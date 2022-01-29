为纵览全局行情，特发布此工具。

一、使用方法

1、首先打开任意品种的图表，并在此图表上加载此工具。

2、点击“Main”、“Pairs1”、“Pairs2”和“Futures”，会在不同品种间切换。

3、点击工具栏上的“平铺桌面”按钮，就会出现主图的九宫格排列。

4、使用前，需将本EA，以及自己喜欢的模板在程序的模板目录中保存成default1.tpl,以便程序加载。

二、工具说明

1、每张图表均为日k线图，适合长趋势交易者。

2、图表上只设置1条均线，为15日均线，判断多空一目了然。

3、品种排序参考成交量排名，从上到下，从左到右。

4、可联系作者索要例图中的模板文件。

5、本EA已在AVA Trade公司提供交易品种中测试通过，公司网址：https://www.avatrade.com/。若需注册该公司账户，请填写本人代理号：166394。

三、解决痛点

1、将重点关注品种放在固定的位置上，便于观察与记忆各个品种是否处于趋势之中。

2、每日记录自己对不同品种的趋势判断，可以不断提高自己的预判能力。

3、此工具尤其适合同时交易股票的交易者。