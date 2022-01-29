Finder

为纵览全局行情，特发布此工具。

一、使用方法

1、首先打开任意品种的图表，并在此图表上加载此工具。

2、点击“Main”、“Pairs1”、“Pairs2”和“Futures”，会在不同品种间切换。

3、点击工具栏上的“平铺桌面”按钮，就会出现主图的九宫格排列。

4、使用前，需将本EA，以及自己喜欢的模板在程序的模板目录中保存成default1.tpl,以便程序加载。

二、工具说明

1、每张图表均为日k线图，适合长趋势交易者。

2、图表上只设置1条均线，为15日均线，判断多空一目了然。

3、品种排序参考成交量排名，从上到下，从左到右。

4、可联系作者索要例图中的模板文件。

5、本EA已在AVA Trade公司提供交易品种中测试通过，公司网址：https://www.avatrade.com/。若需注册该公司账户，请填写本人代理号：166394。

三、解决痛点

1、将重点关注品种放在固定的位置上，便于观察与记忆各个品种是否处于趋势之中。

2、每日记录自己对不同品种的趋势判断，可以不断提高自己的预判能力。

3、此工具尤其适合同时交易股票的交易者。

Recommended products
Triple Indicator Pro
Ebrahim Mohamed Ahmed Maiyas
5 (1)
Experts
Triple Indicator Pro: ADX, BB & MA Powered Trading Expert Unlock precision trading with Triple Indicator Pro, an advanced Expert Advisor designed to maximize your market edge. Combining the power of the ADX (trend strength), Bollinger Bands (market volatility), and Moving Average (trend direction), this EA opens trades only when all three indicators align 1 - ADX (Average Directional Index) indicator – This indicator measures the strength of the trend, if the trend is weak, the expert avoids
FREE
RenkoExpert
Andrey Goida
3.8 (5)
Experts
Renko Expert Advisor based on Renko bar simulation.    The EA has two options for building Renko bars. Classic and ATR. In the classic version, renko bars are marked with areas on the main chart; in the ATR version, renko bars are modeled and drawn in the indicator window. Modeling renko bars inside the EA allows you to optimize the robot better than drawing renko bars offline.   Our new product based on artificial intelligence   https://www.mql5.com/ru/market/product/127820   Telegramm channel
FREE
Morning Range Breakout
Vladimir Kuzmin
Experts
Morning Range Breakout (Free Version) Morning Range Breakout (Free Version) is a straightforward trading advisor that implements a breakout strategy based on the morning range. It identifies the high and low within a specified time interval (e.g., 08:00–10:00 UTC) and opens a trade on a breakout upward or downward. The free version includes core functionality without restrictions. All parameters and messages are in English, per MQL5 Market requirements. Key Features Detects morning range based
FREE
Advanced Trade Manager MT5
Moustapha Boulouz
5 (1)
Utilities
Revolutionize Your Trading with Our MT4 and MT5 Advanced Trade Manager Mt4 Version : https://www.mql5.com/en/market/product/107249 Supercharge your trading strategy with the ultimate tool for precision and control – our MT4 and MT5 Advanced Trade Manager. Beyond conventional trade managers, ours not only adapts dynamically to market conditions but also sets automatic stop-loss and take-profit levels the moment you enter a trade. Key Features: Automated Entry Strategy: Seize opportunities instant
FREE
TrailingFusion
Christos Iakovou
Experts
FusionTrailing EA – Your Ultimate Weapon for Market Domination! Transform your trading and crush every market move with the most advanced trailing stop system available. FusionTrailing EA delivers unstoppable power with its dual-mode setup: • Fusion Mode: Automatically sets a bulletproof stop loss using a maximum loss threshold and activates smart trailing
FREE
PZ Goldfinch Scalper EA MT5
PZ TRADING SLU
3.33 (49)
Experts
This is the latest iteration of my famous scalper, Goldfinch EA, published for the first time almost a decade ago. It scalps the market on sudden volatility expansions that take place in short periods of time: it assumes and tries to capitalize of inertia in price movement after a sudden price acceleration. This new version has been simplified to allow the trader use the optimization feature of the tester easily to find the best trading parameters. [ Installation Guide | Update Guide | Troublesh
FREE
Golden Square X
Huynh Tan Linh N
4 (9)
Experts
This is my latest Free version for Gold. With optimized parameters and user-friendly features, this version is likely very easy to use and highly effective. You can customize TP and SL parameters as you wish, but the default settings should work well for you without the need for further adjustments.  This version is designed for the M5. This version does not require a large capital investment; only $100-$200 is sufficient for Golden Square X to run and generate profits for you. Based on backtest
FREE
News Expert MT5
Maksim Neimerik
Utilities
Introduction Welcome to the world of Forex trading, where every tick of the market can be influenced by news events. Introducing our expert advisor for MetaTrader, your ultimate tool for navigating the complexities of news trading. This innovative advisor is specifically designed to automate your trading strategy during key macroeconomic releases, ensuring you never miss an opportunity.  When important indicators are announced, volatility often spikes, creating potential for profit. Our expert
FREE
Exodus Account Protector
Jonel Agustin Mawirat
4.2 (5)
Utilities
Description: Protect your live or evaluation accounts by not letting it hit the maximum daily draw down! This utility is best for prop firms such as FTMO and MFF(MyForexFunds) and etc. Guide:   Apply to EURUSD 1m Chart. Default Settings: Maximum Draw Down Balance: 4% Account Balance. Maximum Draw Down Equity: 4% Account Balance Target Profit Balance: 1% Account Balance. Target Profit Equity: 1% Account Balance. Time To Reset: 16:57 to 16:58 GMT Behavior: Setting starting_balance to 0 will auto
FREE
SimpleTrade by Gioeste
Giovanni Scelzi
4 (3)
Experts
Discover the power of automated trading with **SimpleTradeGioeste**, an Expert Advisor (EA) designed to optimize your trading operations in the Forex market. This innovative EA combines advanced trading strategies with proven technical indicators, offering an unparalleled trading experience. video backtest :  https://youtu.be/OPqqIbu8d3k?si=xkMX6vwOdfmfsE-A ****Strengths**** - **Multi-Indicator Strategy**: SimpleTradeGioeste employs an integrated approach that combines four main technical ind
FREE
Go Long Advanced
Phantom Trading Inc.
5 (8)
Experts
The Go Long EA implements an advanced intraday trading strategy based on the principle of systematic daily trading with multiple technical confirmations. While many traders seek complex algorithms, this EA combines simple yet effective concepts with sophisticated risk management and multiple technical filters. The EA opens positions at a specific time each day, but only when market conditions align with multiple technical indicators. This systematic approach helps capture intraday moves while a
FREE
Gap Catcher
Mikita Kurnevich
5 (4)
Experts
Read more about my products Gap Cather - is a fully automated trading algorithm based on the GAP (price gap) trading strategy. This phenomenon does not occur often, but on some currency pairs, such as AUDNZD, it happens more often than others. The strategy is based on the GAP pullback pattern. Recommendations:  AUDNZD  TF M1  leverage 1:100 or higher  minimum deposit 10 USD Parameters:  MinDistancePoints - minimum height of GAP  PercentProfit - percentage of profit relative to GAP level
FREE
Reversal Composite Candles
MetaQuotes Ltd.
3.67 (15)
Experts
The idea of the system is to indentify the reversal patterns using the calculation of the composite candle. The reversal patterns is similar to the "Hammer" and "Hanging Man" patterns in Japanese candlestick analysis. But it uses the composite candle instead the single candle and doesn't need the small body of the composite candle to confirm the reversal. Input parameters: Range - maximal number of bars, used in the calculation of the composite candle. Minimum - minimal size of the composite can
FREE
Arbitrage365
Themichl LLC
3 (1)
Experts
The Arbitrage365 EA is a basic script for MetaTrader that implements a triangular arbitrage strategy. It identifies and exploits price discrepancies between EURUSD, GBPUSD, and EURGBP to profit from temporary market mispricing. This EA capitalizes on the law of one price by simultaneously buying and selling currency pairs. Its advantages include speed, accuracy, scalability, consistency, cost-effectiveness, contribution to market liquidity, and portfolio diversification. However, it's a basic E
FREE
Macd STO Forex by Gerega
Illia Hereha
5 (1)
Experts
The Dual MACD & Stochastic Expert Advisor (EA)  is a fully automated trading system that utilizes two  MACD (Moving Average Convergence Divergence) indicators along with the  Stochastic Oscillator  to identify high-probability trading opportunities. By combining trend confirmation from MACD with momentum analysis from Stochastic, this EA provides precise entry and exit points for optimized trading performance. Key Features: • Dual MACD Strategy – Uses two MACD indicators with different setting
FREE
OpenAllSymbols
Roman Lomaev
Utilities
Purpose: Automatically opens charts for all symbols from the Market Watch using the default.tpl template on the current timeframe (TF) , while closing all other open charts (except the active one). Perfect for quick analysis of multiple instruments without manual work! Features: Automation: Opens dozens of charts with a single click. Safety: Closes unnecessary charts, keeping the current one active. Flexibility: Uses your default.tpl template (pre-configure it as needed!). Current
FREE
Candle Cross DCR
Kaloyan Ivanov
Experts
Expert Advisor Description: Candle Cross DCR Candle Cross DCR is a fully automated Expert Advisor for MetaTrader 5 that generates precise trading signals when a candlestick crosses a moving average (EMA) — a classical and powerful trend signal — and optionally confirms that signal using DeMarker, CCI, or RSI. This EA is highly configurable and suitable for both scalping and trend-following strategies. It allows you to combine price-action triggers with multi-timeframe indicator filters for incr
FREE
Trade assistant pro v8
Ahmed Mohammed Bakr Bakr
Utilities
FREE FREE FREE Trade Assistant MT5 – Professional Trading & Risk Management Panel Trade Assistant MT5 is an advanced trading panel designed to help traders execute orders faster, safer, and more professionally . It simplifies manual trading by combining smart order management , precise risk control , and one-click execution , making it ideal for both beginners and advanced traders. This tool does not trade automatically . Instead, it empowers you with full control while applying professional-gra
FREE
MultiTrend Commander
Джованни Орсани
Experts
MultiTrend Commander - Automated Trading System What is it? An automated trading software that: Intelligently identifies market trends Makes decisions based on multiple timeframes Automatically manages risk What does it do? Identify Trends Analyze the market in real time Combine signals from different time frames (15 min, 1 hr, 4 hr) Confirm the trend direction before entering Protect Your Capital Automatically calculates stop losses Adjusts trade size to your risk Stops trading if
FREE
SmartDataExportEa
Mikoto Hamazono
5 (1)
Experts
SmartDataExportEa – Your Ultimate Data Export Tool for MetaTrader 5 EA Explanation SmartDataExportEa is a dedicated data export tool for MetaTrader 5. This EA does not perform any trading operations; instead, it specializes in exporting market data and major indicator values in CSV format. It is an ideal tool for traders or developers who want to streamline data analysis and strategy development. Compatibility with Real-Time Analysis When data is exported in real time, the CSV file itself ca
FREE
NAS100 Auto Sl And TP MT5
Moustapha Boulouz
5 (1)
Utilities
Introducing NAS100 Auto SL and TP Maker for MT5: Never miss setting StopLoss and TakeProfit again with our NAS100 Auto SL and TP Maker, an indispensable assistant for traders navigating the Nasdaq 100 market on MetaTrader 5. This tool is designed for those who seek a seamless solution to automate the management of StopLoss and TakeProfit levels. Key Features: Effortless Automation: Automatically monitors Nasdaq 100 trades without StopLoss and/or TakeProfit. Dynamically adjusts levels based on u
FREE
LVL RSI mt5
LVL Invest
Experts
Use this expert advisor whose strategy is essentially based on the Relative Strength Index (RSI) indicator as well as a personal touch. Other free expert advisors are available in my personal space as well as signals, do not hesitate to visit and leave a comment, it will make me happy and will make me want to offer content. Expert advisors currently available: LVL Creator LVL Creator Pro LVL Bollinger Bands   Trading is not a magic solution, so before using this expert on a live account, carry
FREE
TradeSilent AI
James Johnstone Jardine
Experts
TradeSilent AI – Modular Autotrader with AI Relay & Market Safety TradeSilent AI is a next-generation trading system that combines artificial intelligence, modular safety layers, and dynamic risk management to deliver powerful autonomous trading on MetaTrader 5. Designed for both retail traders and prop firm challenges, it balances precision, performance, and protection. Key Features AI Signal Relay with Local Fallback Uses an external AI relay (ChatGPT-compatible) to make trade decisions b
FREE
NasCore Scalper
Mbuso Nkosi
Experts
Welcome to the future of algorithmic trading. The Nascore Scalper EA is a precision-engineered, AI-inspired scalping robot built exclusively for trading NAS100 (US Tech 100 Index) . It analyzes smart money footprints, breakout zones, and high-timeframe bias to capture high-probability scalping entries. Key Features: Optimized for NAS100 (US100) – Fast-moving Nasdaq-based index trading Smart Money Concepts – Integrates structure, breakout logic, and bias Minimal Margin Usage – Ideal for traders
FREE
UsdJpy RangeBot Pro
Kwaku Appenteng Wiredu
Experts
UsdJpy RangeBot Pro – Expert Advisor for Breakout Trading UsdJpy RangeBot Pro is a breakout-based Expert Advisor developed for the USDJPY pair. It identifies trading opportunities during the early hours of the London session by analyzing a defined range and executing pending orders above or below it. The EA applies fixed logic, clear visual elements, and built-in risk controls. This tool is designed for disciplined breakout trading without the use of breakeven, martingale, or grid systems.
FREE
CommunityPower MT5
Andrey Khatimlianskii
4.69 (89)
Experts
CommunityPower EA   — is the Expert Advisor for MetaTrader 4/5, created by community and for community. It is free, versatile and very powerful, and allows to trade a wide range of strategies. The idea is simple Your suggestions + my code = a win-win for everyone! Is it a ready-to-use money-making machine? No, it is definitely not. It is a tool, which allows you to create and run your own trading strategy, and it is up to you to find profitable settings and take the responsibility for your tra
FREE
Trade Mirror Follower
Nguyen Thanh Cong
5 (1)
Utilities
Advanced Trade Mirror   is a powerful Forex tool designed for traders who need instant, seamless trade replication across multiple terminals on the same machine. With lightning-fast execution, it ensures zero lag in copying trades, maintaining precision and efficiency in high-speed trading environments. Get the Trade Mirror Master here:  https://www.mql5.com/en/market/product/133891 Specification: Master ID: Identity value of master terminal, please use a unique value to prevent duplicated mas
FREE
KING Fusion MACD Vol
Ahmed Al-askar
Indicators
- وصف المنتج - مؤشر احترافي متكامل لا يعد KING Fusion MACD-Vol من KING TRADING EA مجرد MACD آخر — فهو عبارة عن مجموعة أدوات تداول كاملة تجمع بين مؤشرات احترافية متعددة في نافذة فرعية واحدة أنيقة. لم تعد بحاجة إلى تحميل مخططك بأدوات منفصلة. يجمع هذا المؤشر بين: MACD مع خطوط مزدوجة ورسم بياني مكبر رسم بياني ملون ومثبت بالحجم ملصقات ديناميكية مع قيم المؤشرات في الوقت الفعلي (ATR، ADX، RSI، Volume) عداد تنازلي للبار التنبيهات المتقاطعة (مرئية + صوتية) كل ما تحتاجه من الوضوح والسرعة والدقة -
FREE
DF Fibonacci Trader Pro
Mark David Griffin
Utilities
DF Fib Trader Pro DF Fib Trader Pro is an automated trading system designed for MetaTrader 5. It uses Fibonacci-based price levels combined with trend and structure analysis to define entry and exit points. The EA supports both long and short positions and includes built-in risk management parameters. Core Features: Uses Fibonacci retracement and extension logic to plot entry, SL and TP points. Configurable lot size and stop loss/take profit levels Choice of 1 or 2 entry points Supports fixed o
FREE
GridWeaverFX
Watcharapon Sangkaew
Experts
Introducing GridWeaverFX  - A Grid/Martingale EA for XAUUSD | Free Download! Hello, fellow traders of the MQL5 community! I am excited to share an Expert Advisor (EA) that I have developed and refined, and I'm making it available for everyone to use and build upon. It's called GridWeaverFX , and most importantly, it is completely FREE! This EA was designed to manage volatile market conditions using a well-known strategy, but with enhanced and clear safety features. It is particularly suited fo
FREE
Buyers of this product also purchase
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.41 (205)
Utilities
It helps to calculate the risk per trade, the easy installation of a new order, order management with partial closing functions, trailing stop of 7 types and other useful functions. Additional materials and instructions Installation instructions - Application instructions - Trial version of the application for a demo account Line function -   shows on the chart the Opening line, Stop Loss, Take Profit. With this function it is easy to set a new order and see its additional characteristics bef
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (583)
Utilities
Welcome to Trade Manager MT5 - the ultimate risk management tool designed to make trading more intuitive, precise, and efficient. This is not just an order placement tool; it's a comprehensive solution for seamless trade planning, position management, and enhanced control over risk. Whether you're a beginner taking your first steps, an advanced trader, or a scalper needing rapid executions, Trade Manager MT5 adapts to your needs, offering flexibility across all markets, from forex and indices t
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.96 (118)
Utilities
Experience exceptionally fast trade copying with the   Local Trade Copier EA MT5 . With its easy 1-minute setup, this trade copier allows you to copy trades between multiple MetaTrader terminals on the same Windows computer or Windows VPS with lightning-fast copying speeds of under 0.5 seconds. Whether you're a beginner or a professional trader, the   Local Trade Copier EA MT5   offers a wide range of options to customize it to your specific needs. It's the ultimate solution for anyone looking t
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (148)
Utilities
Trade Panel is a multifunctional trading assistant. The application contains more than 50 trading functions for manual trading and allows you to automate most trading operations. Attention, the application does not work in the strategy tester. Before purchasing, you can test the demo version on a demo account. The demo version is here . Full instructions here . Trade. Allows you to perform trading operations in one click: Open pending orders and positions with automatic risk calculation. Open mu
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (15)
Utilities
Beta Release The Telegram to MT5 Signal Trader is nearly at the official alpha release. Some features are still under development and you may encounter minor bugs. If you experience issues, please report them, your feedback helps improve the software for everyone. The price will increase after 20 sales. Remaining copies at $90: 2/20 . Telegram to MT5 Signal Trader is a powerful tool that automatically copies trading signals from Telegram channels or groups directly to your MetaTrader 5 account
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (8)
Utilities
Ultimate Extractor - Professional Trading Analytics for MT5 *****this is the local HTML version of Ultimate Extractor. Check out Ultimate Extractor Cloud on mql5 for the Cloud version****** Ultimate Extractor transforms your MetaTrader 5 trading history into actionable insights with comprehensive analytics, interactive charts, and real-time performance tracking. What It Does Automatically analyzes your MT5 trading history across all Expert Advisors and generates detailed HTML reports with inte
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.96 (107)
Utilities
Tired of complex order placement and manual calculations? Trade Dashboard is your solution. With its user-friendly interface, placing orders becomes effortless, by a single click, you can open trades, set stop loss and take profit levels, manage trade lot size, and calculate risk to reward ratios, allowing you to only focus on your strategy. Say goodbye to manual calculations and streamline your trading experience with Trade Dashboard. Download  Demo Version  right now. You can find  Details of
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Utilities
Lazy Trader is your personal risk management assistant that independently finds the best market entries, manages positions, and helps you extract maximum profit from every trading idea! It monitors charts from M1 to W1 , finds optimal entry points based on your parameters, and manages trades without your involvement: - Got an idea on the daily chart? No need to wait for lower timeframes to form a signal — Lazy Trader will check everything and open all necessary positions while you live your lif
Trade copier MT5
Alfiya Fazylova
4.6 (35)
Utilities
Trade Copier is a professional utility designed to copy and synchronize trades between trading accounts. Copying occurs from the account / terminal of the supplier to the account / terminal of the recipient, which are installed on the same computer or VPS . Before buying, you can test the demo version on a demo account. Demo version here . Full instruction here . Main functionality and benefits: Supports copying MT5> MT5, MT4> MT5, MT5> MT4, including MT5 netting accounts. * Supports copying Dem
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.82 (34)
Utilities
Trade copier for MT5 is a trade copier for the МetaТrader 5 platform. It copies forex trades  between any accounts   MT5 - MT5, MT4 - MT5 for the COPYLOT MT5 version (or MT4 - MT4 MT5 - MT4 for the COPYLOT MT4 version)    Reliable copier!         MT4 version Full Description +DEMO +PDF   How To Buy    How To Install     How to get Log Files    How To Test and Optimize    All products from Expforex You can also copy trades in the МТ4 terminal (МТ4 - МТ4, МТ5 - МТ4):     COPYLOT CLIENT for MT4
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
5 (2)
Utilities
Smart Stop Scanner – Multi-Asset Stop-Loss Intelligence for Modern Traders Overview The Smart Stop Scanner brings professional stop-loss monitoring to every chart. It analyzes market structure, detects meaningful breakouts, and identifies the most relevant protective levels across Forex, Gold, Indices, Metals, Crypto, and more. All results appear inside one clean, DPI-aware dashboard designed for clarity, speed, and instant decision-making. How Stop-Loss Levels Are Identified Instead of rely
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.86 (28)
Utilities
MT5 to Telegram Signal Provider turns your trading account into a signal provider. Every trade action, whether manual, by EA or from your phone, is instantly sent as a message to Telegram. You can fully customize the format or use a ready-made template for quick setup. [ Demo ] [ Manual ] [ MT4 Version ] [ Discord Version ]     New: [ Telegram To MT5 ] Setup A step by step user guide is available. Key Features Ability to customize order details sent to subscribers You can create a tiered subs
Telegram To MT5 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.53 (15)
Utilities
Copy trade signals from Telegram channels you already belong to (including private and restricted channels) directly into MetaTrader 5. Set your risk rules once, monitor execution, and manage positions with built-in protections designed to reduce mistakes and overtrading. Fast setup : configure your channels, select what to copy, and start within minutes using a clean on-chart interface. User Guide + Demo | MT4 Version | Discord Version Who this is for Traders who follow one or more signal provi
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (43)
Utilities
Attention: You can view the program operation in the free version  YuClusters DEMO .  YuClusters is a professional market analysis system. The trader has unique opportunities to analyze the flow of orders, trade volumes, price movements using various charts, profiles, indicators, and graphical objects. YuClusters operates on data based on Time&Sales or ticks information, depending on what is available in the quotes of a financial instrument. YuClusters allows you to build graphs by combining da
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
Utilities
EASY Insight AIO – All-In-One Power for AI-Driven Trading Want to skip the setup and start scanning the entire market – Forex, Gold, Crypto, Indices, and even Stocks – in seconds? EASY Insight AIO is the complete plug-and-play solution for AI-powered trade analysis. It includes all core Stein Investments indicators built-in and automatically exports clean, structured CSV files – perfect for backtesting, AI prompts, and live market decision-making. No need to install or configure indicators manu
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilities
Smart Stop Manager – Automated Stop-Loss Execution with Professional Precision Overview The Smart Stop Manager is the execution layer of the Smart Stop lineup, built for traders who require structured, reliable, and fully automated stop-loss management across multiple open positions. It continuously monitors active trades, calculates the optimal stop level using Smart Stop market-structure logic, and updates stops automatically with clean, transparent rules. Whether managing a single asset or
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
Utilities
Copy Cat More Trade Copier MT5 is a local trade copier and a complete risk management and execution framework designed for today’s trading challenges. From prop firm challenges to personal portfolio management, it adapts to every situation with a blend of robust execution, capital protection, flexible configuration, and advanced trade handling. The copier works in both Master (sender) and Slave (receiver) modes, with real-time synchronization of market and pending orders, trade modifications, pa
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (7)
Utilities
Telegram to MT5: The Ultimate Signal Copying Solution Simplify your trading with Telegram to MT5, the modern tool that copies trading signals directly from Telegram channels and chats to your MetaTrader 5 platform, without the need for DLLs. This powerful solution ensures precise signal execution, extensive customization options, saves time, and boosts your efficiency. [ Instructions and DEMO ] Key Features Direct Telegram API Integration Authenticate via phone number and secure code. Easily man
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.74 (19)
Utilities
This product filters   all expert advisors and manual charts   during news time.  It is able to remove any of your EA during news and automatically reattach them after news ends. This product also comes with a complete  order management system   that can handle your open positions and pending orders before the release of any news. Once you purchase   The News Filter , you will no longer need to rely on built-in news filters for future expert advisors, as this product can filter them all from her
OrderManager MT5
Lukas Roth
4.83 (24)
Utilities
Introducing the Order Manager : A Revolutionary Utility for MT5 Manage your trades like a pro with the all-new Order Manager utility for MetaTrader 5. Designed with simplicity and ease-of-use in mind, the Order Manager allows you to effortlessly define and visualize the risk associated with each trade, enabling you to make informed decisions and optimize your trading strategy. For more information about the OrderManager, please refear to the manual. [ Demo ]  [ Manual ]  [ MT4 Version ]  [ Teleg
HINN MagicEntry Extra
ALGOFLOW OÜ
4.67 (12)
Utilities
HINN MAGIC ENTRY – the ultimate tool for entry and position management! Place orders by selecting a level directly on the chart! full description Key features: - Market, limit, and pending orders - Automatic lot size calculation - Automatic spread and commission accounting - Unlimited partitial take-profits  - Breakeven and trailing stop-loss  functions - Intuitive, adaptive, and customizable interface - Session and strong algorithmic level visualization - Works with any assets and account typ
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
Utilities
DaneTrades Trade Manager is a professional trade panel for MetaTrader 5, designed for fast, accurate execution with built‑in risk control. Place market or pending orders directly from the chart while the panel automatically calculates position size from your chosen risk, helping you stay consistent and avoid emotional decision‑making. The Trade Manager is built for manual traders who want structure: clear risk/reward planning, automation for repeatable management, and safeguards that help reduc
Grid Manual MT5
Alfiya Fazylova
4.9 (20)
Utilities
Grid Manual is a trading panel for working with grid strategies. The utility is universal, has flexible settings and an intuitive interface. It works with a grid of orders not only in the direction of averaging losses, but also in the direction of increasing profits. The trader does not need to create and maintain a grid of orders, the utility will do it. It is enough to open an order and the "Grid manual" will automatically create a grid of orders for it and will accompany it until the close. F
Unlimited Trade Copier Pro MT5
Vu Trung Kien
5 (10)
Utilities
Unlimited Trade Copier Pro MT5 is a tool to copy trade remotely to multiple MT4, MT5 and cTrader accounts at different computers/locations over internet. This is an ideal solution for you if you are a signal provider and want to copy your trades to other receivers globally on your own rules. One provider can copy trades to multiple receivers and one receiver can get trade from multiple providers as well. The provider can even set the subscription expiry for each receiver, so that receiver will n
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
Utilities
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.58 (72)
Utilities
Trading Panel for trading in One click.  Working with positions and orders!  Trading from the  chart  or the  keyboard . With our trading panel, you can execute trades with a single click directly from the chart and perform trading operations 30 times faster than with the standard MetaTrader control. Automatic calculations of parameters and functions make trading faster and more convenient for traders. Graphic tips, info labels, and full information on trade deals are on the chart MetaTrader.  
KT Equity Protector MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
4.25 (4)
Utilities
Safeguard Your Trading Capital Effortlessly Protecting your trading capital is just as important as growing it. The KT Equity Protector is your personal risk manager, continuously watching your account equity and automatically stepping in to prevent losses or lock in profits by closing all active and pending orders when predefined profit targets or stop-loss levels are reached. No more emotional decisions, no guesswork—just reliable equity protection working tirelessly on your behalf. KT Equity
Ultimate Trade Manager plus Mobile MT5 RunwiseFX
Runwise Limited
5 (5)
Utilities
Comprehensive on chart trade panel with the unique ability to be controllable from mobile as well. Plus has a library of downloadable configuration, e.g. exit rules, extra panel buttons, pending order setup and more. Please see our product video. Works with all symbols not just currency pairs. Features On chart panel plus controllable from free app for Windows, iPhone and Android Built-in script engine with library of downloadable configuration, e.g. add 'Close All Trades in Profit' button, exit
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.59 (17)
Utilities
Seconds Chart is a unique tool for creating second-based charts in MetaTrader 5 . With Seconds Chart , you can construct charts with timeframes set in seconds, providing unparalleled flexibility and precision in analysis that is unavailable with standard minute or hourly charts. For example, the S15 timeframe indicates a chart with candles lasting 15 seconds. You can use any indicators and Expert Advisors that support custom symbols. Working with them is just as convenient as on standard charts.
Cerberus Equity Watcher
Samuel Bandi Roccatello
5 (3)
Utilities
Cerberus the Equity Watcher  is a risk management tool that constantly monitors your account equity and avoid major drawdowns, caused by faulty EAs or by your emotional behaviour if you are a discretional trader. It is extremely useful for systematic traders that rely on EAs that might contain bugs, or that might not performed well in unexpected market conditions.  Cerberus let you set a minimum equity value and (optionally) a  maximum value , if either of those are reached all positioned are f
Filter:
No reviews
Reply to review