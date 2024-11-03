Индикатор Super Trend TV , выдаёт точные сигналы для входа в сделки. Работает без перерисовки!

Какие точки входа в сделку являются идеальными?

Лучшая точка для входа в сделку – это начало или продолжение движения цена в определенную сторону.

В такой ситуации всегда понятно куда ставить защитный стоп-лосс, чтобы избежать убытков.

Именно такие точки в начале тренда и помогает находить наш индикатор, чтобы минимизировать риски и увеличить прибыль.





Как торговать с помощью индикатора Super Trend TV?

Купите и установите индикатор в Ваш терминал. Начните торговать, получая от индикатора сигналы, сообщающие об идеальных моментах входа в сделку. Войдите в сделку согласно сигналам индикатора и установите стоп-лосс не менее 20-пунктов, чтобы ограничить возможный убыток. После начала движения цены старайтесь защитить свою сделку, переводя стоп на уровень без убытка. При таком подходе, если цена актива пошла «против нас», сделка закроется и мы ничего не потеряем.



Индикатор полностью настроен и не требует вмешательства трейдера. Подходит как для начинающих трейдеров так и для профессионалов!



ПАРАМЕТРЫ

История в барах - 200

200 Период АТR - 10

10 Мультипликатор - 3,0

По какой цене строим ATR - Median price

Поменять метод вычисления ATR - true,false

true,false Алерт - true, false

Самое лучшее время для торгов.

Время пересечения двух сессий: 11-12 МСК (Азиатской и Европейской) и 16-20 МСК (Европейской и Американской) .

По всем вопросам, связанным с приобретением, установкой и использованием индикатора — пишите мне в личные сообщения.





