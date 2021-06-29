MT5 TO Biannce copy

使用此EA可以通过币安交易所的API连接到MT5交易端，利用MT5强大的量化功能实现交易策略的回测。

操作方法：

1、首先必须把（ http://api2.0.mt5.viphttps://fapi.binance.com ）这两个地址填写到：mt5——工具——选项——EA交易下的WebRequest列表中，否则所有数据无法同步。

2、在导航栏找到EA，双击之后添加币安的API KEY ，保存后KEY自动保存；

3、KEY保存后会出现交易面板，通过MT5下的订单可以实时展现在面板，同事也可以监控币安交易所是否有同样的订单；

4、交易面板只展示订单的总持仓，请仔细核对，以防止漏单；

5、API KEY会自动保存在本地，第二次打开后无需重复输入；

6、目前只能支持BTCUSDT、ETHUSDT、LTCUSDT合约产品

7、最小交易量以币安的最小交易量为准；

8、币安KEY是存储在本地，不会上传到任何第三方，请放心使用；

9、如果想更换KEY ，请直接在EA内修改即可。


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