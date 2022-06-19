PendingOrderbySignal

每次一忙都會錯過訊號下單，或不想一直花時間盯盤下單，可以用這個工具掛單，讓MT5 自動盯盤並在滿足條件後下單 。





demo : https://www.youtube.com/watch?v=JBPiFkixqT4

configuration：https://www.youtube.com/watch?v=D7xESKKD26o

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使用場景：



一般交易可以分為2種，分別是：

左側交易： 價格到達關鍵位置時就下單交易，想要自動下單，可以使用buy limit和sell limit掛單

右側交易： 價格到達關鍵位置， 同時出現做多或做空訊號 時下單交易， 想要自動下單，就可以用本工具自動掛單

本工具會在你指定的阻力區域偵測到做空訊號時，建空單 ； 並在你指定的支撐區域偵測到做多訊號時，建多單。

demo影片: https://www.youtube.com/watch?v=JBPiFkixqT4





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說明：





做空掛單條件：在你指定的阻力區域偵測到做空訊號時，建空單。

做多掛單條件：在你指定的支撐區域偵測到做多訊號時，建多單。

止損位置：下單時根據訊號自動計算

止盈位置：根據盈虧比自動計算（使用參數 i_tprate）

建倉大小：根據可接受的虧損金額自動計算 （使用參數 i_slcost）

ps:

支援多品種和多時間週期同時運行





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參數說明：



設定教學：https://www.youtube.com/watch?v=D7xESKKD26o



i_readlineforsellend: 設定阻力區域的結束位置

i_readlineforsell：設定阻力區域的開始位置

i_readlineforbuy: 設定支撐區域的開始位置

i_readlineforbuyend：設定支撐區域的結束位置

i_slcost: 可接受的虧損金額，建倉時會根據可接受的虧損金額自動計算倉位大小

i_tprate: 盈虧比

i_alert: 下單時彈出alert訊息



i_mid: 編號預設為0，表示如果有持倉，本工具不會做交易，要等到倉位為空，本工具才會做交易建新倉 。

如果想要在有倉位的情況下還能下單建新倉，就要指定不同品種和週期一個唯一的i_mid編號 ，例如EURUSD 1H 則i_mid給他111 ,如果GBPUSD 4H 則i_mid給他 222，



i_sltype: 預設為remove, 表示達到虧損條件時平倉。如果想鎖倉則選lock



i_kcount: 預設為10，表示分析最後10根K線來決定做多或做空訊號





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EA lab: https://www.youtube.com/channel/UCQoVCzmHLmzaFalvgIZRpcA

my website: http://systw.net





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