следует торговать по тренду. Идеален для скальпинга!

Этот индикатор является уникальным в своём роде, больше всего подходит для скальпинга на XAUUSD а также для торговли на более старших таймфреймах!





Как торговать с помощью индикатора The Best Trend Signals ?

Купите и установите индикатор в Ваш терминал. Начните торговать, получая от индикатора сигналы, сообщающие об идеальных моментах входа в сделку. Войдите в сделку согласно сигналам индикатора и установите стоп-лосс не менее 20-пунктов, чтобы ограничить возможный убыток. После начала движения цены старайтесь защитить свою сделку, переводя стоп на уровень без убытка. При таком подходе, если цена актива пошла «против нас», сделка закроется и мы ничего не потеряем.







Индикатор может определять вложенные зоны спроса/предложения!

Очень мощная функция! Индикатор выделит зоны, которые были протестированы, все сигналы можно фильтровать по вложенным зонам.





Параметры

Настройки зон спроса и предложения:

Line construction - включает отображение важных уровней

Alert - уведомление о новом тренде

Color Lines - цвет важных уровней





Самое лучшее время для торгов.

Время пересечения двух сессий: 11-12 МСК (Азиатской и Европейской) и 16-20 МСК (Европейской и Американской) . По всем вопросам, связанным с приобретением, установкой и использованием индикатора — пишите мне в личные сообщения.









