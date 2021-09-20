MultiPair

3.75

Треугольным арбитражем называют одновременно открытие ордеров по трем валютным парам. Направление сделок и пары выбираются таким образом, чтобы одновременно открытые позиции страховали друг друга. За счет этого можно открываться достаточно большими лотами, и риск невелик.

Варианты треугольников:
EURUSD – USDJPY – EURJPY

Ордера, входящие в состав такого треугольника находятся в постоянном движении. Советник анализирует реальные цены на данный момент и просчитывает какими они должны быть. При расхождении этих значений с расчетными на заданную величину советник открывает 3 сделки.

Пример стратегии:
1. Покупаем валюту  EUR  за валюту  USD – EURGBP BUY
2. Продаем валюту    USD за валюту  JPY  USDJPY SELL
3. Покупаем валюту  EUR  за валюту  JPY EURJPY BUY


Сумма прибыли по всем позициям выходит то в плюс, то в минус, не выходя за большие рамки даже при очень неспокойном рынке. Советник      следит за движением валют и в нужное время закрывает все три с суммарной прибылью. В результате куда бы не двинулась цена мы всегда застрахованы! Суть этой стратегии такова, что она можете выдерживать любые безоткатные движения, и депозит не пострадает. Если рассчитать риски, то это непотопляемая система !

Тестирование мультивалютных советников возможно только в тестере МТ5. 

Reviews 6
65638263
737
65638263 2024.06.10 11:27 
 

muchas gracias, probando el producto pero se ve prometedor gracias

PUKOG1969
595
PUKOG1969 2021.09.30 15:04 
 

For me everything is working fine just need little bit time to optimize according broker . Thank You for EA ! :)

SPASYBO ;) !!!

Miguel Jimenez Cordero
6779
Miguel Jimenez Cordero 2021.12.20 12:48 
 

Very interesting product, it's a pity that the text is not in English and that it is also slow in backtest (which makes the tests complicated on long periods, essential to validate its behavior on a history of min. 5 years) moreover I think it would be interesting to be able to modify the compared currency pairs.

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XIRO Robot is a professional trading system created to operate on two of the most popular and liquid instruments on the market:  GBPUSD, XAUUSD and BTCUSD . We combined two proven and well tested systems, enhanced them with multiple new improvements, optimizations and additional protective mechanisms, and integrated everything into one advanced and unified solution. As a result of this development process, XIRO Robot was created. Robot was designed for traders who are looking for a reliable and
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8+ years of live track record with +12,000% account growth: Live performance MT 4 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make profit Supported cu
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65638263
737
65638263 2024.06.10 11:27 
 

muchas gracias, probando el producto pero se ve prometedor gracias

Miguel Jimenez Cordero
6779
Miguel Jimenez Cordero 2021.12.20 12:48 
 

Very interesting product, it's a pity that the text is not in English and that it is also slow in backtest (which makes the tests complicated on long periods, essential to validate its behavior on a history of min. 5 years) moreover I think it would be interesting to be able to modify the compared currency pairs.

ООО 'Уралтранзит'
1321
Reply from developer Andrei Prokhorov 2021.12.22 13:52
Greetings! Due to the employment of the main job, it is not yet possible to finalize it. After the new year, I think I will finalize the holiday and take into account all your wishes) Regarding the change of characters, such a function is present, you can change pairs of characters. I'll do the English version too.
Alexandre Sousa Bezerra
4287
Alexandre Sousa Bezerra 2021.10.31 15:26 
 

User didn't leave any comment to the rating

ООО 'Уралтранзит'
1321
Reply from developer Andrei Prokhorov 2021.10.31 16:56
I don't understand your claims) I don't impose the product on anyone) The update will actually be coming soon. I just don't have a lot of free time. Whoever wants tries tests)
Giordan Costa
1220
Giordan Costa 2021.10.12 18:26 
 

User didn't leave any comment to the rating

ООО 'Уралтранзит'
1321
Reply from developer Andrei Prokhorov 2021.10.13 12:04
Thanks! The update is being prepared and finalized. I hope I will upload it next weekend)
PUKOG1969
595
PUKOG1969 2021.09.30 15:04 
 

For me everything is working fine just need little bit time to optimize according broker . Thank You for EA ! :)

SPASYBO ;) !!!

ThorstenKock
2584
ThorstenKock 2021.09.28 18:02 
 

Doesn't execute any trades. Waste of time

ООО 'Уралтранзит'
1321
Reply from developer Andrei Prokhorov 2021.09.29 06:08
Update the version and try to install the currency pair on the chart again. Everything should work fine for me opens.
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