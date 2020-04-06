Breakout London Jack
- Trinh Viet Thanh
- Version: 1.0
- Activations: 5
London Breakout:
This London Breakout Strategy was based on price breakout of the trendline.
Using no basic indicators but trendline.
This strategy using 15 Minute chart timeframe and recommended pair to trade were GBP/USD and EUR/USD.
Usage:
Download and drag and drop this script to the chart.
Check "Allow AutoTrading" in "Common" tab and set input parameters in "Inputs" tab.
Input Parameters:
Magic_Number: Magic Number of order.
London Opening Time: time is open London trading center.
Possitions On Monday: setup open order on Monday.
Possitions On Tuesday: setup open order on Tuesday.
Possitions On Wednesday: setup open order on Wednesday.
Possitions On Thursday: setup open order on Thursday.
Possitions On Friday: setup open order on Friday.
Maximum Spread(Points): Setting MaxSpread is open order.
Maximum Price Slippage(Points): Setting Max Slippage is open order.
Set Possitions Risk By: Setting capital Mangement is Lot or Possitons Risk.
Stop Loss: Stop Loss of Order
Take Profit: Take Profit of Order
Maximum Trading Range(Points): Maximumu range of 2 Order consecutive
Minium Trading Range(Points): Minium range of 2 Order consecutive
Break Of Trading Range (Points): range of 2 Order consecutive