TrendbySignal

一 運作方式(如下圖)



在一個單邊向上的行情中，

自動交易工具做以下動作：

當價格來到高點，等待突破訊號在進場。

當價格回調，等待回調結束要往上時在進場。

當進場下單後，

如果一直漲就持續持單，等待價格漲不上去準備下來時，在獲利離場。

但如果一直跌，就等待要上漲時在進場，進場時加倍下單，

一個做底單，動作同上等待獲利離場，

另一個單用做倉位修正，此單和第一張單在盈虧為0時會各自平倉，不造成損失。

Ps:

在一個單邊向下的行情中，動作則相反









二 設定方法(如下圖)



Step1

一開始要自己指定工具的方向.

如果認為會往上走，設定i_tradeup=true, i_tradedown=false,

如果認為會往下走，設定i_tradeup=false, i_tradedown=true,





Step2

指定目標位置和止損位置

如果認為會往上走，i_top輸入目標位置，i_bottom輸入止損位置

如果認為會往下走，i_top輸入止損位置，i_bottom輸入止盈位置

當價格到達目標位置會強制平倉獲利並暫停工具運作

當價格到達止損位置會反向開單鎖倉並暫停工具運作





Step3(選擇性操作 )

i_timeframe 選擇要分析那種K線週期

i_lot 第一次建單的手數

i_ordercount 最多能建單的手數

舉例來說 i_timeframe=1H, i_lot＝0.01，i_ordercount=15

發現1小時週期有訊號進場，第1次下單 0.01手，如果達到加倉條件，第二次則下單2個 0.01手 ，以此類推，第三次4個0.01手，第四次8個 0.01手，此時共有15張0.01手，己達上限15張單，第五次符合加倉條件時就不會在下單了













#############################################



EA lab: https://www.youtube.com/channel/UCQoVCzmHLmzaFalvgIZRpcA

my website: http://systw.net





工具交流問題討論

line https://line.me/ti/g2/nDTeV9806DUdykw1fsPPPQ?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default

telegram https://t.me/totalrichbyautotool







