Треугольным арбитражем называют одновременно открытие ордеров по трем валютным парам. Направление сделок и пары выбираются таким образом, чтобы одновременно открытые позиции страховали друг друга. За счет этого можно открываться достаточно большими лотами, и риск невелик.

Варианты треугольников:

EURUSD – USDJPY – EURJPY

Ордера, входящие в состав такого треугольника находятся в постоянном движении. Советник анализирует реальные цены на данный момент и просчитывает какими они должны быть. При расхождении этих значений с расчетными на заданную величину советник открывает 3 сделки.

Пример стратегии:

1. Покупаем валюту EUR за валюту USD – EURGBP BUY

2. Продаем валюту USD за валюту JPY – USDJPY SELL

3. Покупаем валюту EUR за валюту JPY – EURJPY BUY



Сумма прибыли по всем позициям выходит то в плюс, то в минус, не выходя за большие рамки даже при очень неспокойном рынке. Советник следит за движением валют и в нужное время закрывает все три с суммарной прибылью. В результате куда бы не двинулась цена мы всегда застрахованы! Суть этой стратегии такова, что она можете выдерживать любые безоткатные движения, и депозит не пострадает. Если рассчитать риски, то это непотопляемая система !

Тестирование мультивалютных советников возможно только в тестере МТ5.