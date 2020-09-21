Lows Highs Finder

Lows Highs Finder

Трендовый индикатор, дающий точные сигналы для входа в сделки.

Идеальные точки входа в сделки для  валют, крипты, металлов, акций, индексов. Наилучшие результаты на таймфрейме M15\H1 и выше!


Бывает на  бирже маркетмейкер, не пускает цену у какого то уровня. С точностью до пункта. Вы хотите увидеть где? 

Индикатор находит и показывает на каком уровне цена ударилась в одно и то же место 2 или 3 раза! После этого, на следующей свече стрелкой указывает вход.

+  Свечной GAP (Резкое изменение  цены на свечном графике) Сейчас на  рынке часто происходят скачки цен, которые потом закрываются обратным движением.

Протестируйте мой индикатор, он будет хорошим дополнением для вашей стратегии. 

Преимущества

  • Хорошо подходит для скальпинга и торговли внутри дня
  • Отсутствует перерисовка (пересчет) индикатора, подача сигнала строго на "закрытии бара"
  • Простая настройка индикатора
  • Работает на любых финансовых инструментах 
  • Даёт возможность улучшения торговых стратегий

Входные параметры

Period (bars) - сколько баров учитывать при расчётах 

Show arrows on bars 2 - true\false  Показать стрелку. Если  два раза, очередной бар ударился в одну и ту же точку по цене  high или low   (в пределах указанного Period - периода интервала)

Сделано из любопытства посмотреть, что будет? Получилось очень много точек входа. Нужен хороший фильтр по сигналам. (стрелки в виде bay\sell выглядят не закрашенными)


Show arrows on bars 3   true\false   Показать стрелку.  Если три раза, очередной бар ударился в одну и ту же точку по цене  high или low   (в пределах указанного Period - периода интервала истории)

Это уже то, что задумал, интересно получилось... Большой потенциал хорошей прибыли. (стрелки в виде bay\sell выглядят закрашенными)


Show all bars (history) -   true\false  сохранять историю в виде стрелок на графике

 Deviation_bar 3 -  Дистанция (допустимый люфт по пунктам. Поймите - Только для третьего бара!!! Ноль=идеальное исполнение: пункт в пункт )

Бывает, что цена чуть чуть не дойдёт до уровня на третьем баре. Поэтому я иногда ставил примерно 1-2 пункта (люфт). Получалось больше сигналов.

Time interval (start-stop, h) - Временной интервал (фильтр по сигналам)

Draw high/low points - true\false  Показывать где произошли совпадения по цене в виде точек

Делал, что бы проверять визуальную логику совпадений по цене. Бесполезная функция. Но если отключить функции  Show arrows on bars 2,  Show arrows on bars 3 и смотреть в графике только на точки без стрелок.

То по самой светлой точке, получится отличный вариант входа. Может кому-то, такой графический вариант будет интереснее....

E-mail alert - Сообщение на почту

Show bar with gap - Показывать свечной ГЭП - (Резкое и большое увеличение движения цены) - Выбери сам вход: против GAP или в сторону GAP (по стрелке или по цвету свечи)

Size of the gap - Указать размер движения цены в пунктах если  N>\= ... -  то свеча Sell будет - красной,  свеча Bay - будет зелёной (учтите пожалуйста цвета своего графика в терминале, с моей настройкой отображения)


P.S.  При тесте по умолчанию, включена только одна функция  Show arrows on bars 3

ВАМ нужно  подобрать комбинацию; временной интервал, период и дистанцию (люфт). Желаю всем Удачи, в поиске оптимального торгового решения!)

Индикатор указывает только уровень, где цена билась в один и тот же пункт. Стрелки - это предполагаемый вход, а не гарантированная прибыль.


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Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
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Indicators
Introducing Quantum TrendPulse , the ultimate trading tool that combines the power of SuperTrend , RSI , and Stochastic into one comprehensive indicator to maximize your trading potential. Designed for traders who seek precision and efficiency, this indicator helps you identify market trends, momentum shifts, and optimal entry and exit points with confidence. Key Features: SuperTrend Integration: Easily follow the prevailing market trend and ride the wave of profitability. RSI Precision: Detect
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Experts
A universal Expert Advisor: Multi-currency, CFD, Metals. Designed for scalpers, intraday traders, and investors. The Expert Advisor works on all timeframes without losing its profitability. Entry signals are produced by the fiji_bb_alert indicator. The indicator has flexible settings. This indicator has been specifically selected. This allows any trader to configure specific trading style. Features It provides separate buttons to start and stop the EA. You can find various new things due to dif
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