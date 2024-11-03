Super Trend TV

Индикатор Super Trend TV, выдаёт точные сигналы для входа в сделки. Работает без перерисовки!

Super Trend TV - трендовый мультивалютный индикатор, может использоваться на любых финансовых инструментах валюта, криптовалюта, металлы, акции, индексы. Индикатор не перерисовывается и не запаздывает. Рекомендуемый тайм-фрейм M15, M30, H1, H4, D1.

Какие точки входа в сделку являются идеальными?

Лучшая точка для входа в сделку – это начало или продолжение движения цена в определенную сторону.

В такой ситуации всегда понятно куда ставить защитный стоп-лосс, чтобы избежать убытков.

Именно такие точки в начале тренда и помогает находить наш индикатор, чтобы минимизировать риски и увеличить прибыль.

Как торговать с помощью индикатора Super Trend TV?

  1. Купите и установите индикатор в Ваш терминал.
  2. Начните торговать, получая от индикатора сигналы, сообщающие об идеальных моментах входа в сделку.
  3. Войдите в сделку согласно сигналам индикатора и установите стоп-лосс не менее 20-пунктов, чтобы ограничить возможный убыток.
  4. После начала движения цены старайтесь защитить свою сделку, переводя стоп на уровень без убытка.
  5. При таком подходе, если цена актива пошла «против нас», сделка закроется и мы ничего не потеряем.

    Индикатор полностью настроен и не требует вмешательства трейдера. Подходит как для начинающих трейдеров так и для профессионалов!

ПАРАМЕТРЫ

  • История в барах - 200
  • Период АТR - 10
  • Мультипликатор - 3,0
  • По какой цене строим ATR - Median price 
  • Поменять метод вычисления ATR - true,false
  • Алерт - true, false

Самое лучшее время для торгов.
Время   пересечения двух сессий: 11-12 МСК (Азиатской и Европейской) и 16-20 МСК (Европейской и Американской).

По всем вопросам, связанным с приобретением, установкой и использованием индикатора — пишите мне в личные сообщения.


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G Dragon EA
Igor Kotlyarov
4.33 (6)
Experts
The EA is optimized for the most conservative trading! Aggressive settings Attention!!!!! The EA is configured and does not require optimization, testing and trading strictly on XAUUSD. For a more aggressive trading method after the purchase, please contact your personal messages to get the settings! Advisor monitoring HOW TO CHECK: Select timeframe M5. Set your initial deposit at 1000. Use the every tick method Problems with the test?   Write me To open (close, reverse) positions, the MA,
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Manual Assistant MT5
Igor Kotlyarov
4.75 (4)
Utilities
Bonus when buying an indicator or an advisor from my list. Write to me in private messages to receive a bonus. Manual Assistant MT5 is a professional manual trading tool that will make your trading fast and comfortable. It is equipped with all the necessary functions that will allow you to open, maintain and close orders and positions with one click. It has a simple and intuitive interface and is suitable for both professionals and beginners. The panel allows you to place buy and sell orders w
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