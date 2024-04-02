TrendbySignal

一 運作方式(如下圖)

在一個單邊向上的行情中， 

自動交易工具做以下動作：

當價格來到高點，等待突破訊號在進場。
當價格回調，等待回調結束要往上時在進場。

當進場下單後，
如果一直漲就持續持單，等待價格漲不上去準備下來時，在獲利離場。
但如果一直跌，就等待要上漲時在進場，進場時加倍下單，
   一個做底單，動作同上等待獲利離場，
   另一個單用做倉位修正，此單和第一張單在盈虧為0時會各自平倉，不造成損失。

Ps:
在一個單邊向下的行情中，動作則相反 



二 設定方法(如下圖)

Step1 

一開始要自己指定工具的方向.
如果認為會往上走，設定i_tradeup=true, i_tradedown=false, 
如果認為會往下走，設定i_tradeup=false, i_tradedown=true,  


Step2 

指定目標位置和止損位置
如果認為會往上走，i_top輸入目標位置，i_bottom輸入止損位置
如果認為會往下走，i_top輸入止損位置，i_bottom輸入止盈位置
當價格到達目標位置會強制平倉獲利並暫停工具運作
當價格到達止損位置會反向開單鎖倉並暫停工具運作


Step3(選擇性操作 )

i_timeframe 選擇要分析那種K線週期
i_lot 第一次建單的手數
i_ordercount 最多能建單的手數

舉例來說 i_timeframe=1H, i_lot＝0.01，i_ordercount=15
發現1小時週期有訊號進場，第1次下單 0.01手，如果達到加倉條件，第二次則下單2個 0.01手 ，以此類推，第三次4個0.01手，第四次8個 0.01手，此時共有15張0.01手，己達上限15張單，第五次符合加倉條件時就不會在下單了 




#############################################

EA lab:  https://www.youtube.com/channel/UCQoVCzmHLmzaFalvgIZRpcA

my website:  http://systw.net


工具交流問題討論 

line  https://line.me/ti/g2/nDTeV9806DUdykw1fsPPPQ?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default

telegram  https://t.me/totalrichbyautotool



Recommended products
Renko Charting for MT5
Ammar Yaseen
3.67 (3)
Utilities
Renko indicator helps develop Renko charts on different symbols. Advantages Drag and drop the indicator on M1 timeframe of the symbol chart Realtime updates Indicator can be used for Expert Advisors and technical analysis Backtest your strategy using Renko indicator Parameters BOX SIZE: Input the number of box size. The box size reflects the difference of the symbol price. So, a 50 box size would reflect a 5 pip value difference in a currency pair symbol Show Wicks: If true , high or low of th
SMT divergence indicator
Ehsan Ashoori
5 (3)
Indicators
This SMT (Smart Money Technique) divergence indicator identifies discrepancies in price movement between two different trading symbols, helping traders detect potential market reversals. This tool compares the price action of two correlated assets, such as two currency pairs or indices, to spot divergences where one asset's price moves in the opposite direction of the other. For example, while one symbol may be making higher highs, the other might be making lower highs, signaling a divergence. T
FREE
Renko Builder GLX1
Eranga Thilina Dhanushka Gallage
Utilities
GLX1 Renko Builder   Expert Advisor (EA) can create the Renko bar charts on any symbol. The Renko charts are generated as real-time custom symbol charts which can be further used for technical analysis with any MT5 compatible indicator.  Find the free   GLX1 Renko Euro   Expert Advisor from here.  https://www.mql5.com/en/market/product/115074 Included Features: Truly responsive Renko Charting on a custom symbol chart Accurate automatic live chart update Ability to attach any MT5 indicator Abi
MonteCarlo Simulation
Omega J Msigwa
Indicators
About the Indicator This indicator is based on Monte carlo simulations on the closing prices of a financial instrument. By definition, Monte carlo is a statistical technique used to model the probability of different outcomes in  a process that involves random numbers based on previously observed outcomes. How does it Work? This indicator generates multiple price scenarios for a security by modelling random price changes over time based on historical data. Each simulation trial uses random vari
Essential Renko
Adrian Hodianto
Utilities
This utility EA will display simple renko, hence the name essential renko. The renko will be shown in a new tab and using custom symbol. Please do note (especially for those who new to Renko), that Renko does not follow timeline as it will follow price movement. That's why it has a lot of potential where you can attach any EA that you want and use any custom indicator in this new custom symbol for renko. Always use M1 timeframe. Most of the time you don't need to change anything. But if you d
FREE
Auto Fib Retracements
Ross Adam Langlands Nelson
4.2 (5)
Indicators
Automatic Fibonacci Retracement Line Indicator. This indicator takes the current trend and if possible draws Fibonacci retracement lines from the swing until the current price. The Fibonacci levels used are: 0%, 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 76.4%, 100%. This indicator works for all charts over all timeframes. The Fibonacci levels are also recorded in buffers for use by other trading bots. Any comments, concerns or additional feature requirements are welcome and will be addressed promptly. 
FREE
Renko Maker
Aleksandr Slavskii
5 (1)
Utilities
Это DEMO версия Renko Maker PRO  к сожалению правила маркета не позволили указать это в названии. Почему то проверка маркета запрещает в названии слово DEMO. Демо версия строит ренко бары только на основе EURUSD из 1000 последних минутных баров. Revolution Renko Maker PRO — Инновационный Конструктор Ренко Графиков для MetaTrader 5   Создавайте идеальные ренко-бары с сохранением тиковых данных и реальных объемов — теперь с полной поддержкой индикаторов, советников и тестера стратегий!  
FREE
Fvg Edge
Ahmad Meftah Abdulsalam Alawwami
5 (1)
Indicators
FVG Smart Zones – Free Edition Fair Value Gap Detection Indicator for MetaTrader 5 (MT5) Are you looking for a real trading tool – not just another random indicator? FVG Smart Zones – Free Edition gives you professional market insight by automatically detecting Fair Value Gaps (FVGs) and highlighting high-probability trading zones directly on your chart. Built for traders following: Smart Money Concepts (SMC) ICT Trading Concepts Price Action Supply & Demand Analysis Institutiona
FREE
World Session Zones Clock
Bret Smathers
Utilities
World Session Zone Clock for MetaTrader 5 (MT5) *NO DEMO VERSION AVAILABLE* World Session Clock is a professional market session clock for MetaTrader 5 that visually displays global trading sessions in real time . It helps traders quickly identify market opens, closes, and session overlaps without manual time calculations or time-zone adjustments. The product combines a 24-hour analog clock , digital time display , session arcs , and optional chart session zones into a clean, lightweight interf
History Pattern Search mt5
Yevhenii Levchenko
Indicators
The indicator builds current quotes, which can be compared with historical ones and on this basis make a price movement forecast. The indicator has a text field for quick navigation to the desired date. Options: Symbol - selection of the symbol that the indicator will display; SymbolPeriod - selection of the period from which the indicator will take data; IndicatorColor - indicator color; Inverse - true reverses quotes, false - original view; Next are the settings of the text field, in w
Order Block by Gerega
Illia Hereha
5 (1)
Indicators
The  Order Block Indicator for MT5  is a powerful tool designed for traders who use smart money concepts and institutional trading strategies. It automatically detects key order blocks on the chart, helping traders identify high-probability reversal and continuation zones. Key Features: • Automatic Order Block Detection – Highlights strong buying and selling zones based on price action and volume. • Multi-Timeframe Support – Analyze order blocks across different timeframes for better market in
FREE
Manual Assistant MT5
Igor Kotlyarov
4.67 (3)
Utilities
Bonus when buying an indicator or an advisor from my list. Write to me in private messages to receive a bonus. Manual Assistant MT5 is a professional manual trading tool that will make your trading fast and comfortable. It is equipped with all the necessary functions that will allow you to open, maintain and close orders and positions with one click. It has a simple and intuitive interface and is suitable for both professionals and beginners. The panel allows you to place buy and sell orders w
FREE
Zigzag Price Arrows
Aiman Saeed Salem Dahbag
Indicators
The Zigzag Price Arrow indicator is an enhanced version of the classic Zigzag indicator, combining the traditional zigzag pattern with advanced visual features. It not only identifies major market turning points but also provides clear trading signals through: • Directional arrows: Displays colored arrows (green for buy, magenta for sell) indicating potential trend directions. • Price labels: Shows the exact price values at each pivot point directly on the chart. • Improved visual clarity: Make
FREE
RSI Divergence F
Andrey Dik
5 (3)
Indicators
A professional tool for trading - the divergence indicator between the RSI and the price, which allows you to receive a signal about a trend reversal in a timely manner or catch price pullback movements (depending on the settings). The indicator settings allow you to adjust the strength of the divergence due to the angle of the RSI peaks and the percentage change in price, which makes it possible to fine-tune the signal strength. The indicator code is optimized and is tested very quickly as par
FREE
Order Blocks Breaker MT5
Suvashish Halder
Indicators
Introducing   Order Blocks Breaker , a brand-new way to identify and leverage order blocks in your trading strategy. After developing multiple order block tools with unique concepts, I’m proud to present this tool that takes things to the next level. Unlike previous tools,   Order Blocks Breaker   not only identifies order blocks but also highlights   Breaker Order Blocks —key areas where the price is likely to retest after a breakout. MT4 -  https://www.mql5.com/en/market/product/124101/ This t
Handy Renko Chart
Handy Ban
Utilities
This indicator creates a Renko-based custom symbol in MetaTrader 5. Renko charts are built using price movement only, not time, making them useful for analyzing trends and filtering noise. Features Customizable brick size in points. Option to calculate brick size using ATR (adaptive). Ability to show or hide wicks. Creates and updates a custom Renko chart symbol. Automatically opens the chart window (optional). Maintains a limited bar history for performance. Inputs BrickSizePoints – brick size
FREE
Zigzag Price Arrows 1
Aiman Saeed Salem Dahbag
Utilities
The Zigzag Price Arrow indicator   is an enhanced version of the classic Zigzag indicator, combining the traditional zigzag pattern with advanced visual features. It not only identifies major market turning points but also provides clear trading signals through: •   Directional arrows:   Displays colored arrows (green for buy, magenta for sell) indicating potential trend directions. •   Price labels:   Shows the exact price values at each pivot point directly on the chart. •   Improved visual c
Gino Renko
Stephane, Andr Valette
1 (1)
Indicators
Another renko-based indicator. It returns different usable values ​​for an EA, and is directly displayed on the main chart. Its setting is very simple: The size of the renko The number of bars taken into account The falling color The color on the rise Returned values: Buffer 0 : Value of the middle Buffer 1 : Value of the Top Buffer 2 : Value of the Bottom Buffer 3 : Direction of renko (0.0 for top ; 1.0 for bottom) Buffer 4 : Ratio of the renko, for example, if it is twice, 3 times, ro more of
SC MTF Adx for MT5 with alert
Krisztian Kenedi
5 (5)
Indicators
Highly configurable Adx indicator. Features: Highly customizable alert functions (at levels, crosses, direction changes via email, push, sound, popup) Multi timeframe ability Color customization (at levels, crosses, direction changes) Linear interpolation and histogram mode options Works on strategy tester in multi timeframe mode (at weekend without ticks also) Adjustable Levels Parameters: ADX   Timeframe:  You can set the lower/higher timeframes for Adx. ADX   Bar Shift:   you can set the of
FREE
Renko Chart
Marcin Konieczny
3.56 (9)
Indicators
This indicator allows to display Renko charts in the indicator window. Renko charts show only price movements that are bigger than the specified box size. It helps to eliminate noise and allows to focus on main trends. Time is not a factor here. Only price movements are taken into account. That's why Renko chart is not synchronized with the main chart it is attached to. Indicator works in two modes: CLOSE - only close prices are taken into account while building the chart HIGH_LOW - only high/l
FREE
Candle Perspective Structure Indicator MT5
Mykola Khandus
5 (1)
Indicators
Candle Perspective Structure Indicator MT5 is a simple indicator that defines and displays the candlestick structure of the market. This indicator will suit both experienced traders and beginners who find it difficult to follow the structure visually. If you want to see more high-quality products or order the development/conversion of your own products, visit my partners' website: 4xDev Get 10% OFF on manual strategies automation services or indicator development/conversion services at 4xDev
FREE
Renko Chart for MT5
Trinh Dat
5 (2)
Utilities
The Expert Advisor is used to create Renko chart, realtime updates, easy for technical analysis. Backtest your strategy with all indicators with Renko chart in MetaTrader 5. Parameters Box Size : input the number of box size. Show Wicks : if true , draw a candle with high/low. History Start: input the date to creat first candle. Maximum Bars: limit number of bars on renko chart How to use Attach the Expert Advisor to a chart (timeframe M1), for which you want to create a renko. Input box size a
Auto Channel Trader
Ross Adam Langlands Nelson
Experts
The Auto Channel Trader creates a channel by plotting a line along the high points and low points of the chart, the EA then makes long trades near the bottom of the channel and short trades near the top of the channel. The channel is created by finding high points for the top line and low points for the bottom line, these points are shown with arrows. A line of best fit is then plotted through these points and extended until the end of the chart.  The length of the channel is determined by the M
Kijun Sen Envelope by Gerega
Illia Hereha
Indicators
The  Kijun-Sen Envelope  is a powerful trend-following indicator based on the  Kijun-Sen  line from the Ichimoku Kinko Hyo system. This tool creates dynamic upper and lower bands around the Kijun-Sen, forming an envelope that helps traders identify market trends, potential reversals, and overbought/oversold conditions. Key Features: • Trend Confirmation – Helps determine whether the market is in a strong uptrend, downtrend, or ranging phase. • Support & Resistance Zones – The envelope acts as
FREE
Smart FVG indicator
Ahmad Kazbar
5 (10)
Indicators
Smart FVG Indicator MT5 – Fair Value Gap and Imbalance Detection Smart FVG Indicator MT5 is a professional Fair Value Gap (FVG) and Imbalance detection tool for MetaTrader 5 . It is designed for traders who use Smart Money Concepts (SMC) and ICT-style analysis to study market structure, liquidity and price inefficiencies. The indicator automatically scans price action to find valid Fair Value Gaps and Imbalance zones , then draws and updates these zones directly on the chart. This helps you see
FREE
Delete all objects from all charts
Flavio Machado
Utilities
This script deletes all objects attached to all open charts. It's a bulk operation that can save a lot of time, avoiding the need to open the Objects List (Ctrl+B), pressing "List all", then manually selecting the objects and hitting "Delete" (for each single chart)... If you've tried "Delete all objects from chart", this script does the same thing, but to all open charts . So beware! You'll have to add all those Fibonacci retracements, trendlines, etc. back to your charts if you run this script
FREE
Prop Firm Navigator EA
Marin Stoyanov
4.5 (2)
Experts
FREE Prop Firm Navigator EA - Advanced Trend-Following & Protection Developed by the EA Trading Academy team using Expert Advisor Studio , this free trading robot combines powerful trend-following indicators with a robust set of account protection features to secure your trading capital. You can find a detailed documentation about the properties and inputs on our  knowledge base . Key Strategy Features: Uses Bulls Power and Awesome Oscillator indicators for precise entry signals Sophisticat
FREE
LT Rainbow Trend
Thiago Duarte
5 (1)
Indicators
Do you, like me, like to trade with the trend? Then this indicator will help you! Rainbow Trend is a trend indicator, which uses several Moving Averages on the chart. It measures different trend strenght zones for different periods: very long term, long term, mid term, short term and very short term. Each zone has its color, and it is possible to have sound alert when the prices leaves a zone and enters another. Its configuration is very simple. If you find any bug or have any suggestions, conta
Manual Trading Simulator with Indicators
Conor Mcnamara
Utilities
Imagine flying a real aircraft without ever stepping into a flight simulator. That's what trading is like. You have to simulate your strategy before you can take it to a live market. It is good if you can simulate things speedily before even stepping into any live market, or before coming up with an automated system.  People don't have all day to stare at a higher timeframe chart until the entry signal finally arrives. That's why I built this so that you can simulate your strategy with speed. Th
FREE
Trend Lines Scalper
Magdalena Estefania Colonna
Indicators
TREND LINES Scalper Professional Indicator OVERVIEW Trend Lines Scalper is a highly accurate, advanced indicator designed specifically for professional traders looking to maximize their scalping opportunities by automatically detecting trend lines and high-probability signals. This powerful algorithm combines classic technical analysis with modern technology, automatically identifying price patterns and generating accurate, real-time signals for successful scalping trades. MAIN FEATURES
Buyers of this product also purchase
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.41 (205)
Utilities
It helps to calculate the risk per trade, the easy installation of a new order, order management with partial closing functions, trailing stop of 7 types and other useful functions. Additional materials and instructions Installation instructions - Application instructions - Trial version of the application for a demo account Line function -   shows on the chart the Opening line, Stop Loss, Take Profit. With this function it is easy to set a new order and see its additional characteristics bef
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (583)
Utilities
Welcome to Trade Manager MT5 - the ultimate risk management tool designed to make trading more intuitive, precise, and efficient. This is not just an order placement tool; it's a comprehensive solution for seamless trade planning, position management, and enhanced control over risk. Whether you're a beginner taking your first steps, an advanced trader, or a scalper needing rapid executions, Trade Manager MT5 adapts to your needs, offering flexibility across all markets, from forex and indices t
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.96 (118)
Utilities
Experience exceptionally fast trade copying with the   Local Trade Copier EA MT5 . With its easy 1-minute setup, this trade copier allows you to copy trades between multiple MetaTrader terminals on the same Windows computer or Windows VPS with lightning-fast copying speeds of under 0.5 seconds. Whether you're a beginner or a professional trader, the   Local Trade Copier EA MT5   offers a wide range of options to customize it to your specific needs. It's the ultimate solution for anyone looking t
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (148)
Utilities
Trade Panel is a multifunctional trading assistant. The application contains more than 50 trading functions for manual trading and allows you to automate most trading operations. Attention, the application does not work in the strategy tester. Before purchasing, you can test the demo version on a demo account. The demo version is here . Full instructions here . Trade. Allows you to perform trading operations in one click: Open pending orders and positions with automatic risk calculation. Open mu
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (15)
Utilities
Beta Release The Telegram to MT5 Signal Trader is nearly at the official alpha release. Some features are still under development and you may encounter minor bugs. If you experience issues, please report them, your feedback helps improve the software for everyone. The price will increase after 20 sales. Remaining copies at $90: 2/20 . Telegram to MT5 Signal Trader is a powerful tool that automatically copies trading signals from Telegram channels or groups directly to your MetaTrader 5 account
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (8)
Utilities
Ultimate Extractor - Professional Trading Analytics for MT5 *****this is the local HTML version of Ultimate Extractor. Check out Ultimate Extractor Cloud on mql5 for the Cloud version****** Ultimate Extractor transforms your MetaTrader 5 trading history into actionable insights with comprehensive analytics, interactive charts, and real-time performance tracking. What It Does Automatically analyzes your MT5 trading history across all Expert Advisors and generates detailed HTML reports with inte
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.96 (107)
Utilities
Tired of complex order placement and manual calculations? Trade Dashboard is your solution. With its user-friendly interface, placing orders becomes effortless, by a single click, you can open trades, set stop loss and take profit levels, manage trade lot size, and calculate risk to reward ratios, allowing you to only focus on your strategy. Say goodbye to manual calculations and streamline your trading experience with Trade Dashboard. Download  Demo Version  right now. You can find  Details of
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Utilities
Lazy Trader is your personal risk management assistant that independently finds the best market entries, manages positions, and helps you extract maximum profit from every trading idea! It monitors charts from M1 to W1 , finds optimal entry points based on your parameters, and manages trades without your involvement: - Got an idea on the daily chart? No need to wait for lower timeframes to form a signal — Lazy Trader will check everything and open all necessary positions while you live your lif
Trade copier MT5
Alfiya Fazylova
4.6 (35)
Utilities
Trade Copier is a professional utility designed to copy and synchronize trades between trading accounts. Copying occurs from the account / terminal of the supplier to the account / terminal of the recipient, which are installed on the same computer or VPS . Before buying, you can test the demo version on a demo account. Demo version here . Full instruction here . Main functionality and benefits: Supports copying MT5> MT5, MT4> MT5, MT5> MT4, including MT5 netting accounts. * Supports copying Dem
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.82 (34)
Utilities
Trade copier for MT5 is a trade copier for the МetaТrader 5 platform. It copies forex trades  between any accounts   MT5 - MT5, MT4 - MT5 for the COPYLOT MT5 version (or MT4 - MT4 MT5 - MT4 for the COPYLOT MT4 version)    Reliable copier!         MT4 version Full Description +DEMO +PDF   How To Buy    How To Install     How to get Log Files    How To Test and Optimize    All products from Expforex You can also copy trades in the МТ4 terminal (МТ4 - МТ4, МТ5 - МТ4):     COPYLOT CLIENT for MT4
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
5 (2)
Utilities
Smart Stop Scanner – Multi-Asset Stop-Loss Intelligence for Modern Traders Overview The Smart Stop Scanner brings professional stop-loss monitoring to every chart. It analyzes market structure, detects meaningful breakouts, and identifies the most relevant protective levels across Forex, Gold, Indices, Metals, Crypto, and more. All results appear inside one clean, DPI-aware dashboard designed for clarity, speed, and instant decision-making. How Stop-Loss Levels Are Identified Instead of rely
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.86 (28)
Utilities
MT5 to Telegram Signal Provider turns your trading account into a signal provider. Every trade action, whether manual, by EA or from your phone, is instantly sent as a message to Telegram. You can fully customize the format or use a ready-made template for quick setup. [ Demo ] [ Manual ] [ MT4 Version ] [ Discord Version ]     New: [ Telegram To MT5 ] Setup A step by step user guide is available. Key Features Ability to customize order details sent to subscribers You can create a tiered subs
Telegram To MT5 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.53 (15)
Utilities
Copy trade signals from Telegram channels you already belong to (including private and restricted channels) directly into MetaTrader 5. Set your risk rules once, monitor execution, and manage positions with built-in protections designed to reduce mistakes and overtrading. Fast setup : configure your channels, select what to copy, and start within minutes using a clean on-chart interface. User Guide + Demo | MT4 Version | Discord Version Who this is for Traders who follow one or more signal provi
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (43)
Utilities
Attention: You can view the program operation in the free version  YuClusters DEMO .  YuClusters is a professional market analysis system. The trader has unique opportunities to analyze the flow of orders, trade volumes, price movements using various charts, profiles, indicators, and graphical objects. YuClusters operates on data based on Time&Sales or ticks information, depending on what is available in the quotes of a financial instrument. YuClusters allows you to build graphs by combining da
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
Utilities
EASY Insight AIO – All-In-One Power for AI-Driven Trading Want to skip the setup and start scanning the entire market – Forex, Gold, Crypto, Indices, and even Stocks – in seconds? EASY Insight AIO is the complete plug-and-play solution for AI-powered trade analysis. It includes all core Stein Investments indicators built-in and automatically exports clean, structured CSV files – perfect for backtesting, AI prompts, and live market decision-making. No need to install or configure indicators manu
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilities
Smart Stop Manager – Automated Stop-Loss Execution with Professional Precision Overview The Smart Stop Manager is the execution layer of the Smart Stop lineup, built for traders who require structured, reliable, and fully automated stop-loss management across multiple open positions. It continuously monitors active trades, calculates the optimal stop level using Smart Stop market-structure logic, and updates stops automatically with clean, transparent rules. Whether managing a single asset or
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
Utilities
Copy Cat More Trade Copier MT5 is a local trade copier and a complete risk management and execution framework designed for today’s trading challenges. From prop firm challenges to personal portfolio management, it adapts to every situation with a blend of robust execution, capital protection, flexible configuration, and advanced trade handling. The copier works in both Master (sender) and Slave (receiver) modes, with real-time synchronization of market and pending orders, trade modifications, pa
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (7)
Utilities
Telegram to MT5: The Ultimate Signal Copying Solution Simplify your trading with Telegram to MT5, the modern tool that copies trading signals directly from Telegram channels and chats to your MetaTrader 5 platform, without the need for DLLs. This powerful solution ensures precise signal execution, extensive customization options, saves time, and boosts your efficiency. [ Instructions and DEMO ] Key Features Direct Telegram API Integration Authenticate via phone number and secure code. Easily man
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.74 (19)
Utilities
This product filters   all expert advisors and manual charts   during news time.  It is able to remove any of your EA during news and automatically reattach them after news ends. This product also comes with a complete  order management system   that can handle your open positions and pending orders before the release of any news. Once you purchase   The News Filter , you will no longer need to rely on built-in news filters for future expert advisors, as this product can filter them all from her
OrderManager MT5
Lukas Roth
4.83 (24)
Utilities
Introducing the Order Manager : A Revolutionary Utility for MT5 Manage your trades like a pro with the all-new Order Manager utility for MetaTrader 5. Designed with simplicity and ease-of-use in mind, the Order Manager allows you to effortlessly define and visualize the risk associated with each trade, enabling you to make informed decisions and optimize your trading strategy. For more information about the OrderManager, please refear to the manual. [ Demo ]  [ Manual ]  [ MT4 Version ]  [ Teleg
HINN MagicEntry Extra
ALGOFLOW OÜ
4.67 (12)
Utilities
HINN MAGIC ENTRY – the ultimate tool for entry and position management! Place orders by selecting a level directly on the chart! full description Key features: - Market, limit, and pending orders - Automatic lot size calculation - Automatic spread and commission accounting - Unlimited partitial take-profits  - Breakeven and trailing stop-loss  functions - Intuitive, adaptive, and customizable interface - Session and strong algorithmic level visualization - Works with any assets and account typ
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
Utilities
DaneTrades Trade Manager is a professional trade panel for MetaTrader 5, designed for fast, accurate execution with built‑in risk control. Place market or pending orders directly from the chart while the panel automatically calculates position size from your chosen risk, helping you stay consistent and avoid emotional decision‑making. The Trade Manager is built for manual traders who want structure: clear risk/reward planning, automation for repeatable management, and safeguards that help reduc
Grid Manual MT5
Alfiya Fazylova
4.9 (20)
Utilities
Grid Manual is a trading panel for working with grid strategies. The utility is universal, has flexible settings and an intuitive interface. It works with a grid of orders not only in the direction of averaging losses, but also in the direction of increasing profits. The trader does not need to create and maintain a grid of orders, the utility will do it. It is enough to open an order and the "Grid manual" will automatically create a grid of orders for it and will accompany it until the close. F
Unlimited Trade Copier Pro MT5
Vu Trung Kien
5 (10)
Utilities
Unlimited Trade Copier Pro MT5 is a tool to copy trade remotely to multiple MT4, MT5 and cTrader accounts at different computers/locations over internet. This is an ideal solution for you if you are a signal provider and want to copy your trades to other receivers globally on your own rules. One provider can copy trades to multiple receivers and one receiver can get trade from multiple providers as well. The provider can even set the subscription expiry for each receiver, so that receiver will n
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
Utilities
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.58 (72)
Utilities
Trading Panel for trading in One click.  Working with positions and orders!  Trading from the  chart  or the  keyboard . With our trading panel, you can execute trades with a single click directly from the chart and perform trading operations 30 times faster than with the standard MetaTrader control. Automatic calculations of parameters and functions make trading faster and more convenient for traders. Graphic tips, info labels, and full information on trade deals are on the chart MetaTrader.  
KT Equity Protector MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
4.25 (4)
Utilities
Safeguard Your Trading Capital Effortlessly Protecting your trading capital is just as important as growing it. The KT Equity Protector is your personal risk manager, continuously watching your account equity and automatically stepping in to prevent losses or lock in profits by closing all active and pending orders when predefined profit targets or stop-loss levels are reached. No more emotional decisions, no guesswork—just reliable equity protection working tirelessly on your behalf. KT Equity
Ultimate Trade Manager plus Mobile MT5 RunwiseFX
Runwise Limited
5 (5)
Utilities
Comprehensive on chart trade panel with the unique ability to be controllable from mobile as well. Plus has a library of downloadable configuration, e.g. exit rules, extra panel buttons, pending order setup and more. Please see our product video. Works with all symbols not just currency pairs. Features On chart panel plus controllable from free app for Windows, iPhone and Android Built-in script engine with library of downloadable configuration, e.g. add 'Close All Trades in Profit' button, exit
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.59 (17)
Utilities
Seconds Chart is a unique tool for creating second-based charts in MetaTrader 5 . With Seconds Chart , you can construct charts with timeframes set in seconds, providing unparalleled flexibility and precision in analysis that is unavailable with standard minute or hourly charts. For example, the S15 timeframe indicates a chart with candles lasting 15 seconds. You can use any indicators and Expert Advisors that support custom symbols. Working with them is just as convenient as on standard charts.
Cerberus Equity Watcher
Samuel Bandi Roccatello
5 (3)
Utilities
Cerberus the Equity Watcher  is a risk management tool that constantly monitors your account equity and avoid major drawdowns, caused by faulty EAs or by your emotional behaviour if you are a discretional trader. It is extremely useful for systematic traders that rely on EAs that might contain bugs, or that might not performed well in unexpected market conditions.  Cerberus let you set a minimum equity value and (optionally) a  maximum value , if either of those are reached all positioned are f
More from author
PendingOrderbySignal
Zong Quan Zhang
Utilities
每次一忙都會錯過訊號下單，或不想一直花時間盯盤下單，可以用這個工具掛單，讓MT5 自動 盯盤並在滿足條件後下單 。 demo :   https://www.youtube.com/watch?v=JBPiFkixqT4 configuration： https://www.youtube.com/watch?v=D7xESKKD26o ############################################# 使用場景： 一般交易可以分為2種，分別是： 左側交易： 價格到達關鍵位置時就下單交易，想要自動下單，可以使用buy limit和sell limit掛單  右側交易： 價格到達關鍵位置， 同時出現做多或做空訊號 時下單交易， 想要自動下單， 就 可以用本工具自動掛單  本工具會 在你指定的阻力區域偵測到做空訊號時，建空單 ； 並在你指定的支撐區域偵測到做多訊號時，建多單。 demo影片:  https://www.youtube.com/watch?v=JBPiFkixqT4 ########################################
FREE
Filter:
No reviews
Reply to review