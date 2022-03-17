Multiple color moving averages
- Indicators
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- Version: 1.1
- Updated: 17 March 2022
- Activations: 10
The index system is based on the research and development of MT4's own moving average index system. The moving average is divided into two groups, with a total of 10 moving average. They are short-term trend average and long-term trend average. Each trend average can adjust parameters separately to facilitate users to adjust their own people. The rise and fall of each moving average are distinguished by color, This can very well assist the current trend judgment of K line
Related parameter settings are described as follows:
There are 5 short-term trend averages
short_ MA1 default parameter 5
short_ MA1 default parameter 8
short_ MA1 default parameter 10
short_ MA1 default parameter 12
short_ MA1 default parameter 15
There are 5 long-term trend averages in total
long_ MA1 default parameter 60
long_ MA1 default parameter 65
long_ MA1 default parameter 70
long_ MA1 default parameter 75
long_ MA1 default parameter 80
Parameter type setting of each moving average
MA_ The default parameter of mode is exponential
Other parameter types can be adjusted
Related parameter settings are described as follows:
There are 5 short-term trend averages
short_ MA1 default parameter 5
short_ MA1 default parameter 8
short_ MA1 default parameter 10
short_ MA1 default parameter 12
short_ MA1 default parameter 15
There are 5 long-term trend averages in total
long_ MA1 default parameter 60
long_ MA1 default parameter 65
long_ MA1 default parameter 70
long_ MA1 default parameter 75
long_ MA1 default parameter 80
Parameter type setting of each moving average
MA_ The default parameter of mode is exponential
Other parameter types can be adjusted