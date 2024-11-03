Super Trend TV
- Indicators
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- Version: 1.20
- Updated: 3 November 2024
- Activations: 5
Индикатор Super Trend TV, выдаёт точные сигналы для входа в сделки. Работает без перерисовки!
Какие точки входа в сделку являются идеальными?
Лучшая точка для входа в сделку – это начало или продолжение движения цена в определенную сторону.
В такой ситуации всегда понятно куда ставить защитный стоп-лосс, чтобы избежать убытков.
Именно такие точки в начале тренда и помогает находить наш индикатор, чтобы минимизировать риски и увеличить прибыль.
Как торговать с помощью индикатора Super Trend TV?
- Купите и установите индикатор в Ваш терминал.
- Начните торговать, получая от индикатора сигналы, сообщающие об идеальных моментах входа в сделку.
- Войдите в сделку согласно сигналам индикатора и установите стоп-лосс не менее 20-пунктов, чтобы ограничить возможный убыток.
- После начала движения цены старайтесь защитить свою сделку, переводя стоп на уровень без убытка.
- При таком подходе, если цена актива пошла «против нас», сделка закроется и мы ничего не потеряем.
Индикатор полностью настроен и не требует вмешательства трейдера. Подходит как для начинающих трейдеров так и для профессионалов!
ПАРАМЕТРЫ
- История в барах - 200
- Период АТR - 10
- Мультипликатор - 3,0
- По какой цене строим ATR - Median price
- Поменять метод вычисления ATR - true,false
- Алерт - true, false
Самое лучшее время для торгов.
Время пересечения двух сессий: 11-12 МСК (Азиатской и Европейской) и 16-20 МСК (Европейской и Американской).
Время пересечения двух сессий: 11-12 МСК (Азиатской и Европейской) и 16-20 МСК (Европейской и Американской).
По всем вопросам, связанным с приобретением, установкой и использованием индикатора — пишите мне в личные сообщения.