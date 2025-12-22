Robodojob
- Experts
- Ewerton Bruno Vieira
- Version: 1.51
- Activations: 5
O Robô do Job foi desenvolvido para oferecer uma experiência de trading automatizada, simples e eficiente para o mini índice brasileiro. Criado com foco em estabilidade, agilidade operacional e proteção do capital, o robô atua seguindo critérios objetivos e totalmente automatizados, eliminando interferências emocionais e garantindo disciplina durante todo o pregão.
Projetado para traders que buscam consistência, o Robô do Job opera com um conjunto de regras totalmente testadas e otimizadas para o ambiente do mercado futuro. Todas as entradas, saídas e proteções são executadas automaticamente, permitindo que o usuário acompanhe as operações com segurança e transparência.
Com uma interface amigável e parâmetros configuráveis, o robô pode ser utilizado tanto por traders iniciantes quanto experientes. Basta instalar, configurar o gerenciamento de risco e deixar que a automação faça o restante.
Principais Diferenciais
-
✔️ Totalmente automatizado — entradas, saídas, controle de risco e proteções
-
✔️ Desenvolvido exclusivamente para o WIN
-
✔️ Operação objetiva, sem influência emocional
-
✔️ Parâmetros configuráveis, incluindo gerenciamento e volume
-
✔️ Algoritmo otimizado e testado com dados reais e históricos
-
✔️ Baixo consumo de recursos e execução rápida
-
✔️ Código limpo, leve e compatível com MetaTrader 5
-
✔️ Acompanha instruções claras de instalação e uso
Para quem é indicado?
-
Traders que desejam automatizar 100% as operações
-
Quem busca disciplina e constância no mini índice
-
Usuários que desejam um robô fácil de configurar e operar
-
Pessoas que querem proteger o capital com automação inteligente
Importante
O robô não utiliza martingale, não abre grades de ordens e não força operações desnecessárias. Ele segue regras bem definidas, priorizando segurança, eficiência e controle de risco.