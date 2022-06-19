PendingOrderbySignal

每次一忙都會錯過訊號下單，或不想一直花時間盯盤下單，可以用這個工具掛單，讓MT5 自動盯盤並在滿足條件後下單 。


demo : https://www.youtube.com/watch?v=JBPiFkixqT4

configuration：https://www.youtube.com/watch?v=D7xESKKD26o

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使用場景：

一般交易可以分為2種，分別是：

左側交易： 價格到達關鍵位置時就下單交易，想要自動下單，可以使用buy limit和sell limit掛單 

右側交易： 價格到達關鍵位置， 同時出現做多或做空訊號時下單交易， 想要自動下單，可以用本工具自動掛單 

本工具會在你指定的阻力區域偵測到做空訊號時，建空單 ； 並在你指定的支撐區域偵測到做多訊號時，建多單。

demo影片: https://www.youtube.com/watch?v=JBPiFkixqT4


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說明：


做空掛單條件：在你指定的阻力區域偵測到做空訊號時，建空單。

做多掛單條件：在你指定的支撐區域偵測到做多訊號時，建多單。

止損位置：下單時根據訊號自動計算

止盈位置：根據盈虧比自動計算（使用參數  i_tprate

建倉大小根據可接受的虧損金額自動計算  （使用參數 i_slcost

ps:

支援多品種和多時間週期同時運行 


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參數說明： 

設定教學：https://www.youtube.com/watch?v=D7xESKKD26o

i_readlineforsellend: 設定阻力區域的結束位置 

i_readlineforsell：設定阻力區域的開始位置

i_readlineforbuy: 設定支撐區域的開始位置 

i_readlineforbuyend：設定支撐區域的結束位置

i_slcost: 可接受的虧損金額，建倉時會根據可接受的虧損金額自動計算倉位大小

i_tprate: 盈虧比 

i_alert: 下單時彈出alert訊息 

i_mid: 編號預設為0，表示如果有持倉，本工具不會做交易，要等到倉位為空，本工具才會做交易建新倉 。

如果想要在有倉位的情況下還能下單建新倉，就要指定不同品種和週期一個唯一的i_mid編號 ，例如EURUSD 1H i_mid給他111 ,如果GBPUSD 4H i_mid給他 222， 

i_sltype: 預設為remove, 表示達到虧損條件時平倉。如果想鎖倉則選lock 

i_kcount: 預設為10，表示分析最後10根K線來決定做多或做空訊號


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EA lab:  https://www.youtube.com/channel/UCQoVCzmHLmzaFalvgIZRpcA

my website:  http://systw.net


工具交流問題討論 

line  https://line.me/ti/g2/nDTeV9806DUdykw1fsPPPQ?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default

telegram  https://t.me/totalrichbyautotool



 


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The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
Trading Panel PRO MT5
Prime Horizon
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Trade Panel PRO MT5 Trade Panel PRO MT5 is a manual trading panel for MetaTrader 5 designed to prepare, execute and manage positions directly from the chart, with visual risk control at every step. The tool combines order preparation, automatic position sizing based on risk, interactive Entry, Stop Loss and Take Profit zones, and several trade management functions into a single interface. Version 2.0 updates Version 2.0 introduces several improvements to streamline the execution workflow: Automa
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一 運作方式(如下圖) 在一個單邊向上的行情中，   自動交易工具做以下動作： 當價格來到高點，等待突破訊號在進場。 當價格回調，等待回調結束要往上時在進場。 當進場下單後， 如果一直漲就持續持單，等待價格漲不上去準備下來時，在獲利離場。 但如果一直跌，就等待要上漲時在進場，進場時加倍下單，    一個做底單，動作同上等待獲利離場，    另一個單用做倉位修正，此單和第一張單在盈虧為0時會各自平倉，不造成損失。 Ps: 在一個單邊向下的行情中，動作則相反  二 設定方法(如下圖) Step1   一開始要自己指定工具的方向. 如果認為會往上走，設定i_tradeup=true, i_tradedown=false,  如果認為會往下走，設定i_tradeup=false, i_tradedown=true,   Step2   指定目標位置和止損位置 如果認為會往上走，i_top輸入目標位置，i_bottom輸入止損位置 如果認為會往下走，i_top輸入止損位置，i_bottom輸入止盈位置 當價格到達目標位置會強制平倉獲利並暫停工具運作 當價格到達止損位置會反向開單鎖倉
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