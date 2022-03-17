Multiple color moving averages

The index system is based on the research and development of MT4's own moving average index system. The moving average is divided into two groups, with a total of 10 moving average. They are short-term trend average and long-term trend average. Each trend average can adjust parameters separately to facilitate users to adjust their own people. The rise and fall of each moving average are distinguished by color, This can very well assist the current trend judgment of K line

Related parameter settings are described as follows:

There are 5 short-term trend averages

short_ MA1 default parameter 5

short_ MA1 default parameter 8

short_ MA1 default parameter 10

short_ MA1 default parameter 12

short_ MA1 default parameter 15

There are 5 long-term trend averages in total

long_ MA1 default parameter 60

long_ MA1 default parameter 65

long_ MA1 default parameter 70

long_ MA1 default parameter 75

long_ MA1 default parameter 80

Parameter type setting of each moving average

MA_ The default parameter of mode is exponential

Other parameter types can be adjusted


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Price Action Sniper is designed to trade the Price Action on the desired chart time frame. - Trend Reversals. - Trend Continuation. - Brekaouts. - Good tool for Binary Options Price action forms the basis for all technical analysis of a currency pair, commodity or other asset chart. Many short-term traders rely exclusively on price action and the formations and trends extrapolated from it to make trading decisions. Technical analysis as a practice is a derivative of price action since it uses p
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Crypto_Forex Indicator "ReTest Histogram" for MT4, No Repaint. - ReTest_Histogram indicator can be used for search of entry signals into the main trend direction after the retesting of strong S/R level. - ReTest Histogram can be in 2 colors: red for bearish trend and green for bullish one. - Once you see steady consecutive histogram columns of the same color it means new trend takes place. - ReTest signal is 1 column with opposite color in histogram and next column with trend color (see the pic
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Indicators
The super trade signals channel index system automatically calculates the supporting lower track and resistance upper track according to the fluctuation amplitude of K-line at this stage and the position of space. The super trade signals channel indicator system will automatically calculate and detect the supporting lower rail line and resistance upper rail line at the position of K line in real time. When the price of K line touches the supporting lower rail line, it will automatically prompt 
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