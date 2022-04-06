The Best Trend Signals
- Indicators
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- Version: 1.9
- Updated: 30 January 2024
Как торговать с помощью индикатора The Best Trend Signals ?
- Купите и установите индикатор в Ваш терминал.
- Начните торговать, получая от индикатора сигналы, сообщающие об идеальных моментах входа в сделку.
- Войдите в сделку согласно сигналам индикатора и установите стоп-лосс не менее 20-пунктов, чтобы ограничить возможный убыток.
- После начала движения цены старайтесь защитить свою сделку, переводя стоп на уровень без убытка.
- При таком подходе, если цена актива пошла «против нас», сделка закроется и мы ничего не потеряем.
Индикатор может определять вложенные зоны спроса/предложения!
Очень мощная функция! Индикатор выделит зоны, которые были протестированы, все сигналы можно фильтровать по вложенным зонам.
Параметры
Настройки зон спроса и предложения:
- Line construction - включает отображение важных уровней
- Alert - уведомление о новом тренде
- Color Lines - цвет важных уровней
Самое лучшее время для торгов.
Время пересечения двух сессий: 11-12 МСК (Азиатской и Европейской) и 16-20 МСК (Европейской и Американской).
Время пересечения двух сессий: 11-12 МСК (Азиатской и Европейской) и 16-20 МСК (Европейской и Американской).
По всем вопросам, связанным с приобретением, установкой и использованием индикатора — пишите мне в личные сообщения.
Excellent indicator. I would like you to implement one setting to activate and deactivate push notification and another setting to distance the buy and sell arrows from the candles. Sometimes the sell arrow is over the red candle.